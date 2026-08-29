In mehr als 90 Ländern weltweit sind im ersten Halbjahr 2026 die Verkaufszahlen für Elektroautos gestiegen. Das zeigt eine Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA). Der Elektroauto-Anteil an allen weltweiten Autoverkäufen im ersten Halbjahr stieg damit auf 24 Prozent und soll bis Ende des Jahres sogar 29 Prozent erreichen. Im Jahr 2020 lag der weltweite Anteil noch bei 4 Prozent.

Damit erhöhte die IEA ihre Prognose im Vergleich zum Mai 2026 leicht. Als Grund nennt sie einen Aufschwung in Europa und in kleineren Märkten wie Lateinamerika, Australien und Neuseeland sowie Indien. Zugleich geht sie davon aus, dass in zwei der größten E-Auto-Märkte der Welt, China und den USA, weniger Wagen verkauft werden.

In Dutzenden Ländern seien als Reaktion auf den Krieg gegen den Iran zudem Förderungen für E-Autos beschlossen worden. Dazu zählen der Verzicht auf Importzölle, Abwrackprämien und Hilfen für die Ladeinfrastruktur. Laos verbot für den Rest des Jahres sogar die Einfuhr benzinbetriebener Autos.

Europa verzeichnete unter den großen Märkten das stärkste Wachstum. Im ersten Halbjahr lagen die E-Auto-Verkäufe 30 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark wuchsen die Zahlen in Deutschland mit 140.000 zusätzlichen Elektroautos, im Vereinigten Königreich mit 100.000, in Frankreich mit 95.000, in Italien mit 75.000 und in Spanien mit 40.000.

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Außerhalb der großen E-Auto-Märkte stiegen die Verkäufe im ersten Halbjahr um 75 Prozent. In Lateinamerika und Afrika haben sie sich mehr als verdoppelt, in Südostasien lagen sie 75 Prozent über dem Vorjahr. Besonders stark wuchs der Markt in kleineren Ländern wie Kolumbien mit plus 300 Prozent, Neuseeland mit plus 180 Prozent, Uruguay mit plus 170 Prozent und Singapur mit plus 110 Prozent.

In China brachen die Elektroauto-Verkäufe im ersten Halbjahr dagegen um fast 20 Prozent ein. Das fiel besonders ins Gewicht, weil China für ungefähr die Hälfte aller weltweiten E-Autoverkäufe steht. Auch in den USA lagen die Elektroauto-Verkäufe 2026 etwa ein Viertel unter dem Niveau von 2025. Ein Grund dafür ist das Auslaufen einer Steuergutschrift Ende 2025. Der Elektroauto-Anteil sank dabei von 10 auf 7 Prozent.