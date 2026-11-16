Für viele von uns Boomern war Claus Wilcke in den 1970er Jahren einfach nur der Vorabendserienheld „Percy Stuart“. Für meine Frau war er mehr: der prominenteste Eierkunde ihrer Mutter. Er trug einen langen, schwarzen Ledermantel, erinnert sich Marlene, und von den Eiern, die der damals rund 30jährige TV-Star regelmäßig bei ihrer Mutter kaufte, schlürfte er immer sofort eins aus – noch in der Küche, in der die Mutter einen kleinen Hofladen betrieb. Teenager Marlene schaute ihm oft dabei zu – ebenso fasziniert wie angeekelt.

Die Mutter hatte ihr verboten, den Promi um ein Autogramm zu bitten oder sich wegen der rohen Eier – kein normaler Mensch täte so was – etwas anmerken zu lassen. „Jeder Kunde wird gleich behandelt“, lautete die Devise.

Das galt auch für Hanni Vanhaiden, die Jahre später ein paar Mal bei der Mutter einkaufte, ohne allerdings ihr Zeug – Kartoffeln, Eier, Gemüse – gleich vor Ort roh zu probieren. Die Folgen sind bekannt: Deutschlands berühmteste Fernsehansagerin ist kürzlich gestorben. Sie wurde nur achtundachtzig.

Auch der Hofladen ist mittlerweile Geschichte. Als Hanni Vanhaiden Kundin war, residierte er bereits in der ehemaligen großen Diele des Wübbenhofs, so der Name des seit Jahrhunderten von den Ahnen meiner Frau betriebenen Bauernhofs im Landkreis Harburg. Eine Etage über den Ladenräumen befindet sich seit 30 Jahren mein Office.

Manch blutiges Gesäbel

Über mein Internet stieß ich dort jetzt zufällig auf einen alten Zeitungsartikel: „Als die Russen im Kreise Harburg lagen“, so der Titel. Veröffentlicht in den Harburger Anzeigen und Nachrichten am 27.12.1935, erinnert darin jemand unter dem Autorenkürzel Sch. an die Hamburger Franzosenzeit. Die sich bis in einige Dörfer des heutigen Landkreises Harburg auswirkte. Dort waren 1813/14 russische Truppen – darunter auch Verbände der berüchtigten Kosaken – einquartiert, um als Teil der Alliierten zu manch blutigem Gesäbel gegen die französischen Besatzer auszurücken.

Einer dieser Orte war Helmstorf, unser Dorf. Allein die Vorfahren meiner Frau sollen auf ihrem Hof – „Wübbens Haus“, wie er im Artikel markiert wird – an die 200 Mann beherbergt haben: „Ihre Gewehre setzten sie auf der großen Diele zusammen, machten dort auch Feuer.“ Hallo?! Das kann nur die Diele gewesen sein, über der ich gerade sitze.

„Die Pferde standen auf der großen Diele, konnten aber, weil der Dünger nie herausgebracht, kaum aus der großen Tür kommen.“ Wenn das wirklich so zutraf, war es natürlich kein Wunder, dass die „Unreinlichkeit“ der auf der Diele logierenden Russen zuweilen „ins Unglaubliche ging“, wie es im Text heißt.

Schutt und Asche

„Ganz besonders litten sie unter dem Ungeziefer. Um sich davon zu befreien, entzündeten sie in Glüsingen“ – ein Dorf, wenige Kilometer von unserem entfernt – „ein Feuer und schüttelten ihre Leibwäsche darüber aus. Das versuchten sie längere Zeit an derselben Stelle. Einmal waren sie bei dieser Prozedur nicht achtsam genug gewesen. Ein Haus fing Feuer und der Westwind trieb die Flammen über den ganzen nördlichen Ortsteil. Die Folge davon war, dass fünf Wohnhäuser abbrannten.“

Mehr noch als die Hygiene ist es wohl ihr großer Hunger gewesen, der die monatelange Einquartierung der Russen auf Dauer unerträglich machte für die Bauern. In der Folge sei es zu mitunter gefährlichen Auseinandersetzungen gekommen.

„In dem Hause des heutigen Bauern August Voelsch hatte die Besatzung mittags je ein halbes Pfund Fleisch zu beanspruchen. Einer glaubte zu wenig erhalten zu haben. Die Hausfrau sagte ihm: ‚Erst esse das Stück auf, dann hole ich nach.‘ Wutentbrannt sprang der Russe mit seinem Säbel auf und hätte die Hausfrau durchbohrt, wenn in diesem Augenblicke nicht gerade der Häusling namens Deecke gekommen wäre und hätte den Säbel weg geschlagen.“

Und in Maschen, einem weiteren Nachbarort, soll es „ein ganz rabiater Russe“ gewesen sein, „der mit dem Essen nicht zufrieden war und deshalb einen derartigen Krach machte, daß der Gemeindevorsteher geholt werden mußte, Ordnung zu schaffen. Er nahm sich den Attentäter vor, verprügelte ihn in Gegenwart der andern in einer Art, daß niemand jemals eine Klage wieder brachte.“

Marlenes Vorfahren versuchten es eher mit List: „Um etwas Lebensmittel zu retten,“ so weiß Autor Sch. zu berichten, „vergrub man einen Topf mit Schmalz an Wübbens Teich. Nach Jahren fand man den Topf wieder. Auf dem Grunde des Topfes lag Geld; das Schmalz hatte ein Hund, der den Topf ausgekratzt hatte, gefressen. Von diesem Vorgang stammt in Helmstorf das Sprichwort: De Hunn'n frät keen Geld.“

Angst vor dem Iwan schüren

Seine Quellen für diese, wie für einige weitere solcher Russenpistolen nennt der Autor im Artikel nicht. Dessen Veröffentlichungsdatum lässt stark vermuten, dass es ihm vielleicht auch weniger um historische Genauigkeit ging als darum, Abscheu und Angst „vor dem Iwan“ zu schüren. Das dürfte im Dritten Reich anno 1935 zum guten journalistischen Ton gehört haben.

Meine Frau indes glaubt, dass sich alles genauso zugetragen haben könnte. Sie kenne schließlich ihre Leute. Auch mir käme das mit den 200 Russen irgendwie gelegen, aber in der Dorfchronik ist dazu nichts vermerkt. Fragt man im Ort herum, hat auch nie jemand von diesem Hunde-Sprichwort gehört. Danach gegoogelt erfährt man lediglich von einem Goldendoodle namens Cecil, der 2023 in Pittsburgh (USA) 4.000 Dollar in bar gefressen haben soll. Den uns inzwischen mehrfach erteilten Ratschlag, an dem bis heute existenten Teich hinterm Haus nach alten Fässern zu buddeln, haben wir bisher nicht befolgt.

Nicht mal die Dorfälteste, die meine Schwiegermutter mittlerweile ist, kann sich an die 200 Russen erinnern. Vermutlich ist sie, obwohl schon stolze 93 Jahre, dafür doch noch etwas zu jung. Umso präsenter sind ihr Claus Wilcke und Hanni Vanhaiden. Und dann war da noch diese hübsche schwarzhaarige Schauspielerin, die ebenfalls gelegentlich bei ihr eingekauft hätte. Obwohl sie erst kürzlich in Bunte einen „schönen Bericht“ über sie gelesen hatte, fällt ihr der Name gerade nicht ein.