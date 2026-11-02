Faschisierung und digitale Boheme Das nächste richtig große Ding

D er Tod des Schriftstellers Joachim Lottmann kann einen dazu bringen, in die Archive des Internets hinabzusteigen. Die Plattform Wir höflichen Paparazzi, bei der Lottmann Protagonist war, Freund für die einen, Abgrenzungsfigur für die anderen; von diesem frühen sozialen Medium ausgehend die Zentrale Intelligenz Agentur – eine Zeit der Experimente, wie Textproduktion und Internet zusammen funktionieren können.

Eine Zeit auch, in der man bei dem Wort Mitte nicht an bröckelnde große Koalitionen dachte, sondern an Berlin-Mitte und dabei nicht nur an Flagship-Stores, sondern an Labor Berlin und Digitale Boheme. Lange her.

Wenn man das alles einmal wieder im Kopf hat, kann einen Simon Stricks Buch „Faschisierung. Fluchtlinien des Digitalen“ (Suhrkamp) übel in die Magengrube treffen. Was der Medienwissenschaftler beschreibt, ist eh schon brisant. Die Faschisierung kommt, so seine These, nicht von außen und auch nicht von extremistischen Rändern her in die Gesellschaft hinein, sondern sie steckt längst im Inneren, angetrieben durch die sozialen Medien nämlich, von ihren eskalierenden Tendenzen, die antagonistische Verkürzungen mit Resonanz belohnen.

Trump brauchte diese Tendenzen, so diese Lesart, nur in die politische Sphäre zu übertragen.

Mit Unschuld zelebriert

Wenn dieser Befund stimmt, muss man dann aber nicht auch noch einmal neu über die digitale Boheme nachdenken? Keineswegs in dem verkürzenden Sinn, dass sie als terrainsondierende Vorform des digitalen Sendens eine Art unfreiwilliger Vorläufer der gegenwärtigen autoritären Tendenzen wäre.

Aber womöglich analog zur avancierten Gentrifizierungsanalyse, nach der bohemistische Kader die Pioniere der Gentrifizierung darstellen, indem sie Wohnviertel attraktiv machen, bevor dann die kapitalstarken Investoren kommen. Nach dieser Lesart wäre die digitale Boheme also Pionier der Faschisierung gewesen? Also etwa: Erst suchte man in Berlin-Mitte das nächste große Ding, dann kamen Musk und Meta und räumten die Kapitalisierung ab.

Jedenfalls liest man einen Satz wie „die härteste Pointe und das rigorosere Urteil regierten“, mit dem Holm Friebe im Wikipedia-Eintrag zu den Höflichen Paparazzi zitiert wird, inzwischen mit ambivalenten Gefühlen. Stimmt wohl, dass das in den Nullerjahren mit viel Unschuld zelebriert wurde. Inzwischen machen Autokraten, Tech-Milliardäre und Trigger-Journalisten harte Pointen und rigorose Urteile aber erst zum richtig großen Ding.

Der Unterschied zur digitalen Boheme ist: In den Nullerjahren verband das Internet konkrete Personen miteinander, es gab analoge Rückkopplungen in Kneipen, ein realer sozialer Zusammenhang wurde gestiftet (dabei allerdings zwischen Teilnehmern und Zuschauern unterschieden). Das ist inzwischen sehr anders. Simon Strick beschreibt die sozialen Medien als sich längst verselbständigte Maschine, die die Öffentlichkeit formatiert und damit Realität setzt – und eigentlich weiß man das ja auch, man weiß nur nicht, wie man da wieder rauskommt.

Auf jeden Fall muss man wohl beizeiten Trauerarbeit über verlorene Unschuld leisten.