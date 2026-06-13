I n einem unscheinbaren zweistöckigen Ladengebäude in Washingtons Chinatown, versucht eine Ausstellung, die Opfer des Epstein-Falls in den Vordergrund zu rücken. Denn der Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ist trotz der Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten durch das US-Justizministerium noch immer nicht abgeschlossen.

Denn der Preis, sich gegen US-Präsident Donald Trump aufzulehnen, ist hoch. In der vergangenen Woche verloren drei der vier republikanischen Abgeordneten, die im US-Repräsentantenhaus eine Abstimmung über die Veröffentlichung der Epstein Files erzwungen haben, ihre Vorwahlen und damit ihre politische Zukunft.

„Wenn es für ein Verbrechen – insbesondere ein derart schwerwiegendes – keine Rechenschaftspflicht gibt, nur weil die Täter reich und mächtig sind, bedeutet es, dass wir auf die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr vertrauen können; und ohne Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit ist es schwierig, in einem Land eine echte Gesellschaft und Demokratie zu haben“, sagte David Garrett, einer der Organisatoren der Ausstellung, im Gespräch mit der taz.

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Ein überdimensional großes Foto von Epstein und Trump begrüßt die Besucher am Eingang. Gleich daneben ist eine Zeitleiste, die die Verbrechen der beiden zeigen soll. Die Organisatoren unterscheiden dabei zwischen bewiesenen Vorfällen und unbewiesenen Anschuldigungen.

Sie wiegen mehr als 7,5 Tonnen

Doch noch eindrucksvoller als die Information an dieser Wand sind Dutzende Bücherregale, die mit weißen Buchbänden gefüllt sind. Mehr als 3.400 solcher Bände mit jeweils 800 Seiten brauchte man, um die 3,5 Millionen Dokumente, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, sichtbar zu machen.

Zusammen wiegen die Buchbände mehr als 7,5 Tonnen und erreichen eine Länge von mehr als 170 Meter. „Es ist eine Menge Beweismaterial und ich denke, wenn man hierherkommt und sich umsieht, ist es schwer vorstellbar, dass nicht noch viel mehr Ermittlungen nötig sind und dass nicht noch viel mehr Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden müssen“, sagte Garrett.

Voller Fokus auf das Verbrechen

Im Hintergrund läuft eine triste Musik, die die Tragweite der Verbrechen von Jeffrey Epstein und seinen Mitstreitern an mehr als 1.400 Opfern untermauern soll. Geht es nach den Veranstaltern, dann sollen die Menschen hier Ruhe finden, um sich die Buchbände aus den Regalen zu nehmen und die veröffentlichten Dokumente selbst anzusehen. Tische und kleine Leseecken sind deshalb überall zu finden. „Ich hoffe, dass die Menschen, wenn sie hierherkommen, ihr Handy weglegen und aufhören zu scrollen – dass sie sich wirklich auf die ganze Tragweite dieses Falls einlassen können“, sagte Garrett.

Eine der Besucherinnen, die an diesem Tag anwesend sind, ist Alejandra Flores. Laut ihr sei eine Ausstellung wie diese wichtig, um die Schandtaten von Epstein und seinen Komplizen im Licht der Öffentlichkeit zu halten: „Es ist wichtig, Präsenz zu zeigen und hier zu sein, denn ich bin ein Mensch, und es sind Menschen, denen diese schrecklichen Dinge widerfahren sind“, erklärte sie.

„Ich glaube, dem amerikanischen Volk ist es wirklich wichtig, was im Zusammenhang mit der Vertuschung geschehen ist – ebenso wie die eigentlichen Verbrechen“, sagte Flores. Auf der zweiten Etage können Besucher auf Zetteln persönliche Nachrichten hinterlassen. Die Nachrichten reichen vom Mitgefühl für die Opfer zum Hass gegen Epstein, Trump und die Republikanische Partei.

Auch wenn die Wanderausstellung die Beziehung zwischen Trump und Epstein stark beleuchtet, machten Organisatoren klar, dass sie Trump weder eines Verbrechens beschuldigen noch behaupten, dass er sich an einem der Mädchen vergangen habe. Es gehe ihnen mehr um die fehlen Aufarbeitung: „Ich hoffe, dass die Korruption der Trump-Ära – zu der dieser Fall natürlich zählt – uns dabei helfen wird, die notwendigen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen vorzunehmen“, sagt Garrett.