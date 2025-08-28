piwik no script img

taz zahl ich

Familienfilm von François OzonNiemand hier bereut ein schwieriges Leben

François Ozon spielt in „Wenn der Herbst naht“ mit leichter Bosheit Formen der Wahlverwandtschaft durch. Mit neuen Rollenmodellen für ältere Frauenfiguren.

Eine ältere Frau putzt am Tisch sitzend Pilze
Mit Liebe gesammelte Pilze: Michelle (Hélène Vincent) beim Kochen in „Wenn der Herbst naht“ Foto: Weltkino
Von Jenni Zylka

Zu älteren Damen kennt das Kino allerlei Klischees. Geht es um „Omas“, dann haben sie eine Schwäche für niedliche Enkel, die sie in altmodischen Küchen mit selbst zubereiteten Speisen verwöhnen. Aus dem Partnerinnenalter sind sie meist (aufgrund von Verwitwung) heraus, stattdessen sitzen sie allein, manchmal einsam zu Hause; zuweilen tun sie sich mit anderen übriggebliebenen Damen zusammen, um Ältere-Damen-Dinge zu unternehmen (Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Handarbeiten).

Selten, aber legendär sind sie als scharfsinnige Kriminalistinnen („Miss Marple“), als spleenige Mörderinnen (Frank Capras ­„Arsen und Spitzenhäubchen“, 1944) oder als schrullige Vermieterinnen für Gangster und/oder Detektive (Alexander Mackendricks „Lady­killers“, 1955, Mrs. Hudson in „Sherlock ­Holmes“).

Der Film

„Wenn der Herbst naht“. Regie: François Ozon. Mit Hélène Vincent, Josiane Balasko u. a. Frankreich 2024, 102 Min.

Für den traditionellen Prototyp der älteren Dame in der Erzählung zeichnen über die Grenzen Deutschlands hinaus die Brüder Grimm verantwortlich – sie waren es, die Waldhäuschen, Einsamkeit und Suppentopf mit fragwürdigem Inhalt in der klassischen Märchenhexe zusammenbrachten.

Die Figur, die der Regisseur und Drehbuchautor François Ozon sich für seinen Film „Wenn der Herbst naht“ erdacht hat, scheint einige der genannten Boxen zu ticken: Michelle (Hélène Vincent) lebt allein in ihrem von saftigen Wäldern umgebenen, pittoresken Häuschen im malerischen Burgund.

Zwei Freundinnen beim Pilzesuchen

Wenn sie sich mit ihrer langjährigen Freundin Marie-Claude (Josiane Balasko), einer gleichaltrigen Frau aus dem Dorf, zum Pilzesuchen trifft, steckt sie ihr ergrauendes Haar sorgsam zu einer praktisch-eleganten Hochfrisur zusammen, wickelt sich in eine Weste, und nimmt vorsichtshalber ein Pilzbestimmungsbuch mit.

Die Hinweise, dass etwas an der Idylle nicht stimmt, kann man suchen wie Pilze

Das Schönste für Michelle sind jedoch die Besuche ihres geliebten Enkels Lucas (Garlan Erlos), mit dem Michelles Tochter Valérie (Ludivine ­Sagnier) viel zu selten aus Paris kommt. Sind die beiden vor Ort, dann gibt es gutes Essen im Wohnzimmer, in dem jedes Schondeckchen am richtigem Platz liegt; und Waldspaziergänge in rührender Oma-Enkel-Harmonie.

Dass etwas an der Idylle nicht ganz stimmt, darauf versteckt Ozon schon früh in seinem Film Hinweise, die man suchen muss wie Pilze. Einige davon wachsen an der Oberfläche, andere kann man (wie den Speisemorchel) im Verborgenen finden: Michelles Vergangenheit ist ungewöhnlich – sie und Marie-Claude haben einst als Prostituierte in Paris gearbeitet, ihre Kinder brachten sie während dieser Zeit allein durch.

Vergiftetes Pilzgericht

Aber ist es das, was das Verhältnis zwischen der missmutigen Valérie und ihrer Mutter permanent trübt? Wofür saß Vincent (Pierre Lottin), der erwachsene, finanziell stets klamme Sohn von Marie-Claude, im Gefängnis? Wieso vertraut ihm Michelle so sehr, dass sie ihn bei sich als Gärtner arbeiten lässt? Und wie kann es sein, dass sich trotz Michelles Vorsicht anscheinend doch ein falscher Pfifferling oder ein Gallenröhrling oder vielleicht ein giftiger Kartoffelbovist in das liebevoll zubereitete und sorgfältig geprüfte Pilzgericht verirrt haben muss!?

Valérie wird nach einem gemeinsamen Essen nämlich mit einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert und wirft ihrer Mutter danach Tötungsabsichten vor. Zu ­Michelles Entsetzen droht sie sogar, Lucas von seiner Oma fernzuhalten. Doch das Schicksal in Form von Michelle, Vincent und vielleicht auch Marie-Claude scheint es anders zu meinen. Denn kurz darauf geschehen Dinge, die das Leben aller Beteiligten verändern – zum Teil sogar beenden.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Verlauf der Geschichte lockern sich Familienverbunde, während sich andere festigen. Eine glückliche Familie, so ließe sich Ozons moderne und furios unethische Botschaft interpretieren, besteht jedenfalls nicht unbedingt aus einer Gruppe von biologisch miteinander Verwandten. Sondern aus Menschen, die das tolerante Miteinander aktiv gewählt haben. Und diese Wahlbeziehungen dürfen auch über Leichen gehen. Denn wer sagt denn, dass Eltern-Kind-Beziehungen immer das Nonplusultra sein müssen?!

Märchenhaft-herbstliche Bilder

Zu viel über die Story von Ozons Tragikomödie zu verraten, würde ihren Genuss schmälern. Jener Genuss entsteht neben der doppeldeutigen Botschaft und märchenhaft-herbstlichen Bildern vor allem aus der Spielfreude der Schauspieler:innen: Die fast 82-jährige Hélène Vincent interpretiert ihre Figur Michelle mit nonchalanter Genauigkeit und stellt deren Älterwerden (der Film erzählt einen Zeitraum von einem Jahrzehnt) mit überzeugendem Selbstbewusstsein dar. Irgendwann ist Michelles Schopf komplett weiß, fast unmerklich verändert sich auch ihr Gang – ihr Glaube an Selbstbestimmung dagegen ist ungebrochen.

Pierre Lottin als undurchschaubarer, in seiner vermeintlichen Kälte bewusst einfältig angelegter Vincent balanciert an der Grenze zwischen Retter und Schurke, Ludivine ­Sagnier als bockige Tochter führt sämtliche Bewegungen mit einer unterschwelligen Wut aus, die neugierig macht.

Und wenn Josiane Balasko alias Marie-Claude in ihrer praktischen Steppjacke durch die Brille lugt, dann konterkariert das mit einem Bild die Vorstellung zu Ex-Prostituierten, die bei vielen Menschen vorherrschen mögen: Hier bereut niemand ein schwieriges Leben, hier ist man einfach stolz darauf, sich durchgekämpft zu haben.

Dass die Toleranz Ozons gegenüber Beziehungsmöglichkeiten Heteroklischees sprengt, versteht sich. Ältere Damen im Film haben eben einiges zu bieten. Auch wenn man bei ihrem Pilzragout aufpassen sollte.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kinofilm #Frauen im Film #Familie #Familiengeschichte #Thriller #Französischer Film
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei junge Frauen sitzen nebeneinander, elegant gekleidet mit Hut

Film „Mein fabelhaftes Verbrechen“

Victim Blaming vom feinsten

„Mein fabelhaftes Verbrechen“ ist eine Hommage an Screwball-Komödien. Zweifelhafte MeToo-Verweise machen ihn anachronistisch.
Von Arabella Wintermayr
Drei Männer stehen hintereinander, den Blick zur Kamera gerichtet

Fassbinder-Remake in den Kinos

Eine ungesunde Liebe

Der Regisseur François Ozon hat mit „Peter von Kant“ einen Fassbinder-Film neu bearbeitet. Darin spielt er lustvoll mit Verweisen.
Von Carolin Weidner
Emmanuèle gibt ihrem im Pflegestuhl sitzenden Vater André einen Kuss auf die Stirn.

Film „Alles ist gut gegangen“ im Kino

Komm, guter Tod

In seinem Spielfilm „Alles ist gut gegangen“ erzählt François Ozon von Sterbehilfe. Der Gefahr des Pathos weicht er geschickt aus.
Von Philipp Rhensius
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

5

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt