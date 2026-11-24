V ertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, findet der Europäische Rechnungshof. Ein neuer Bericht zeigt: Die EU-Kommission hat zu wenig Überblick über die Entwicklungszusammenarbeit. Laut Rechnungshof verlässt sie sich zu sehr auf Berichte ihrer Partner und kann kaum beurteilen, wie wirksam die Gelder eingesetzt werden.

Konkret geht es um 16,5 Milliarden Euro. Die hat die EU-Kommission zwischen 2021 und 2025 in Sachen Entwicklungshilfe an geprüfte Partnerorganisationen weitergegeben. Dafür verantwortlich, dass das Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird, bleibt trotzdem die EU-Kommission.

Doch in 10 von 14 untersuchten Projekten entdeckte der Rechnungshof Mängel bei der Finanzaufschlüsselung oder Widersprüche zwischen Fortschrittsbericht und Realität. Das ist schlecht. Denn gibt es zu viele blinde Flecken, wächst das Risiko, dass die Gelder, die dringend in Entwicklungsprojekten gebraucht werden, dort niemals ankommen. Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass der Bericht keine Veruntreuung in der weltweiten Entwicklungshilfe aufdeckt – sondern in erster Linie ein Dokumentationsproblem, das der EU-Kommission anzulasten ist.

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Ein Beispiel: In einem ugandischen Projekt sollten 185 Menschen von neuen Kochherden profitieren. Es stellte sich aber heraus, dass die Öfen nur für 150 Menschen ausgelegt und zudem nicht voll ausgelastet waren. Blöd, aber kein riesiger Skandal.

Die aufgedeckten Lücken sind trotzdem gefährlich. Denn der Bericht darf nicht zum Anlass oder zur Rechtfertigung dafür werden, weiter an der Entwicklungszusammenarbeit herumzukürzen. Schon seit Jahren kommt kaum ein Industrieland seinen Versprechen für öffentliche Entwicklungsleistungen (ODA) nach. Auch im nächsten Jahr hat Deutschland nicht die Absicht, dieser Verpflichtung nachzukommen, wie der neue Haushalt zeigt.

Statt jetzt auf die Entwicklungshilfe als Konzept zu fluchen, muss darüber nachgedacht werden, wie das System sinnvoll umgestaltet werden kann – und zwar auf Augenhöhe mit den betroffenen Ländern.