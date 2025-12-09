piwik no script img

Entsiegelungs-Wettbewerb „Abpflastern“Bremen reißt Asphalt weg

Auf dem Weg zu Schwammstädten setzen Kommunen auch auf Bürgerengagement. Jetzt will nach Hamburg und Flensburg auch Bremen Asphalt entfernen.

Grünflächen und Bäume auf dem Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Stadtteil Ostend nach der klimafreundlichen Umgestaltung
Erfolgreich entsiegelt: neue Grünfläche auf dem Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Stadtteil Ostend Foto: dpa/Arne Dedert
Wenn am 21. März 2026 der bundesweite Wettbewerb Abpflastern zur Flächenentsiegelung in Städten und Dörfern beginnt, dann soll Bremen dabei sein. Das ist die Hoffnung eines Bündnisses von verschiedenen Bremer Klimainitiativen sowie der evangelischen Kirche und der Klima-Arbeitsgemeinschaften der Koalitionsparteien SPD, Grüne und Linke.

Für den 10. Dezember 2025 hat das Bündnis deshalb zu einer Impulsveranstaltung im Forum Kirche eingeladen. Es geht beim Abpflastern darum, Bür­ge­r:in­nen zu motivieren, auf eigenen Flächen Steine und Beton zu entfernen und Grünflächen anzulegen. Oder den Anstoß zu geben, dass beispielsweise Schulen ihre Schulhöfe umwandeln, was einen unmittelbaren Nutzen für Kinder und Jugendliche an heißen Tagen hätte.

„Die Entsiegelung hilft, Regenwasser besser versickern zu lassen, Hitzeinseln im Stadtgebiet zu reduzieren und neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen“, heißt es in der Ankündigung der Bremer Klimagespräche, die die Veranstaltung gemeinsam mit der Bremischen Evangelischen Kirche organisieren. „Zentral ist auch die soziale Dimension: Stadtteile mit viel Versiegelung, wenigen Grünflächen und Bäumen werden durch Hitzeereignisse noch mehr benachteiligt, und die Be­woh­ne­r:in­nen leiden stärker unter Klimafolgen.“

Bremen ist dabei im Norden kein Vorreiter. Die Idee entstand 2020 in den Niederlanden. In Hamburg hatte sich im April eine Initiative gegründet, die zum innerstädtischen Wettbewerb aufgerufen hatte und eine Liste über entsiegelte Flächen und über Vorschläge zum Abpflastern führt.

Mit diesem Ergebnis hatte Hamburg beim ersten bundesweiten Wettbewerb Abpflastern in diesem Jahr teilgenommen und in der Liga der Großstädte über 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen den dritten Platz belegt. Hier wurden im Wettbewerbszeitraum bis Ende Oktober 2025 insgesamt 37 „Steine“, bezogen auf jeweils 1.000 Einwohner:innen, entfernt. Die sogenannten Steine haben dabei eine Fläche von 10 mal 20 Zentimetern. Entsiegelt wurden insgesamt 1.432 Quadratmeter. Innerstädtisch gewann der Bezirk Altona.

Unter anderem entstand in Flensburg aus zehn versiegelten Parkplätzen ein 200 Quadratmeter großer Garten. Auch Schulhöfe wurden entsiegelt und umgestaltet

In Darmstadt waren es 59 Steine pro 1.000 Ein­woh­ne­r:in­nen und in Frankfurt 63. Teilgenommen hatten 32 Kommunen, die Hälfte haben mehr als 100.000 Einwohner:innen. Das ist nichts im Vergleich mit dem, was kleinere Kommunen bewegt haben. In Mettingen bei Osnabrück mit rund 11.500 Ein­woh­ne­r:in­nen wurden 4.983 Steine pro 1.000 Ein­woh­ne­r:in­nen abgepflastert.

Den zweiten Platz gemessen an Steinen pro Einwohnerzahl belegt Flensburg mit 1.050 Steinen pro 1.000 Einwohner:innen. Oder in Quadratmetern gemessen: 2.077. Das ist in absoluten Zahlen der Spitzenplatz. Unter anderem entstand in Flensburg aus zehn versiegelten Parkplätzen ein 200 Quadratmeter großer Garten. Auch Schulhöfe wurden entsiegelt und umgestaltet.

Wer sich in Bremen am Abpflastern beteiligen will, kann in einem neuen, von der Stadt erstellten und veröffentlichten Entsiegelungskataster nachsehen, an welchen Orten dies besonders dringlich ist. Es wurde im September dieses Jahrs in parlamentarischen Gremien vorgestellt und zeigt die Auswertung von Luftbildern, die den Versiegelungsgrad und den Typ einer Fläche darstellen.

Grüne fordern systematische Entsiegelung

So lassen sich sogar verschiedene Befestigungsarten unterscheiden nach Vollversiegelung, Pflaster- und Rasengittersteinen. Auf der anderen Seite ist zu erkennen, wo es Gründächer gibt sowie Büsche, Bäume, Wasser oder Rasen/Grasland.

Es gehe darum, Potenziale im öffentlichen Raum aufzuzeigen und systematisch zu entsiegeln, sagt Bithja Menzel, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Grünen in der Bremer Bürgerschaft, die das Kataster initiiert hatten und jetzt seine Weiterentwicklung fordern. Dazu gehört auch, eine entsprechende Stelle in der Verwaltung zu schaffen.

Bisher arbeiteten Verwaltungsabteilungen noch zu oft aneinander vorbei. Wenn eine Straße für Bauarbeiten aufgerissen werde, müsste zum Beispiel sofort geschaut werden, ob an dieser Stelle etwas für die „grün-blaue Infrastruktur“ getan werden sollte, weil der Versiegelungsgrad sehr hoch sei. „Im Straßenbau kann man heutzutage vieles machen“, sagte Bithja Menzel. Baumscheiben könnten anders angelegt werden, Straßen „gekippt“ werden, damit das Wasser ablaufen könne. Unterirdische Wasserspeicher könnten gebaut werden, um Regenwasser in den Boden sickern zu lassen.

Menzel weist daraufhin, dass der Staat nicht allein auf privates Engagement setzen dürfe. Es brauche dringend auch in Zukunft die Kofinanzierung für Bundesprogramme wie das „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“, die eine großflächige Entsiegelung und Begrünung möglich machen. Im kommenden Jahr wird mit dem Programm in Bremen ein 600 Quadratmeter großer Platz entsiegelt, 2025 war es eine 100 Quadratmeter große Fläche. Beide Orte befinden sich in extrem versiegelten Gegenden.

Drei menschen stehen vor einem Haus, sie haben gerade Pflasterstein entfernt um Blumen und einen baum zu pflanzen
Wettstreit ums Abpflastern Wip Nederland Wip!

Über 200 Städte in den Niederlanden treten an, die eigenen Straßen am schnellsten zu entsiegeln. Ein Besuch im Endspurt um die goldene Betonplatte.

Von Tobias Müller
Die Architektenzeichnung zeigt wie es auf der Prinzenstraße nach dem Umbau aussehen soll - viel Grün mit Bäumen und Beeten, breite Bürgersteige, begrünte Hausfassaden.
Ende für grünes Pilotprojekt Doch keine Schwammstadt

Die Stadt Hannover muss den Bau einer Großzisterne in der Innenstadt stoppen, weil es zu große Schäden an den historischen Wohnhäusern daneben gab.

Von Nadine Conti
Eine Gruppe von Menschen steht mit Gartengeräten vor einem Beet
Zukunftsdenker über Abpflastern „Den klimatischen Veränderungen irgendwas entgegensetzen“

Eine Hamburger Initiative hilft Menschen, betonierte und gepflasterte Bereiche wieder grün zu machen. Wer die größte Fläche entsiegelt, gewinnt.

Interview von Friederike Gräff

klimawandel

Ein Busfahrer am Steuer
Verdi und Klima-Allianz zu ÖPNV Verkehrswende wird nichts ohne gute Arbeitsbedingungen

Soll der Nahverkehr ausgebaut werden, muss man neues Personal mit attraktiven Konditionen locken. Das sei nicht teuer, so das Ergebnis einer Studie.

Von Marco Fründt

9.12.2025

Gabelstapler im Hochregallager von DHL
EU-Lieferkettengesetz Pflichten werden aufgeweicht

Das Lieferkettengesetz der EU soll Menschenrechte weltweit schützen – und wird wohl entschärft, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist.

9.12.2025

Montage einer Photovoltaik-Anlage.
Weniger neue Solaranlagen auf Dächern Ministerin Reiche verschreckt Haus­ei­gen­tü­me­r:in­nen

Die Zahl neuer Solaranlagen auf Dächern ist 2025 stark gesunken. Die Diskussion um die Förderung verunsichert Interessierte, so der Branchenverband.

Von Anja Krüger

8.12.2025

