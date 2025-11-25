piwik no script img

Femizide weltweitAlle zehn Minuten eine getötete Frau

Rund 50.000 Frauen und Mädchen starben laut der UN 2024 durch Gewalt in der Familie oder Beziehung. Dabei gibt es Unterschiede je nach Weltregion.

Blumen liegen am Tatort
Blumen als Ausdruck der Trauer in Varel im Landkreis Friesland, Mai 2025 – hier raste ein Täter auf eine 37-jährige Frau zu Foto: Sina Schuldt/dpa

dpa | Etwa alle zehn Minuten wird nach Schätzungen der Vereinten Nationen eine Frau oder ein Mädchen zum Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Beziehung oder Familie. Im vergangenen Jahr seien weltweit etwa 83.000 Frauen gezielt umgebracht worden – und in rund 60 Prozent der Fälle sei der Täter ein Familienmitglied oder Lebenspartner gewesen, teilten die UN anlässlich des „Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen“ mit. Bei getöteten Männern lag der Anteil mit nur elf Prozent drastisch niedriger.

Besonders häufig sind derartige Femizide – also Fälle tödlicher Gewalt, in denen Frauen wegen ihres Geschlechts umgebracht werden – laut der UN-Statistik in afrikanischen Ländern. Dahinter folgen Süd- und Nordamerika. In asiatischen und europäischen Ländern gibt es zwar immer noch viele, gemessen an der Einwohnerzahl aber vergleichsweise deutlich weniger Femizide.

Mehr als 300 getötete Frauen in Deutschland

In Deutschland starben vergangenes Jahr nach aktuellen Zahlen aus dem Bundesinnenministerium 308 Frauen und Mädchen infolge von Gewalttaten. In 191 Fällen handelte es sich beim Täter demnach um den Partner, Ex-Partner oder ein Familienmitglied.

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der 25. November weltweit für den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“. Der Aktionstag – auch als „Orange Day“ bekannt – macht mit orangefarben angestrahlten Gebäuden, öffentlichen Demonstrationen und diversen Veranstaltungen auf die verbreitete Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Femizide #Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen #Gewalt gegen Frauen #Vereinte Nationen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person mit Megaphon in einer demonstriernden Menschenmenge, lila Luftballons
Neuer Femizid-Gedenkort in Leipzig Ein Mahnmal reicht nicht

In Leipzig soll ein Gedenkort für die Opfer von Femiziden entstehen. Um Gewalt gegen Frauen zu verhindern, braucht es auch Geld für Hilfsprojekte.

Von Lea Sauer
Eine Frau in einem Frauenhaus.
Tag gegen Gewalt an Frauen Verwaltete Gewalt

Übergriffe auf Frauen nehmen zu, Frauenhäuser sind überlastet. Das Gewalthilfegesetz soll helfen, doch was hat sich seit dem Beschluss im Februar geändert?

Von Laura Verseck
Eine Person ballt eine Faust
Gewalt gegen Frauen Mythen zu Übergriffen

Jemand lauert im Dunkeln einer Frau auf – ein bekanntes Bild. Beratungsstellen betonen hingegen, dass größere Gefahr im persönlichen Umfeld besteht.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
Lob des deutschen Rentensystems Gar nicht mal so schlecht
5
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
6
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code