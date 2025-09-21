Ein Gespräch über Geschlechterrollen„Ich hätte gern Ballett getanzt“

Fikri Anıl Altıntaş bei seiner politischen Bildungsarbeit zuzusehen, wie er mit Schü­le­r:in­nen über Männlichkeits­stereotype, Antifeminismus, Gewalt an Frauen und Geschlechterdynamiken in der Klasse spricht, das war eigentlich der Plan. Die Schule aber wollte das nicht. Also verabrede ich mich mit ihm so zum Gespräch. Wir treffen uns in einem Café in Berlin Prenzlauer Berg.

taz: Herr Altıntaş, um was geht es bei Ihren Workshops?

Fikri Anıl Altıntaş: Es geht um Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterrollen, vor allem um die Frage, was es bedeutet, heute ein Mann zu sein. Ich lasse die Jugendlichen für sich selbst sprechen, will erfahren, was sie die ganze Zeit hören oder was ihnen zugeschrieben wird. Meine Rolle ist dabei vor allem, zuzuhören und das Gespräch zu moderieren. Wobei meine Haltung jedoch klar ist.

taz: Als bekennender Feminist sorgen Sie sicher für rollende Augen, oder?

Altıntaş: Die meisten Jugendlichen sind gut informiert, was Männlichkeitsbilder und Frauenfeindlichkeit angeht, sie kennen sich auch mit anti­feministischen Netzwerken im Internet aus. Gleichzeitig sind sie davon genervt, weil wenig bis gar nicht mit ihnen gesprochen wird. Und genau das ist spannend für mich, weil ich merke, dass da viel Gesprächsbedarf herrscht. Da gibt es eine Menge Missverständnisse zu klären.

Im Interview: Fikri Anıl Altıntaş Der Mann Fikri Anıl Altıntaş, Jahrgang 1992, ist in Hessen aufgewachsen. Er studierte Politikwissenschaften, Ethnologie und Osteuropastudien in Tübingen, Istanbul und Berlin. Neben seiner Schriftstellerei schreibt er für diverse Medien, darunter auch die taz, und gibt Workshops für Jugendliche und Erwachsene zu (toxischer) Männlichkeit und Antifeminismus. Seit 2018 ist er außerdem als HeForShe-Botschafter für UN Women Deutschland aktiv. Das Werk Seine persönlichen Erfahrungen als Junge und Mann hat Altıntaş in autofiktionalen Romanen verarbeitet. „Im Morgen wächst ein Birnbaum“ ist 2023 im btb Verlag erschienen. Seit diesem Sommer ist sein zweiter Roman „Zwischen uns liegt August“ (C. H. Beck Verlag) erhältlich.

taz: Was zum Beispiel?

Altıntaş: Zum Beispiel, dass ich gar nicht komme, um den Jungs irgendwas wegzunehmen oder ihnen etwas vorzuschreiben. Und dass es auch nicht nur um „Frauenrechte“ geht. Ich möchte den Jungs zeigen, dass es sich auch für sie lohnt, wenn sie über Männlichkeitsbilder nachdenken. Und das mache ich, indem ich von mir erzähle, ich zeige ihnen Fotos aus meiner Kindheit und Jugend. Boah, krass, denken die dann, der war auch mal in meinem Alter, hat Fußball gespielt und war auf Partys. Und er erzählt ganz persönlich von der Beziehung zu seinem Vater.

taz: Sie sorgen so für Nähe.

Altıntaş: Ja. Viele Jungs haben ein Thema mit ihrem Vater. Außerdem spreche ich Dinge an, die die Jugendlichen interessieren. Gerade das Fußballthema funktioniert gut. Zu Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben alle eine Meinung. Die Jungs sagen dann zum Beispiel, Ronaldo ist ein starkes Vorbild, so diszipliniert, ein toller Fußballer. Und dann werfe ich den Vergewaltigungsvorwurf ins Gespräch. Na ja, die hat doch nur wegen seines Geldes mitgemacht, kommt dann oft von den Jungs, worauf die Mädels sagen: Denkt ihr wirklich, dass jemand freiwillig Gewalt erfährt?! Und dann sind wir schon mitten in der Diskussion über misogyne Narrative.

taz: Und warum lohnt es sich nun für junge Männer, sich über Geschlechterrollen Gedanken zu machen?

Altıntaş: Weil sie dann nicht mehr diesen Druck empfinden, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Sie könnten tun, worauf sie Lust haben. Zum Beispiel muss ich als Junge nicht unbedingt Fußball spielen oder Kampfsport machen, sondern kann auch Hobbys haben, die bisher weiblich konnotiert sind. Ist doch schade, darauf zu verzichten, nur weil sie einem Rollenbild nicht entsprechen.

taz: Auf was für ein Hobby haben Sie denn verzichtet?

Altıntaş: Ich hätte gern Ballett getanzt. Das war zu Grundschulzeiten, ich habe sogar eine Freundin gefragt, ob ich sie mal mit zum Training begleiten kann. Als sie mich mitnehmen wollte, waren jedoch meine Jungs dabei, und vor denen konnte ich das natürlich nicht zugeben, ich habe gelacht und gesagt: Ich komm doch nicht mit zum Ballett! Das war nicht nur meiner Freundin gegenüber gemein, damit habe ich auch mir selbst geschadet.

Und, tanzen Sie inzwischen Ballett?

Altıntaş: Nein. Ich spiele immer noch Fußball. Aber als Jugendlicher habe ich für ein paar Jahre lateinamerikanische Tänze in einem Verein getanzt. Das hat mir großen Spaß gemacht, mich aber auch in Konflikte gebracht. Den Jungs gegenüber habe ich das so verkauft, dass ich da hübsche Mädels treffe. Dass ich mich wirklich gern so bewege, konnte ich nicht zugeben.

taz: Ihr Vater hat Ihre Leidenschaft auch nicht verstanden.

Altıntaş: Ja, anfangs hat er damit gehadert. Aber dann hat er für sich verstanden, dass diese Tänze eine gesellschaftliche Bedeutung haben. Ich habe ja auch bei Wettbewerben mitgemacht, das waren große Events, bei denen viele Leute zusammen kommen, das bringt also auch Status ein. Und das hat ihn dann überzeugt.

taz: Nach Status streben zu müssen, ist auch so ein Männerklischee.

Altıntaş: Ja, dieser Kampf um Status und Anerkennung erzeugt einen riesigen Druck. Das ist anstrengend und nachweislich schlecht für die Gesundheit. Es ist kein Zufall, dass Männer eine geringere Lebenserwartung als Frauen haben. Bei jungen Männern kommt die Gefahr dazu, dass sie bei einer Mutprobe oder in einem Verkehrsunfall sterben. Gerade Letzteres passiert häufig. Männer gehen außerdem oft nicht oder zu spät zum Arzt.

taz: Dass sich Männer oft schwertun, um Hilfe zu bitten, zeigt sich auch darin, dass die Selbstmordrate bei ihnen sehr viel höher ist als bei weiblich sozialisierten Menschen.

Altıntaş: In meinen Kursen frage ich die Jungs: Willst du, dass dein Freund drei oder vier Jahre länger lebt? Dann sprich mit ihm doch mal über was anderes als Fußball, gib ihm Ratschläge und schick ihn zum Arzt, wenn er Hilfe braucht.

taz: Womit wir bei einem weiteren Klischee wären: Echte Männer sprechen nicht über Probleme.

Altıntaş: Und sie dürfen keine Gefühle zeigen: „Heul nicht, du Memme!“ Das ist wirklich schädlich. Ich habe bis heute Probleme, über meine Gefühle zu sprechen. So richtig gelingt mir das eigentlich nur beim Schreiben.

taz: Wann haben Sie damit begonnen?

Altıntaş: Ich habe schon als Jugendlicher Gedichte geschrieben. Vor allem aber habe ich Musik gemacht. Das hat mir sehr geholfen, zu meinen Gefühlen zu finden.

taz: So wie auch Ihr Vater.

Altıntaş: Ja, er hat auch gedichtet und auf der Saz gespielt. Wobei bei ihm das Musikmachen immer auch mit Status zu tun hatte, weil er gerne auf Bühnen stand.

taz: Dann ist er bestimmt sehr stolz, dass Sie nun schon zwei Romane veröffentlicht haben.

Altıntaş: Ja. Er selbst hätte sicher auch gern ein Buch veröffentlicht. Mein Vater hatte viele Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Er musste in den 70er Jahren aus politischen Gründen aus der Türkei fliehen. Mit der Flucht ging auch ein Statusverlust einher, er ist Lehrer und die sind in der Türkei viel höher angesehen als hier. In Deutschland hat er später dann zwar wieder als Türkischlehrer gearbeitet, aber das war nicht dasselbe.

taz: Was für eine Männerrolle hat Ihr Vater Ihnen vorgelebt?

Altıntaş: Er gab sich sehr viel Mühe, stark zu wirken, hat viel gearbeitet und geraucht. Disziplin war ihm sehr wichtig, zu uns war er oft sehr hart. Dass er eigentlich ein sehr sensibler Mensch ist, dass er unter großem Druck stand und auch stark unter seiner Fluchtgeschichte gelitten hat, das habe ich erst später verstanden.

taz: So wie Ihnen auch lang nicht bewusst war, dass Ihre Eltern ständig mit Alltagsrassismus zu kämpfen hatten.

Altıntaş: Stimmt. So richtig haben wir darüber erst gesprochen, nachdem die NSU aufgeflogen ist. Das hätte auch uns passieren können, haben meine Eltern gesagt. Für mich war das ein wichtiger Moment der noch intensiveren Politisierung, so wie auch der Anschlag in Hanau. Ja, wahrscheinlich war Hanau sogar ein noch stärkerer Einschnitt, weil das so nah an Gießen ist. Ich habe gemerkt, ich kann mich auf nichts verlassen – meine Ausdrucksweise, mein Masterabschluss, meine Sichtbarkeit, all das ändert nichts daran, dass ich in diesem Land wegen meines Namens und Aussehens anders wahrgenommen werde, dass ich mir hier nicht sicher sein kann. Ich glaube auch nicht, dass das jemals anders sein wird, die rassistischen Strukturen waren immer da und verstärken sich gerade wieder.

taz: In Gießen sind Sie zum Gymnasium gegangen, aufgewachsen sind Sie 20 Kilometer weiter, in Aßlar. Nehmen Sie mich mal dahin mit.

Altıntaş: Wir haben in einem Sozialwohnbau gelebt. Meine Freunde waren Rumänen, Serben, Italiener und Spanier, also ein Migra-Umfeld, auch bei uns zu Hause waren fast nur türkische Familien zu Gast. Wir Jungs haben den ganzen Tag draußen verbracht und Fußball gespielt oder wir waren im Schwimmbad. Das war wirklich schön. Klar, das war in der Nähe des Industriegebiets, aber die Leute haben es sich schön gemacht. Als ich vierzehn war, sind wir in ein eigenes Haus in die Nähe von Gießen gezogen, da gab es überwiegend weiße Familien. Meine Freunde sind einen anderen Weg gegangen als ich, auf dem Gymnasium war ich einer der wenigen Nicht-Weißen.

taz: War das ein großes Thema?

Altıntaş: Ja, natürlich. Zum Beispiel wurde ich für meinen frühen Bartwuchs gehänselt: Warum hast du jetzt schon Schnurrbart, du hast ja ekelhaftes Brusthaar, rasier das mal weg und so was. Diese Abwertung habe ich definitiv erfahren.

 Ich wollte auch der türkische Checker mit Camouflagejacke sein, der auf dem Schulhof viele Mädchen kennt

taz: Auch eine Form der Sexualisierung vonseiten der Mädchen?

Altıntaş: Absolut. Das hab ich mir auch zu eigen gemacht, dann wollte ich auch der türkische Checker mit Camouflagejacke sein, der auf dem Schulhof viele Mädchen kennt. Aber es gehört ja auch zum Aufwachsen, dass man dazu gehören will und nach Sicherheit sucht. Wobei dieses Checker-Ding nie so richtig zu mir gepasst hat. Gleichzeitig war ich ja auch Schülersprecher und politisch aktiv.

taz: In einem Interview wurden Sie auf Ihren Schnurrbart angesprochen, er erinnere an einen türkischen Gastarbeiter aus den 70ern. Sie meinten, es sei eine Form der Aneignung. Was meinen Sie damit? Dass Sie einem Stere­otyp entgegnen, indem Sie es sich zu eigen machen?

Altıntaş: Ja, auf jeden Fall. Denn ganz egal wie ich mich frisiere, bin ich für viele der türkische Mann und Muslim, der sexistisch und gewalttätig ist. Dieser Diskurs ist weiterhin präsent.

taz: Permanent gegen solche Rassismen anzukämpfen, muss anstrengend sein.

Altıntaş: Ja, stimmt. Aber mir ist bewusst, dass zum Beispiel Muslima, die vielleicht auch noch Kopftuch tragen, mit mehr Diskriminierung konfrontiert sind.

taz: Ist die Notwendigkeit, sich gegen diese Zuschreibungen zu wehren, vielleicht auch mit ein Grund, warum Sie sich mit den Themen wie Männlichkeitsbilder und Misogynie beschäftigen?

Altıntaş: Das ist eine interessante Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann. Es kann schon sein, dass ich weniger auf diese Themen gekommen wäre, wenn ich jetzt ein blonder Justus wär. Dass ich angefangen habe, mich mit meiner Rolle als Mann und mit Sexismus auseinander zu setzen, hat aber vor allem mit Freundinnen zu tun, die mir mein Verhalten gespiegelt haben. Es gab da eine Situation auf einer Party, in der mich eine Freundin auf mein Flirtverhalten aufmerksam und mir klar gemacht hat: Entweder du hörst auf damit oder wir sind nicht länger Freunde. Aber auch ich selbst bin mit der Männerrolle angeeckt, zum Beispiel habe ich als Junge die vielen Mutproben nicht mitmachen wollen. Dieses Unbehagen war immer da.

taz: Sie sind auch ehrenamtlich als He-For-She-Botschafter für UN Women Deutschland aktiv. Vergangenes Jahr waren Sie etwa bei „Hart aber Fair“ zu Gast.

Altıntaş: Ja, es ist wichtig, dass sich auch Männer gegen Gewalt an Frauen positionieren.

taz: Kommen wir auf Ihre Familie zurück, von der ja auch Ihr neuster Roman handelt. Diesmal steht die Mutter im Zentrum. Was meinen Sie, welche Rolle spielen Mütter bei der Prägung von Geschlechterrollen?

Altıntaş: Sicher eine große. Aber ich denke, man sollte es sich hier nicht zu einfach machen. Dass die Mutter oft den Hauptteil der Carearbeit leistet, ja, dass sie diese Rolle aus strukturellen Gründen oft einnehmen muss, ist für mich viel wesentlicher. Auch finde ich es wichtiger, sich anzusehen, welche Rolle der Vater bei der Erziehung der Söhne spielt, als über die Verantwortung der Mutter zu sprechen.

Türkischen Müttern wird oft unterstellt, dass sie ihre Söhne als „Paschas“ erziehen.

Altıntaş: Meine Mutter hat mich auch paşa genannt. Dass die Söhne schon raus durften, während die Töchter noch den Tisch abdecken mussten, war aber auch bei meinen deutschen Freunden so. Da gab es keinen großen Unterschied.

Die Mutter in Ihrem Roman ist an Krebs erkrankt, es ist klar, dass ihr Leben bald zu Ende geht und sie vieles nicht mehr erleben wird. Der Sohn kämpft mit Schuldgefühlen. Waren die auch Ihr persönlicher Antrieb für diesen Roman?

Altıntaş: Ja, auf jeden Fall. Als meine Mutter vor zwei Jahren gestorben ist, hab ich mich gefragt: Was für ein Leben hätte sie geführt, wenn sie es uns nicht geopfert hätte? Wie hätte ich mich ihr gegenüber verhalten müssen? Wie stark habe ich an problematischen Machtdynamiken partizipiert? Ich habe eine tiefe Reue verspürt, dass mir diese Gedanken erst so spät gekommen sind. Ich wäre ihr gern ein besserer Sohn gewesen.

Die Mutter in Ihrem Roman verspürt auch Reue, sie bezeichnet sich als „Aussichtsplattform“, von der aus sie anderen zugeschaut hat, anstatt ihr eigenes Leben zu führen. Hat das Ihre Mutter auch so klar formuliert?

Altıntaş: Ja. Vor der Krebserkrankung hatte meine Mutter schon einen Schlaganfall. Danach hat sie gesagt: Ich will nicht mehr auf deinen Vater, will auf niemanden hören. Ich will jetzt mein eigenes Leben leben.

taz: Am Ende des Romans kommt es zwischen Vater und Sohn zu einem offenen Eklat. Hat es den auch im realen Leben gegeben?

Altıntaş: Dass bei dem letzten Geburtstag der Mutter alles auf den Tisch kommt, ist natürlich der Dramaturgie des Romans geschuldet. Klar, es gab schon Streitgespräche mit meinem Vater, bei denen ich aus meiner Trauerarbeit heraus sagte, Papa, weißt du eigentlich, dass auch du Schuld daran hast, dass es Mama nicht gut ging? Wir reden da sehr offen darüber, und wie im Roman hat mein Vater auch vieles erkannt. Was aber nicht bedeutet, dass wir heute nicht mehr streiten. Zum Beispiel sage ich oft: Papa, du siehst die Perspektive meiner Schwester nicht, du hilfst nicht im Haushalt mit, hilfst ihr nicht mit den Kindern. Und dann sitzt meine Schwester zwischen uns und sagt: Bevor ihr hier lange rumlabert, macht doch einfach mal was.