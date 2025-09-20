piwik no script img

Elternsprechtag für mich und meine FrauDie armen Lehrer

von Osman Engin

Meine Tochter Hatice ist in der Schule auf die schiefe Bahn geraten. Jetzt mache ich mir Sorgen. Zumal bei dem großen Deutschenanteil in der Klasse.

Eine Schülerin zählt Scheine und Münzen, die auf einem Tisch liegen.
Ein wohlbekanntes Schmiermittel – auch bei Hatice in der Schule Foto: dpa | Jan Woitas

E ndlich! Die Schulferien sind vorbei, meine kleine Tochter Hatice muss zur Schule und wir haben wenigstens den halben Tag Ruhe zu Hause. Sollen sich doch jetzt die Lehrer mit dem kleinen Teufel rumärgern! Wozu bezahle ich denn so viel Steuern?

„Oh, du arme Hatice, jetzt musst du noch mindestens 20 Jahre lang zur Schule und den ganzen Tag Mathematik lernen“, stöhnt ihr linksradikaler Bruder, der ewige Student Mehmet. „Schau mich an, ich habe auch so klein anfangen wie du, und ich muss heute leider immer noch dahin.“

„Papa, stimmt das, was Mehmet gesagt hat?“, fragt Hatice mit entsetzten Augen. „Das sag ich euch gleich, wenn ich dort ständig rechnen muss, dann trete ich aus dem Verein sofort wieder aus!“

Hatice geht gerade mal eine Woche zur Schule, schon hat ihre Lehrerin Frau Ingeborg Lehrknecht-Ziegenbart nur für mich und meine Frau einen Elternsprechtag organisiert.

„Herr Engin, ich muss Ihnen leider sagen, dass sich Hatice ihre Aufgaben von Mitschülern machen lässt. Und das für 50 Cent pro Tag.“

Hatice hat auch mir Geld angeboten, damit ich Ihnen davon nichts erzähle

„Hatice, stimmt das etwa? Kind, wie kannst du mir das antun?“, frage ich meine kleine Tochter vor dem versammelten Lehrerzimmer mit einem so tollen pädagogischen Unterton in der Stimme, dass alle Lehrer neidisch werden.

„Damit aber nicht genug, Herr Engin. Hatice hat auch mir allen Ernstes Geld angeboten, damit ich Ihnen davon nichts erzähle. In meiner ganzen Karriere habe ich so was noch nicht erlebt“, ruft sie empört.

„Nehmen Sie es doch nicht so tragisch, Frau Lehrknecht-Ziegenbart. Die Kleine hat auch mir schon öfters Schmiergeld gegeben, damit ich ihrer Mutter nichts verrate.“

„Vater, was erzählst du denn hier?“, stoppt mich Hatice. „Ist das etwa meine Schuld? Von Mutter und dir war doch kein besseres Kind zu erwarten.“

Und dann bekommt auch noch die Lehrerin ihr Fett weg: „Frau Lehrknecht-Ziegenbart, wenn Sie unbedingt jemanden bestrafen wollen, dann knöpfen Sie sich doch Klaus und Ingo vor. Die beiden Geldgierigen haben doch Schmiergelder angenommen und sich zum Nachteil der Allgemeinheit bereichert!“

„Oh, Allah, die armen Lehrer! Die können einem echt leidtun. Eminanim, stell dir mal vor, es gibt in der Klasse noch fünf Kinder von Hatices Sorte“, flüstere ich meiner Frau zu.

„Osman, glaubst du, die machen einen solchen Beruf freiwillig?“, wundert sie sich.

„Aber Eminanim, in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit sind die verzweifelten Menschen doch über jeden Job froh, und sei er noch so gesundheitsschädlich.“

Beim Rausgehen flüstert mir meine Frau ziemlich besorgt zu: „Du, Osman, Frau Lehrknecht-Ziegenbart hat gesagt, dass Hatice mehr als zehn deutsche Mitschüler haben soll. Hoffentlich geht das bloß gut bei einem so großen Deutschenanteil.“

„Eminanim, ich habe keine Vorurteile gegen deutsche Kinder. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist, dass sie schon in zwei, drei Jahren mit Sexualunterricht anfangen.“

„So lange brauchst du nicht zu warten, Osman. Wenn du was Konkretes wissen willst, kann dich Hatice jetzt schon aufklären.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Osman Engin
Themen #Kolumne Alles getürkt #Bestechung #Schule #Kinder #Eltern
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mädchen während einer Theatervorführung steht Kopf

Zukunft der Bildung

Keine toxischen Hierarchien im System

Kolumne Über Morgen von Theresa Hannig
Ein Blick in die Zukunft: Warum man im Jahr 2125 an Schulen Improvisationstheater spielt – und damit auch noch jede Menge fürs Leben lernt.
Ein Junge mit Basecap fläzt sich über drei Stühle hinweg, ein anderer will einen Hocker werfen

Ein Quereinsteiger als Lehrer berichtet

Das Pochen am Hals

Schulen in Deutschland haben ein massives Problem: Immer mehr Leh­re­r:in­nen geben auf. Können Quer­ein­stei­ge­r:in­nen die Lücken füllen?
Von Fabian Hain
ein großes, modern aussehendes Schulgebäude an einer mehrspurigen Straße

Zulage an Brennpunkt-Schulen in Berlin

An der Realität vorbei

Lehrer*innen in Neukölln-Britz protestieren gegen die Brennpunktzulage des Senats, weil ihre Schule trotz vieler Gewaltvorfälle leer ausgeht
Von Gareth Joswig

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

NDR-Entscheidung zu „Klar“

Von wegen „Cancel-Culture“

2

Das Deutschlandticket ist nicht sozial

Deutschlandticket muss sterben, damit wir leben können

3

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

4

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

5

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

6

Erneute Debatte zum Deutschlandticket

Schrecklich ideenlos