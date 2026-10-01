Die Wahrheit: Wer ist Klopp?
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem erfreuen über einen, der in aller Munde ist.
Seligmacher? Seelencatcher?
Beißbereiter Zähnefletscher
oder auch gebleachter -blecker?
Weltenweiser Alleschecker?
Klartextkante, bloß kein Kuschler?
Nullaussagenrunternuschler?
Wutgesteuerter Vulkan?
Freund und Helfer? Normal one?
Einer nur von uns Millionen?
Testimonial (tut sich lohnen)?
Fußballcoachbetreff titanisch?
Ego- und auch sonst voll manisch?
Schlichtweg never auszuloten?
Weiterfragen nicht geboten,
denn die Mehrheit schwärmt saloppo:
„Der Messias heißt jetzt Kloppo.“
Upps: Da sieht man welche würgen!
Denen reicht’s wohl schon mit Jürgen.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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