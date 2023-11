Ende von „The Crown“ auf Netflix : The Queen Is Dead

Die Serie „The Crown“ geht zu Ende. Im Zentrum der letzten Staffel: der Tod von Lady Di. Aber wie wird mit dem Tod der Queen umgegangen werden?

Die britische Monarchie lebt, und selbst der wohl am meisten verspottete Royal, der ewige Prinz Charles, ist heute König, wer hätte das gedacht? Hingegen kommt die Net­flix-­Serie über die britischen Royals unter der 70 Jahre währenden Regentschaft von Charles Mutter an ihr Ende. Irgendwie ja auch logisch, angesichts des Ablebens von Queen Elisabeth II.

Seit Donnerstag sind die ersten vier Folgen der sechsten und letzten Staffel zu sehen. Ab 14. Dezember werden die letzten vier Folgen zu sehen sein.

In jeder Staffel wurde bisher ungefähr ein Jahrzehnt behandelt und der Fokus auf bestimmte Teile der Familie gelegt: die Inthronisierung der 25-jährigen Elisabeth Windsor, die Ehekrise zwischen ihr und Philipp Mountbatten, die politischen Verirrungen der Königsfamilie und die immer wiederkehrende Szene, in der Ihre Majestät die Staatslenker von Winston Churchill über Maggie Thatcher bis Tony Blair zum Rapport empfängt.

Die Serie vermischte aufs Beste Fiktives mit Echtem, und das herrlich opulent, aber auch herrlich entlarvend, was die Spießigkeit der Royals angeht. Nörgler nörgelten, dass bei „The Crown“ zu viel erfunden sei. Nörglerkritiker hielten entgegen, dass es sich ja nicht um eine Dokuserie handele. Wie bei jeder guten Serie mit History-Background animinierte sie jedenfalls dazu, nachzugoogeln, ob beispielsweise Prinzessin Margaret wirklich mit Präsident Lyndon B. Johnson im Weißen Haus getanzt hat oder ob es den mörderischen „Great Smog“ in London 1952 wirklich gab und Winston Churchill heute als Klimaleugner gelten müsste.

Und dann der Unfall

Nachdem in der fünften Staffel schon die traurige Ehe zwischen Prince Charles und Lady Diana im Zentrum stand, geht es auch in der letzten Staffel noch einmal um das Schicksal Lady Dianas, die am 31. August 1997 bei einem Autounfall starb. Die Frage, warum sie nicht angeschnallt und der Fahrer besoffen war, sorgen bis heute für Verschwörungserzählungen.

Die Dreharbeiten an der letzten Staffel wurden nach dem Tod von Queen Eliza­beth II. am 8. September 2022 unterbrochen. Ob dieses Ereignis noch aufgenommen werden konnte?