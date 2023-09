Erhöhung der Lkw-Maut : Güter von der Straße!

Die LKW-Maut soll erhöht werden. Gut so. Der Lastwagen-Verkehr muss weniger werden – und die Branche macht es sich mit ihrer Kritik zu leicht.

Die Bundesregierung will die Maut für Lkws mit konventionellem Antrieb drastisch erhöhen – und das ist absolut richtig. Dass die Speditionsbranche das nicht gut findet, ist klar. Schließlich lebt sie davon, dass in Deutschland mehr als 80 Prozent der Güter auf der Straße transportiert werden.

Funktionäre der Branche behaupten, die Mauterhöhung habe keine Lenkungswirkung für den Klimaschutz und sorge nur dafür, dass die Belastungen für Fuhrunternehmen und die Preise steigen. Denn die Unternehmen würden die Erhöhung auf ihre Kun­d:in­nen umlegen. Dass die Preise für die Bür­ge­r:in­nen weiter steigen, ist nicht gut. Aber dieses Problem muss die Bundesregierung an anderer Stelle lösen, etwa durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel.

Und so einfach, wie die Speditionsbranche es sich macht, ist es nicht: Rund 800.000 Lkws fahren auf deutschen Straßen, die allermeisten mit einem Dieselantrieb. Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern verstopft die Straßen. Für einen geringen Centvorteil werden Unmengen an Waren quer durch Europa transportiert. Das muss aufhören. Es muss weniger per Lkw transportiert werden, als es heute der Fall ist, damit der Verkehr ab- und nicht weiter zunimmt. Dafür ist eine deutlich höhere Maut das richtige Instrument. Werden Güter mit langen Transportwegen auf der Straße teurer, haben regional produzierte Erzeugnisse einen Vorteil. Genau das ist wünschenswert.

Die Erlöse aus der Maut sollen künftig nicht mehr nur den Straßen zugute kommen, sondern auch der Schiene. Und auch das ist richtig. Damit mehr Güterverkehr vom Lkw auf die Bahn verlagert werden kann, muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Unternehmen brauchen Gleisanschlüsse für Transporte – wie es noch vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich war.

Und die Arbeitsplätze? Die Branche sucht weltweit Fahrer:innen; allein in Deutschland fehlen Zehntausende. Dieses Problem wird mit weniger Lkw-Verkehr entschärft. Die Ampel ist mit der Mauterhöhung auf richtigem Kurs. Was fehlt, ist eine Maut für Pkws. Auch die würde zu weniger Verkehr führen.