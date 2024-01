Düsseldorfs Ex-OB geht zu Wagenknecht : SPD-Politiker auf Abwegen

Düsseldorfs ehemaliger Oberbürgermeister Thomas Geisel will für Wagenknechts neue Partei ins Europaparlament. Die SPD prüft ein Ausschlussverfahren.

BERLIN taz | „Überrascht und enttäuscht.“ So äußert sich die Düsseldorfer SPD zum Wechsel des ehemaligen Oberbürgemeisters Thomas Geisel zum Bündnis Sahra Wagenknecht. „Mit der Entscheidung, für das Bündnis für die Europawahl zu kandidieren, hat er sich selbst ins politische Abseits gestellt“, sagte der taz Zanda Martens, SPD-Vorsitzende in Düsseldorf und Bundestagsabgeordnete.

Am Montag will Sahra Wagenknecht mit ihrer Gefolgschaft in der Bundespressekonferenz die Gründung ihrer Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“ sowie Vorschläge für die Europa-Spitzenkandidaturen vorstellen. Mit dabei: der SPD-Politiker Thomas Geisel.

In einer Mail an Freun­d*in­nen und Par­tei­kol­le­g*in­nen erklärte Geisel am Donnerstag sein Vorhaben, gemeinsam mit Fabio de Masi die Liste des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ für die Europawahlen im Juni anzuführen.

Seiner eigenen Partei warf er in dem Schreiben, das der taz vorliegt, unter anderem vor, sie betreibe in der Migrations- und Asylpolitik „seit bald 30 Jahren eine ideologisch getriebene Politik der Realitätsverweigerung“. Auch setze sie „Identitätspolitik an die Stelle einer Politik der Chancengerechtigkeit“.

Nachahmer nicht erwartet

Bis vor kurzem trat der 60-Jährige noch als stolzer Sozialdemokrat auf, ließ sich im vergangenen Monat für 40 Jahre Parteibuch feiern. Nun schreibt er: „Meine Entscheidung ist gefallen und ich würde mich freuen, wenn mir viele von Euch dabei folgen würden.“

Martens forderte Geisel ihrerseits auf, die SPD zu verlassen. Eine Kandidatur für eine andere Partei sei weder inhaltlich noch formal mit einer Mitgliedschaft vereinbar, sagte sie der taz. Die Düsseldorfer SPD prüfe ihrerseits rechtliche Schritte für einen Parteiausschluss. Man sei traurig über „den Abgang eines Genossen und guten Oberbürgermeisters“, glaube jedoch nicht an weitere Nachahmer.

Es sei traurig, dass sich Geisel neuerdings mit den Parolen Wagenknechts identifiziere und sich von sozialdemokratischen Werten löse, so Martens. Seine Chancen auf einen Sitz im Europaparlament stünden wohl nicht schlecht: Ohne Fünfprozenthürde sei ein Einzug deutlich leichter als im Bundestag. „Vielleicht kann auch das ein Grund sein, warum er dieses Mandat nun anstrebt.“

Immer wieder war Geisel in den vergangenen zwei Jahren mit seiner Position zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufgefallen. Geisel hinterfragte die Wirksamkeit von Waffenlieferungen und sprach sich gegen Sanktionen gegen Russland aus. Seine „brandgefährliche Rhetorik“ relativiere Kriegsverbrechen in der Ukraine, kritisierte Martens.

Rennen um SPD-Kandidat

2014 hatte sich Geisel überraschend bei der Düsseldorfer Kommunalwahl gegen den amtierenden CDU-Politiker Dirk Elbers durchgesetzt. Er führte die Stadt Düsseldorf, wie oftmals kritisiert wurde, im Alleingang. 2020 verlor er die Wahl zum Oberbürgermeister.

Eigentlich hatte der SPD-Politiker wohl für 2025 eigentlich einen neuen Anlauf für die Kommunalwahl geplant. „Bis gestern war er auf eigenen Wunsch im Rennen als SPD-Kandidat für das OB-Mandat. Damit ist es jetzt selbstverständlich vorbei“, sagte Martens. Wie hoch seine Chancen gewesen wären, ließ sie offen. Seine Kandidatur sei wie jede andere demokratisch besprochen worden.