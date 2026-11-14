Joachim Lottmann hat Klarnamen verwendet und dann trotzdem etwas frei (oder seiner Meinung nach: passend) über die so bezeichneten Menschen erfunden. Das ist allgemein bekannt, und fast alle Nachrufe finden das erklärungsbedürftig. Dabei handelt es sich aber nicht, wie oft gemutmaßt, um eine Schreibstrategie, um eine Rhetorik, um die Freuden der Übertreibung und des Fabulierens als Privileg des ideenreichen Schriftstellers, obwohl das manchmal als Erklärung hilft. Das Fabulieren beschränkte sich aber keineswegs auf das Geschriebene, seine Alltagsrede war genauso.

Er erklärte das mit seinem „Wiederholungsekel“, es sei für ihn quälend, etwas so wiederzugeben, wie es faktisch war oder wie es schon irgendwo niedergeschrieben war. Es galt, jeden Cafébesuch, jeden Reifenwechsel und jede Überquerung einer Hauptstraße, aber auch jede irgendwie zur Kenntnis genommene Nachricht so zu schildern, dass sie sich wie Szenen aus einem lebenshungrigen Roman ausnahmen. War dies nicht möglich oder gab es niemanden, der das hören wollte und diese Schilderungen genießen konnte, wurde er depressiv.

Einer seiner Helden war Antoine Doinel, die bübisch fintenreiche Hauptfigur von fünf Truffaut-Filmen, die gern als dessen Alter Ego verstanden wird.

Um meine Geschichten mit Lottmann zu erzählen, muss ich leider eine seiner ihm wichtigsten Fälschungen klarstellen. Die immer wieder veränderten falschen Geburtsdaten waren ihm heilig, die oft wiederholte Feier des 60. Geburtstags ein Running Gag. Er ist jetzt aber nicht mit 70 Jahren gestorben, wie überall zu lesen war, sondern mit 74. Als ich mich im Laufe des Jahres 1975 mit ihm anfreundete, war er also schon über 20 und lebte in einer Kommune, die nicht seine erste war. Ein paar Jahre war er mein bester Freund.

Dieses geräumige Einfamilienhaus in Hamburg-Bramfeld war aber der Ort, wo sein Schreiben erstmals Wirkung entfaltete. Mindestens acht Personen wohnten ständig am Seekamp, zahlreiche Dauergäste wie der Autor dieser Zeilen gingen ein und aus.

Politische Gruppen und kulturelle Sekten wirkten von außen ein, eine Weile wollte die Hamburger Sektion von Otto Muehls AAO-Bewegung (Aktionsanalytische Organisation) den Laden übernehmen, dann wieder gab es einen starken Einfluss aus der Anarcho-Szene um den legendären „Schwarzmarkt“. Später prägende Figuren der deutschen New Wave wie Holger Hiller (Palais Schaumburg) oder Marc Chung (Abwärts, Neubauten) wohnten zeitweilig dort.

Die Revolutionierung des Alltags, des Zusammenlebens stand oben auf der Agenda. Es gab ein Kommunebuch, in das alle ihre Ideen und Beobachtungen eintragen konnten. Lottmann kaperte dieses Ausdrucksmittel. Gegen die Beschwerden über nicht eingehaltene Abwaschverabredungen schrieb er einfach sein Tagebuch für alle. Das enthielt krasse Urteile, Plädoyers für Auseinandersetzungen, Manifestartiges und Impressionen dieses zu revolutionierenden Alltagslebens, die immer wieder ins frei Erfundene lappten.

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Die anderen Bewohner wurden zu Entgegnungen veranlasst, das Niveau der Auseinandersetzungen stieg, der Abwasch wurde endgültig vergessen. Das schmutzige Geschirr steht noch heute in Bramfeld.

Gemeinsame Lesungen aus dem Kommunebuch wurden zu Ereignissen. Aber es kam auch zu bitteren Zerwürfnissen. Gemeinsame Sprache war allerdings immer noch das kritische Vokabular eines späten, verfeinerten 68. Lottmann fuhr einen Nachkriegs-DKW 3=6, das Auto hieß „Marcuse“.

Zwei, drei Jahre später hatte Lottmann allein eine Wohnung am Grindelhof in unmittelbarer Uni-Nähe bezogen. Dies war ein offenes Haus, „if there ever was one“. Der Schlüssel lag unter der Fußmatte. Leute auf dem Weg von oder zur Uni kamen vorbei, hingen ab, vergaßen ihre Seminare und diskutierten oder verliebten sich.

Amouröse Irrungen und Wirrungen

Lottman schrieb alles als Hintergrund für seine amourösen Irrungen und Wirrungen und erste Versuche mit einem Berufsleben jenseits der Uni auf. Alle kamen darin vor und versammelten sich, wenn mehrfach pro Woche aus dem Tagebuch gelesen wurde.

Diese Veröffentlichung einer rastlosen Selbstreflexion, die zum Teil grandiositätsirre, zum Teil kühlböse Züge trug, fesselte mit Humor und Tempo nicht nur die Zuhörer_innen, die sich zu Romanfiguren befördert sahen (dass nicht immer in vorteilhafter Weise, war fast egal), sondern spornte auch den Autor massiv an, der einerseits seine Leute unterhalten und andererseits weiterhin, wie alle Tagebuchschreiber, sein Selbst erkunden wollte.

Zeitweilig war eine doppelte und dreifache Buchführung nötig, zusätzlich zum öffentlichen wurde ein „geheimes“ Tagebuch geführt und auch ein „langweiliges“, in dem es nur darum gehen sollte, sich über etwas klar zu werden und sei es das Unbehagen am Kontostand. Natürlich wurden die dann auch irgendwann öffentlich vorgetragen. Lange bevor es dieses Wort gab, nahmen Lottmans Tagebücher und Kommunebücher beide Teile des Wortes Autofiktion ernst: das Selbst und die (freie) Erfindung.

Das Selbst und die (freie) Erfindung

Bei der Idee, dass es eine Beleidigung für den Verstand darstellt, einen allgemein bekannten Sachverhalt zu wiederholen, konnte ich zunächst gut mitgehen. Banalität war der größte Feind in jener Zeit, so wie heute vielleicht Vulgarität. Die leidenschaftliche Debatte durfte nicht aufhören, war so wichtig wie und auch Beginn des unmittelbaren Übergangs in die anderen intensiven Zustände: Liebe, Sex, Drogen – letzteres nichts für Lottmann, davon bekam er Kopfschmerzen. Aber er war hellwach und virtuos in seiner Lieblingsdisziplin: „Situationen schaffen!“

Irgendwann Ende 77, wieder mal zu sechst im überladenen blauen Käfer zwischen mittelspannenden Partys in Karoviertel und Eimsbüttel hin und her cruisend, hält Lottmann frühmorgens bei einer Tankstelle an, scheint zu tanken, geht zum Zahlen rein und kommt zurück mit aufgerissenen Augen, breitem Grinsen und der Nachricht, die RAF habe gerade den Chef der GSG9 erschossen.

„Habe ich gerade in der Bild-Zeitung von morgen gelesen.“ Da hatte er seine Intensität, seine hitzige Diskussion. Erst Stunden später fragte jemand, warum er die Zeitung nicht mitgebracht hätte. In Wahrheit erfreute sich Ulrich Wegner seines Lebens noch bis 2017.

Verabredung des Kunstcharakters

Die Banalität des Faktums lässt sich durch spezielle Perspektiven, Empfindlichkeiten, durch Atmosphäre und Ambivalenz nur so lange abwehren, wie es unter denen, die sich auf diese Abwehr der Sachlichkeit einlassen, einen anderen stabilisierenden Konsens gibt: einen poetischen Gruppenspirit, geteilte Lebensräume, Sprachen – oder auch die gesellschaftliche Verabredung des Kunstcharakters.

Dieser Konsens lässt sich durch ein solches Programm auch vorübergehend herstellen: in den Mikrobereichen der Freundeskreise und ihrer Strahlkraft. In der Kommune und bei ihren Projekten reichte wenig aus, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen.

Natürlich wird aber so eine Welt schnell eng; erweitert man sie, muss man schon entscheiden, ob man – im Umgang mit Neuen und anderen – Imperialist oder Flaneur sein will. Lottmann hatte die Tendenz, die logisch aus dem voraussetzungsreich kommunizierenden Freundeskreis entstehende Enge nicht der Struktur, sondern den Sätzen, Ideen, Inhalten der anderen Beteiligten anzulasten. War das nicht die gleiche Meinungsscheiße, wie wir sie aus der offiziellen Kommunikation des Systems kannten?

Aus dem berechtigten Affekt gegen die strukturelle Blödheit der Meinung wurde ein Ressentiment gegen bestimmte konkrete Meinungen und Habitus – und da er vor allem das eigene Milieu sah, gegen „linke Meinungsscheiße“. Leider schnappte da in den frühen bis mittleren 80ern etwas ein, so sehr er seine humorvoll verschrobene Prosa noch weiter pflegen konnte; es reichte nach meinem Geschmack nur noch bis in die Anfänge seiner Bücher produzierenden Karriere (ab 1987).

Wirr flackernde Szenekneipenschlaglichter

Aber schon der jetzt veröffentlichte frühe Roman aus der öffentlichen Tagebuchzeit („Port Stanley ist gefallen“) litt bereits unter den Kohärenzzumutungen eines die wirr flackernden Szenekneipenschlaglichter gewaltsam zusammenhaltenden Plots. In den mittleren 80ern lebten wir uns auseinander, versuchten es dann noch einmal miteinander in Köln. Um 1988 brach der Kontakt ab.

Aus der Gegnerschaft gegen „linke Meinungsscheiße“ wurden entweder reaktionäre oder ausgedacht skurrile Quatschpositionen. Am liebsten mochte er es – zwischen den Romanen –, irgendwelche Mainstream-Politiker zu porträtieren, von Olaf Scholz bis Sebastian Kurz. Dabei arbeitete er immer wieder gern für die unappetitliche Welt des Axel-Springer-Verlages, und wenn er mal beim Spiegel war, dann als Protegé verwirrter Rechter wie Matthias Matussek.

Genialerweise fand er aber auch immer wieder aus solchen Welten heraus und wärmte sich kurz im links-queeren Milieu wieder auf, das er doch angeblich so verachtete. Mit Martin Kippenberger, der angeblich eine Fatwa gegen ihn verhängt und ihn so aus Köln vertrieben (Quatsch!) haben sollte, verband ihn die sehr spezielle Eigenschaft, nie beleidigt gewesen zu sein. Er grollte nie, wenn man ihm sein unsinniges Programm vorgehalten hatte.

Der angekündigte Tod und das letzte Treffen

Und so geschah es auch, dass ich vor circa einem Jahr auch zu den Figuren zählte, denen er am Telefon seinen Tod ankündigte und um ein letztes Treffen bat – nach all den Jahrzehnten.

Dieses war sehr schön, seine Ehefrau sehr sympathisch und das dann bald entstehende über Instagram und Facebook verbreitete „Langweilige Tagebuch“ war nicht nur in seinem Umgang mit dem eigenen Zugrundegehen unglaublich, sondern funktionierte nun wieder genauso wie seine sozial gesteuerte, auf eine bestimmte hingebungsvolle Leserschaft ausgerichtete Kommune-Prosa von 1975. Es war dieselbe Aufbruchstimmung. Nur war es jetzt ein Aufbruch zum Tode.