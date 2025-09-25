Drohnen über Flughäfen: Da ist was faul über Dänemark
Nach nächtlichen Drohnenflügen über mehreren Flughäfen spricht die Regierung von einem hybriden Angriff. Andere Fragen bleiben hingegen unbeantwortet.
Viele Fragen dazu bleiben vorerst unbeantwortet, aber eines ist laut Regierung klar: Es war ein hybrider Angriff. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen teilte am frühen Nachmittag mit, sie habe mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte gesprochen.
Die zeitgleichen Drohnenflüge an mehreren Orten seien kein Zufall, sondern hätten System, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen. Das deute auf einen „professionellen Akteur“ hin. Aber: „Wer dahinter steckt, das können wir noch nicht sagen“, so der Minister. In welche Richtung geblickt wird, ist dennoch klar. Auch diese jüngsten Vorfälle wurden, wie der von Kopenhagen, in Zusammenhang gebracht mit anderen Geschehnissen über EU-Ländern in den vergangenen Wochen – also Drohnen über Polen und Rumänien, russische Kampfjets kurz vor der estnischen Hauptstadt Tallin.
Es handele sich um Ereignisse, die eine Gefahr für unsere Sicherheit und Freiheit darstellen können, sagte Lund Poulsen nun. Aber, betonte er, es gebe weiterhin keine direkte militärische Bedrohung. Am Dienstag hatte Ministerpräsidentin Frederiksen gesagt, man könne jedenfalls nicht ausschließen, dass Russland hinter dem Kastrup-Vorfall stecke, jetzt sagte Justizminister Peter Hummelgaard, man schließe keinen Akteur aus.
Abschuss zu riskant
Wie viele Drohnen in der Nacht genau unterwegs waren, ist laut Dänemarks oberstem Polizeichef Thorkild Fogde weiterhin unklar, ebenso, woher sie kamen und wohin sie verschwanden. Gemeldet wurden sie über den Flughäfen von Aalborg, Esbjerg, Sønderborg und Skrydstrup sowie der Kaserne in Holstebro.
Die dänische Gesellschaft bewegt die Frage, warum keine Drohne abgeschlossen wurde. Wie viele müssten es noch werden, bevor endlich etwas passiert?, fragte ein Journalist auf der Pressekonferenz. Militärchef Michael Hyldegaard sagte: Das Militär habe viele Möglichkeiten, Drohnen herunterzuholen, aber nach einer Gesamtbewertung habe man sich dagegen entschieden, aus Rücksicht auf die Sicherheit der Bevölkerung. So hatte es auch am Dienstag geklungen.
Ungeachtet solcher Sicherheitsbedenken soll es künftig mehr Möglichkeiten geben, Drohnen abzuschießen. Der Justizminister kündigte einen baldigen entsprechenden Gesetzesvorschlag an, der einen größeren Fokus auf Eigentümer von Infrastruktur legt.
Zudem soll die Drohnenbereitschaft der Polizei ausgeweitet werden. Sowohl Verteidigungs-, als auch Justizminister betonten am Donnerstag mehrfach, hybride Angriffe seien leider die neue Wirklichkeit. Und: Es gebe keine Wundermittel dagegen. Drohnenabwehr sei ein konstanter Wettlauf mit der Zeit, weil die technische Entwicklung so rasend schnell sei. Diesem Wettlauf wolle sich Dänemark nun mit neuen Anschaffungen stellen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert