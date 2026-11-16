afp | Die fünf größten Stromkonzerne in Deutschland haben einer Studie zufolge in der Energiekrise der Jahre 2021 und 2022 ihre Markmacht genutzt, um höhere Preise zu verlangen. Die damaligen Preisspitzen seien „nicht allein mit höheren Erzeugungskosten“ zu erklären, teilte das Ifo-Institut am Montag unter Berufung auf die Analyse mit. Demnach erzielten die größten Stromerzeuger „aufgrund ihrer Marktmacht von September 2021 bis Ende 2022 zwischen 10,7 und 20,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen“.

Laut Ifo-Forscher Till Fladung waren die Rekordstrompreise „nicht allein eine Folge des Gaspreisschocks, sondern auch einer Struktur, welche den Missbrauch von Marktmacht zulässt“.

Für ihre Berechnung simulierten die Forschenden die Preise für „Marktsituationen, in denen die Preise unter Wettbewerbsbedingungen entstehen“ und verglichen diese mit den tatsächlichen Preisen. Beide Preise seien bis September 2021 weitgehend gleich geblieben.

Ab diesem Zeitpunkt, in der Krise, habe sich das aber geändert, fuhr das Institut fort: Die Marktpreise lagen laut Studie im Schnitt rund 45 Euro je Megawattstunde über den simulierten Preisen. „Selbst unter den vorsichtigsten Annahmen, wie deutlich erhöhten Erzeugerpreisen, betrug die Differenz noch rund 20 Euro je Megawattstunde“, erklärten die Forschenden.

Experten: Eigentum an Kraftwerken breiter streuen

Laut Ifo-Institut entfallen in Deutschland rund 56 Prozent der konventionellen Kraftwerkskapazität auf die fünf größten Stromkonzerne RWE, LEAG, EnBW, Uniper und Vattenfall. Somit könne die Stromversorgung in Deutschland in vielen Stunden ohne die Erzeugung einzelner Unternehmen nicht gewährleistet werden. Daher raten Fladung und seine Koautorin Anna Saile von der Universität Bayreuth dazu, Speicher und Flexibilität auszubauen, das Eigentum an regelbaren Kraftwerken breiter zu streuen und die Preisbildung besser zu kontrollieren.

Das Ifo-Institut verwies allerdings darauf, dass es derzeit in eine andere Richtung gehe: Die Ausschreibung für den Bau neuer Gaskraftwerke sei ein Beispiel dafür. Die entsprechende Gesetzesgrundlage beinhalte „keine vom Bundeskartellamt vorgeschlagene Begrenzung der Zuschläge je Bieter“, erklärten die Forschenden. So hätten die zwei größten Unternehmen am deutschen Strommarkt, RWE und Leag, in der ersten Ausschreibungsrunde 94 Prozent der bezuschussten Kapazitäten davongetragen. „Dies führt langfristig zu einer noch höheren Marktkonzentration.“

Saile erklärte, dass sich Verzerrungen im Markt später nur schwer beheben ließen. „Wirksamer ist es, der Ausübung von Marktmacht durch eine überarbeitete Marktstruktur vorzubeugen.“