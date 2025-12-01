rtr | Der US-Autobauer Tesla verkauft in vielen europäischen Ländern nur noch halb so viele Autos wie vor Jahresfrist. In Frankreich, Schweden und Dänemark brach der Absatz um rund die Hälfte ein, wie aus Daten vom Montag hervorgeht.

Auch die Markteinführung einer überarbeiteten Version des Bestsellers Model Y sowie eine günstigere Einstiegsvariante des Fahrzeugs konnten den Abwärtstrend nicht stoppen.

Analysten sehen in der zunehmenden Konkurrenz auf dem Elektroautomarkt einen Grund für den Absatzrückgang. Dazu kommt, dass die Modellpalette des Unternehmens von Elon Musk als vergleichsweise alt angesehen wird.

Norwegen setzt sich allerdings vom allgemeinen Absatzrückgang ab. In dem Land wurden mehr als 6000 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen, das sind fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Der bisherige Jahresrekord ist damit bereits nach elf Monaten gebrochen. In Norwegen werden inzwischen kaum noch Verbrennerfahrzeuge neu zugelassen, Elektroautos kommen bei den gesamten Fahrzeugzulassungen auf einen Anteil von deutlich über 90 Prozent.