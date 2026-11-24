Der rot-grüne Hamburger Senat wollte der Suchthilfeeinrichtung „Palette“ in Altona zum Jahresende den Stecker ziehen, doch nun steht sie vor der Rettung: Die Bezirksversammlung Altona und das Hamburger Spendenparlament greifen der Drogenhilfe-Einrichtung finanziell unter die Arme, sodass sie zumindest 2027 weiter bestehen kann.

Das Umfeld der S-Bahn-Station Holstenstraße im Bezirk Altona hatte sich vor einigen Jahren zu einem Treffpunkt von Drogenabhängigen entwickelt, unter anderem auch, weil die Hamburger Polizei mit ihrer „Taskforce Drogen“ Abhängige von anderen Hotspots vertrieben hatte. 2020 dann eröffnete der städtische Sozialträger „Fördern und Wohnen“ zusammen mit dem Verein Palette die Hilfseinrichtung in unmittelbarer Nähe.

In den Räumen finden Abhängige niedrigschwellig einen Rückzugsort und können bei Getränken und Keksen Kraft tanken; die dort tätigen So­zi­al­ar­bei­te­r:in­nen bieten ihre Unterstützung an. Auch an Obdachlose richtet sich das Hilfsangebot. „Der Treffpunkt bietet ihnen einen akzeptierenden, niedrigschwelligen Raum ohne Vorbedingungen“, betont der Verein.

Im September aber gaben die Sozialbehörde und das Bezirksamt Altona überraschend bekannt, die Förderung der Einrichtung zum Jahresende einstellen zu wollen. Die Einrichtung sei von Anfang an nur als temporäre Maßnahme gedacht gewesen, hieß es aus der Behörde. Insbesondere Crack-Konsumierende sollen künftig spezialisierte Hilfseinrichtungen ansteuern – teils im selben Bezirk, teils weiter weg am Hauptbahnhof. Zudem würde die bezirkliche Straßensozialarbeit durch weiteres Personal gestärkt.

Rund 50 Kli­en­t:in­nen pro Tag

Außerdem hat in der Nähe inzwischen eine Tagesaufenthaltsstätte eröffnet, die Obdachlose anlaufen können. „Statt eine ursprünglich als Übergang geschaffene Struktur dauerhaft weiter zu finanzieren, richten wir die Unterstützung stärker an den heutigen Bedarfen aus“, erklärte ein Sprecher.

Doch dass die alternativen Hilfsangebote ausreichten, bestritt die Palette. Rund 50 Kli­en­t:in­nen würden von den So­zi­al­ar­bei­te­r:in­nen in Altona täglich betreut. „Wir erreichen hier viele, die nirgendwo sonst angegliedert sind“, sagte etwa Palette-Geschäftsführerin Mandy Dombeck-Herrmann im September der taz. Ebenso konnte der Paritätische Wohlfahrtsverband die Entscheidung nicht nachvollziehen: „Die geplante Schließung zum Jahresende ist der völlig falsche Weg und wir fordern die Sozialbehörde auf, dieses wichtige Suchthilfeangebot zu erhalten“, sagte deren Hamburger Geschäftsführerin Kristin Alheit.

 Das Hamburger Spendenparlament beschloss vergangene Woche, der Palette die Miet- und Mietnebenkosten in Höhe von rund 22.000 Euro abzunehmen

Auch die Bezirkspolitik lehnte die Entscheidung über Parteigrenzen hinweg ab. Und rund 2.800 Menschen unterstützten eine Petition, die die Entscheidung der Sozialbehörde und des Bezirksamts kritisierte.

Nun aber scheint zumindest für 2027 die Rettung geschafft: Vergangene Woche beschloss das Hamburger Spendenparlament, ein gemeinnütziger Verein, der soziale Projekte fördert, der Palette die Miet- und Mietnebenkosten in Höhe von rund 22.000 Euro abzunehmen. „Voraussetzung für die Auszahlung ist jedoch eine zusätzliche Förderung durch weitere Geldgeber“, sagt Sandra Berger vom Spendenparlament. Die dürfte am Donnerstag festgezurrt werden: Die Grünen haben für die Altonaer Bezirksversammlung, die am Donnerstagabend tagt, einen Antrag eingebracht, der die Palette fürs kommende Jahr finanziell sichern soll.

So sollen 50.000 Euro aus dem bezirklichen Quartiersfond und 30.000 Euro aus den Mitteln der sogenannten Altonaer Sicherheitskonferenz, einem weiteren bezirklichen Topf, bereitgestellt werden. Da der Antrag im untergeordneten Haushaltsausschuss bereits einstimmig angenommen wurde, gilt die Förderung als sicher.