piwik no script img

Doku über MännerRadikale Privilegierte

„Shut Up, Bitch“ zeigt unbeabsichtigt, dass die These von der „Krise der Männlichkeit“ auf wackligen Beinen steht. Gut ist die ARD-Doku trotzdem.

Animation eines Jungen mit Kapuzenpullover
Die Ideologie der „Red Pill“ besagt, dass Feminismus für das Leiden von Männern verantwortlich sei Foto: Fritz Gnad/SWR, mit Hilfe von KI erstellt
Von Wlada Froschgeiser

Alex demonstriert mit Fridays for Future und schließt eine vegane Ernährung für sich nicht aus. Erst mit der Coronapandemie ändert sich das: Er verbringt viel Zeit zu Hause und – wie die meisten in dieser so aufwühlenden wie langweiligen Zeit – online. In den sozialen Medien begegnen dem 20-jährigen Münchner virale Kurzvideos, die ihm zunächst fremd erscheinen.

In seinem Feed tritt er erstmals in Kontakt mit dem mutmaßlichen Vergewaltiger Andrew Tate und dem Rechtsextremisten Maximilian Krah, kurzum: Protagonisten der „Manosphere“. Alex heißt eigentlich anders. Doch in der Dokumentation „Shut Up, Bitch“ von ARD Story tritt er nicht unter seinem Klarnamen auf, aus Angst vor „Gegenwind“, wie er sagt. Denn Alex gibt zu, mit den rechten Vordenkern und deren Inhalten zu sympathisieren. Die Doku sucht nach Gründen, warum junge Männer wie er dem Männlichkeits-Kult verfallen.

Die Zwanziger sind für viele Menschen eine Lebenszeit der großen oder vermeintlich großen Entscheidungen; für einen Lebensentwurf, ein Selbstbild, eine Identität.

So auch für Alex. Man trifft ihn in der 45-minütigen Sendung in einem Münchner Café, im Fitnessstudio und auf der freien Trainingsfläche im Olympiapark. Sequenzen von jungen, meist durchtrainierten Männern folgen. Sie führen ihre Fitnessübungen mit stoischer Konzentration aus. Auch Alex macht Sport und zieht scheinbar eine Verbindung zwischen körperlicher Ermächtigung und den übergeordneten Fragen „wie wird man erwachsen“ und „wie wird man ein richtiger Mann“. Im Subtext deutet sich die neoliberale Ideologie der Selbstoptimierung an.

Shut Up, Bitch! Der Kampf um Männlichkeit

in der ARD Mediathek

Geschlossen antifeministisch

Eindrücklich ehrlich präsentiert „Shut Up, Bitch“ die misogynen Tiktoks und Botschaften der „Manosphere“: Männer sind die Verlierer moderner Gesellschaften, Frauen tragen die Schuld. Sie stehen angeblich vor der Wahl: Die „Blue Pill“ sei die Illusion einer Gleichstellung der Geschlechter, die „Red Pill“ der verborgene wahre Zustand, nämlich die männliche Dominanz über Frauen. Wie die Doku einordnet, findet die reaktionäre Position auch außerhalb der sozialen Medien Anklang. Neben persönlichen Geschichten zieht sie dafür die Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 heran. Nach ihr vertritt ein Viertel der Befragten geschlossen antifeministische Haltungen.

Nicht nur Alex schluckt in der Doku die „Red Pill“. Unter dem Pseudonym „Lea“ kommt auch eine 17-jährige Frau zu Wort. Ihr Zimmer ist gemütlich, mit Hängematte und Postern an der Wand. Anonym und mit verfremdeter Stimme erzählt sie von ihrem Freund, ihrer ersten großen Liebe. Allmählich verändert er sich, je öfter Andrew Tates Credo aus seinem Handy ertönt: „Frauen bestimmen nicht, wie du dich als Mann fühlst.“

Was ihr Freund als Spaß abtut, wird für Lea zur Sorge: Er nimmt ihre Ansichten und Erfahrungen als Frau nicht mehr ernst. Und sie hat recht, denn die Influencer der „Manosphere“ radikalisieren ihre Zuschauer von Lifestyle-Themen bis hin zur lupenrein rechtsradikalen Weltanschauung. Bald darauf wartet auch auf Lea ein heftiger Streit um Weltanschauungen mit ihrem Freund. Der Anlass: Sie demonstriert am 8. März für mehr Gleichberechtigung.

Männer, ist die These der Doku, verstünden schlicht nicht, dass der Feminismus sie mitmeine. Die jungen Leute steckten in einer Krise der Männlichkeit, der man progressiven Ideen entgegensetzen müsse. Damit steht „Shut Up, Bitch“ symptomatisch für einen Diskurs, der die entscheidende Erkenntnis versäumt: So etwas wie eine aktuelle Krise der Männlichkeit gibt es nicht.

Um es in den Worten des Sozialpsychologen Rolf Pohl zu sagen: „Ein männlicher Krisendiskurs ist ein entkontextualisiertes, und damit scheinheiliges Gerede.“ Denn der Krisen-Mythos lässt außer Acht, dass Männern immer schon strukturelle Macht ausüben. Selbstverständlich leiden auch sie unter der unentwegten Selbstoptimierung in der „Manosphere“. Trotzdem darf man nicht dem Reiz verfallen, sie in gleicher Weise wie Frauen zu Opfern zu erklären.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Toxische Männlichkeit #Feminismus #Doku #Incels #Antifeminismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann küsst eine Frau auf die Wange

Toxisches Meme auf TikTok

Übergriffig sein liegt wieder voll im Trend

Unter dem Social Media-Trend „One Day or Day One“ posten heterosexuelle Paare romantische Bilder. Warum sie damit toxische Männlichkeit reproduzieren.
Von Leyla Roos
Andrew Tate spricht und macht eine Handbewegung

Ermittlungen in Großbritannien

Anklage gegen Tate-Brüder wegen Vergewaltigung

Bereits 2024 klagte die britische Justiz Andrew und Tristan Tate an. Nun erklärt die Staatsanwaltschaft erstmals genauer, warum sie die Brüder anklagt.
Jack Thorne steht vor 10 Dow­ning Street. Er trägt einen blauen Anzug.

Reaktion auf Netflix-Serie

„Adolescence“-Alltag

Eine britische Netflix-Serie über einen 13-Jährigen, der seine Mitschülerin ermordet, bricht Streaming-Rekorde. Und zwingt die Politik zum Handeln.
Von Daniel Zylbersztajn-Lewandowski
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Gespräch mit einem Polizisten

„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“

2

Prozess gegen Flücht­lings­hel­fe­r

Hilfe als Straftat?

3

Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker

Die Boris-Palmer-Show

4

Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie

Relativ unlustig

5

Höhere Bemessungsgrenzen

Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen

6

Historikerin über rechte Körperpolitik

Die Fantasie vom schönen Volk