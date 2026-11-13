D ie Ankunft in Singapur ist ein Schock. Der gesamte Flughafen sieht aus wie in Deutschland höchstens … – ich fürchte, nichts. Es gibt nichts Vergleichbares.

Ich war unlängst im Hotel Adlon, dem legendären Luxusresort im Herzen Berlins, weil ich da zu einer Veranstaltung eingeladen war. Aber im Veranstaltungsraum war das Belüftungssystem schadhaft, es war zu kalt, mit der Beleuchtung war auch was, und dann wankte mir noch Ulrich Wickert über den Flur entgegen. Ein Hauch von „The Walking Dead“ also. An der Bar gibt es ab Mitternacht nichts mehr zu trinken. Da standen wir also ratlos im Adlon herum und fragten nach dem nächsten Späti oder einer Dönerbude in der Umgebung. So ist Berlin.

Und jetzt stehen wir am Flughafen Singapur und staunen. Ist das noch Flughafen? Oder ein botanischer Garten? Oder eine Traumwelt im Drogenrausch?

Ungläubig stehen wir in einer riesigen Halle vor einem Indoor-Wasserfall, vor dem die flughafeninternen Transportzüge wie übergroße Insekten lustig hin und her tanzen, alles umwuchert von üppiger tropischer Vegetation. Diese Flughafenhalle, die eigentlich nichts anderes ist als eine Art Foyer, umfasst fünf Stockwerke, 22.000 Quadratmeter, 3.000 Bäume und 60.000 Sträucher von 120 Arten, in seiner Mitte donnert der „Rain Vortex“ herunter, 40 Meter hoch, mit 37.850 Litern pro Minute, durch ein toroidförmiges Dach aus 9.000 Glasstücken. Und warum? Weil es geht.

Verstörende Sauberkeit

Für uns Berliner ist die Stadt zutiefst verstörend. Diese Sauberkeit! Der gesittete Verkehr. Ein funktionierendes U-Bahn-System! Alles voller Rolltreppen. Und wirklich jede einzelne davon funktioniert! Jeder U-Bahn-Wagen sieht aus wie frisch vom Werk geliefert. Auch die Straßen und Parks: wie frisch vom Werk geliefert. Kein Fitzelchen Papier, keine Drogenbestecke, keine Aufkleber – außer den allgegenwärtigen Verbotsaufklebern natürlich.

Keinen Abfall darf man hinterlassen. Auch nicht laut sein. Nichts essen oder trinken. Nicht herumlungern oder auf dem Boden sitzen. Keine Tische dreckig hinterlassen. Keine Durian-Früchte transportieren. Bei Höchststrafe von 5.000 Singapur-Dollar. Dagegen ist rauchen für 1.000 Dollar ein Schnäppchen.

Auch sehr wichtig: Nicht knutschen, PDA – Public Displays of Affection – ist verboten. Nicht einmal Leuten aufs Maul hauen darf man. Kostet gleich wieder 5.000 Dollar. Gepflegt in die Ecke kotzen 200 Dollar.

Nichts darf man mehr in diesem Land! Und nirgendwo steht jemand und ruft: „Nichts darf man mehr in diesem Land!“ Im Gegenteil: Die Leute wirken überdurchschnittlich zufrieden und freundlich. Es ist eine seltsame Science-Fiction-Welt, durch die wir schreiten, ein fremder Stern voller Höflichkeit, Achtsamkeit und Rücksichtnahme.

Da kommt mir ein Verdacht: Ich glaube, Singapur wurde nur erbaut, um Berlin zu verhöhnen. Doch dann das Wunder: Auf einem Food-Court stoßen wir auf einen Stand, der Original Berliner Döner anbietet. Und: Die Leute stehen Schlange. Na also, Singapur! Ich denke, wir sind quitt.