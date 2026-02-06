piwik no script img

Eis und Schnee in BerlinDa gerät was ins Schlittern

Timm Kühn

Kommentar von

Timm Kühn

So wie Berlin gerade durch den Winter rutscht: Das ist ein populistisches Trauerspiel mit einer gehörigen Prise Salz.

Ein junger Mann rutscht auf einer Eisfläche
So schlittert man eben durch die Stadt. Die touristischen Schauwerte wie der Berliner Dom stehen fest Foto: Markus Lenhardt/picture alliance/dpa

W er sich in diesen Tagen überhaupt auf die Berliner Straßen traut, kann sich schon mal ein wenig einsam fühlen. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit kämpft man sich oft allein durch den kalten Ostwind, der derzeit unerbittlich aus Finnland in Richtung Hauptstadt weht. Insbesondere eine Gruppe sieht man kaum noch auf den Straßen: alte Menschen. Sie haben sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.

Kein Wunder. Auf die Straßen zu gehen ist dieser Tage hier gemeingefährlich, weil eine Mischung aus Eisregen und politischem Versagen die Stadt in eine einzige Glatteiszone verwandelt hat. Die Notaufnahmen sind voller Menschen mit gebrochenen Knöcheln und Gliedmaßen. Das wiederum hat eine politische Schlammschlacht in Gang gesetzt, wer an der Misere denn nun Schuld hat.

Die regierende CDU setzt dabei, wie immer, voll auf Angriff. Offenbar hat man in der Partei im Handbuch des Populismus nachgeblättert, mit dem manche CDUler doch schon gut vertraut sind. In Berlin ist man im Populismus aber noch etwas ungeübt, sodass alles ein wenig tapsig und peinlich erscheint.

Starke Worte

Dabei ist das Handbuch doch eigentlich recht eindeutig. Kapitel 1: „Starke Worte“. Nach Wochen des Nichtstuns rief der Regierende Bürgermeister Kai Wegner plötzlich den Glatteis-Notstand aus. Die gewünschte Wirkung, als Macher wahrgenommen zu werden, hatte das allerdings nicht. Von grünen Lokalpolitikern aus Baden-Württemberg bis zum CDU-Kollegen Armin Laschet waren sich mal wieder alle einig: Berlin, dieser Failed State, kann noch nicht einmal Winter. Aber okay, Berlin-Bashing ist man als Landespolitiker gewöhnt. Kopf hoch, weitermachen. You win some, you lose some.

Kapitel 2: „Antiparlamentarismus“. Schon seit Wochen wettert die Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) gegen das Abgeordnetenhaus, weil dieses nicht das allgemeine Streusalzverbot kippen will, das in Berlin aus Umweltgründen besonders streng geregelt ist. Also ging Bonde zu Kapitel 3 über: „Die Exekutivmacht ausbauen“. Per Trump’scher executive order setzte sie das bestehende Recht kurzerhand per Verwaltungsdekret außer Kraft – und erlaubte allen Ber­li­ne­r:in­nen zu salzen. Begleitet wurde dies mit Ansätzen aus Kapitel 4, „Flood the zone with shit“. Eine Sprecherin der Umweltverwaltung verkündete dramatisch, wenn das Streusalz leergekauft sei, solle man halt Spülmaschinensalz nehmen. Scheißegal, Hauptsache, rauf da!
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Und wie das mit Populismus so ist: Er funktioniert schon ziemlich gut. Ohne Konsequenz blieb, dass die Stadtreinigung BSR darauf hinwies, dass bei den dicken Eisschichten Salz das Eis nur antaut und dann wieder neu gefrieren lässt. Auf die Umweltverbände, die warnten, im Sommer drohen wegen Baumschäden gefährliche Astabbrüche, hörte eh keiner mehr. Und als der Mieterverein auf die kluge Idee kam, man könnte ja bei den Ver­mie­te­r:in­nen nachfragen, die schließlich für die Räumung der Straßen vor ihren Grundstücken verantwortlich sind und das ihren Mie­te­r:in­nen auch in Rechnung stellen, meldeten die Bezirke: „Wir sind völlig überlastet!“

Doch leider haben die Konservativen wohl vergessen, Kapitel 5 zu lesen, „Die Judikative entmachten“. Trump ist das angegangen, indem er den Supreme Court mit Gefolgsleuten besetzt hat. In Berlin aber ist man noch nicht so weit – weshalb das Verwaltungsgericht den gesamten Politakt am vergangenen Mittwoch wieder kippen konnte. Die executive order habe keine Rechtsgrundlage, monierte das Gericht. Das Salz ist nun wieder generell verboten. Und die Straßen sind noch immer rutschig.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Timm Kühn

Timm Kühn

 Redakteur
Chef vom Dienst bei der taz Berlin. Schreibt für die taz über soziale Bewegungen und mehr.
Themen #Stadtland #wochentaz #Winter #Tausalz #Schwarz-rote Koalition in Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mitarbeiter der BSR streut am Reichstag eine Mischung aus Salz und Splitt auf die zugeschneite Straße.
Eis und Schnee in Berlin Gericht kassiert Streusalz-Freigabe

Das Berliner Verwaltungsgericht kippt vorläufig die Allgemeinverfügung des Senats zum Einsatz von Tausalz. Umweltverbände zeigen sich erleichtert.

Von Timm Kühn
Fahrräder von Lieferservice Lieferando und Uber Eats im Schnee vor einem Restaurant in Berlin
Lieferdienste im Winter Gefährlich durch die Kälte

Trotz Glatteis müssen Kuriere weiter Essen ausliefern. Das Lieferando Workers Collective kritisiert, Unternehmen würden zu selten den Betrieb einstellen.

Von Jonas Wahmkow
Menschen und Hunde haben bei winterlichem Wetter auf einem Gehweg ihre Spuren im Schnee hinterlassen
Ein Blick auf Berlins Gehwege Wer im Winter das Tausalz wert ist
Kolumne Die Fußgängerin von Alke Wierth

Beim Schneeräumen zeigen Städte, wen sie schützen wollen. Die auf den Gehwegen, vermutet unsere Kolumnistin, sind es wohl eher nicht.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
3
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
4
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
5
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
6
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?