EU-Parlament schwächt LieferkettengesetzJetzt muss die SPD standhaft bleiben

Kommentar von

Leila van Rinsum

Brüssel hat der Entkernung der Lieferkettenrichtlinie zugestimmt. Nun ist es an der SPD, eine Schwächung des deutschen Gesetzes zu verhindern.

E s fällt schwer, die positive Nachricht anzuerkennen, aber es gibt sie: Mit der Abstimmung im Europäischen Parlament ist endlich klar, es wird ein europäisches Lieferkettengesetz geben. Sehr, sehr, sehr große Unternehmen sind in Zukunft verpflichtet, auf Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten zu reagieren.

Sie dürfen nicht mehr wegsehen, wenn ihre Profite durch Zwangsarbeit oder Umweltverschmutzung steigen. Und Gewerkschafterinnen und Menschenrechtler haben eine Grundlage, auf der sie sich bei diesen wenigen Unternehmen und Behörden beschweren können, auf der sie auf Verbesserungen drängen können.

Das ist nicht selbstverständlich. Denn zahlreiche Wirtschaftslobbyverbände haben von Anfang an sehr viel Geld investiert, um dieses Vorhaben zu kippen. Und sie haben viel erreicht. Zu Beginn der Verhandlungen sollten die Regelungen noch für alle Unternehmen gelten, bis ins letzte Lieferkettenglied, wo die schwersten Menschenrechtsverstöße stattfinden. Jetzt sollen sie nun nur noch für Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro gelten. In Deutschland wären das etwa 150 Unternehmen.

Sie sollen nur noch ihren ersten Zulieferer überprüfen. Auch die Vereinfachung des Zivilrechts, um Geschädigten die Möglichkeit zu geben, auf Wiedergutmachung zu klagen, wurde gestrichen. Stattdessen soll es bei einem undurchsichtigen juristischen Dschungel für Betroffene – aber auch Unternehmen – bleiben.

Bündnis von Rechts und Rechtsaußen

Ein starkes europäisches Lieferkettengesetz, das für viele Unternehmen gilt, hatte großes Potenzial – auch deswegen war es so hart umkämpft. Für diese Abschwächung war der Verhandlungsführer und Fraktionschef der Konservativen, Manfred Weber (CSU), auch bereit, mit den ultrarechten Fraktionen zu kooperieren.

Immerhin steht jetzt aber ein Gerüst, auf das weitsichtigere Po­li­ti­ke­r*in­nen aufbauen können. Für Deutschland kommt es jetzt darauf an, dass die SPD sich gegen den Koalitionspartner durchsetzt und das deutsche, strengere Lieferkettengesetz nun nicht weiter abschwächt.

Leila van Rinsum

 Wirtschaftsredakteurin
ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft & Umwelt. Dort schreibt sie über Internationalen Handel und Entwicklungspolitik. Sie war zuvor freie Journalistin in Nairobi und Berlin und schrieb über Nord-Süd Beziehungen, Kapitalismus und Queeres.
Mehr zum Thema
Ziegen grasen in der Siedlung Wonderkop in Marikana, der Boden ist unbefestigt, eine Wellblechhütte ist im Anschnitt zu sehen. Im Hintergrund die Platinmine Sibanye-Stillwater. Der Schornstein raucht
Beschwerde gegen BASF Zerstörerisches Platin

BASF bezieht Platin aus Südafrika, doch der Abbau durch den Zulieferer schadet Umwelt und Gesundheit. Verletzt der Chemiekonzern Sorgfaltspflichten?

Von Leila van Rinsum
Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der Fraktion EVP, sitzt Plenarsaal, die Augen nach unten geschlagen
Lieferkettengesetz light Auch ökonomisch daneben
Kommentar von Hannes Koch

Die Konservativen im EU-Parlament entkernen das Lieferkettengesetz. Das untergräbt Menschenrechte und richtet wirtschaftlichen Schaden an.

Friedrich Merz durch eine Menge gesehen, bedrohlich wirkend
EU-Parlament schwächt Lieferkettengesetz In Brüssel bricht die Brandmauer

Union und AfD stimmen im EU-Parlament zusammen ab, um das Lieferkettengesetz zu schwächen. Das könnte auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben.

Von Eric Bonse und Leila van Rinsum
