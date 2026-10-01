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Die WahrheitWer ist Klopp?

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem erfreuen über einen, der in aller Munde ist.

Jürgen Klopp

Foto: dpa

Von

Thomas Schaefer

Seligmacher? Seelencatcher?

Beißbereiter Zähnefletscher

oder auch gebleachter -blecker?

Weltenweiser Alleschecker?

Klartextkante, bloß kein Kuschler?

Nullaussagenrunternuschler?

Wutgesteuerter Vulkan?

Freund und Helfer? Normal one?

Einer nur von uns Millionen?

Testimonial (tut sich lohnen)?

Fußballcoachbetreff titanisch?

Ego- und auch sonst voll manisch?

Schlichtweg never auszuloten?

Weiterfragen nicht geboten,

denn die Mehrheit schwärmt saloppo:

„Der Messias heißt jetzt Kloppo.“

Upps: Da sieht man welche würgen!

Denen reicht’s wohl schon mit Jürgen.

Die Wahrheit auf taz.de

Die Wahrheit

ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.


Die Wahrheit

hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


Die Wahrheit

hat drei Grundsätze:

Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



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3 Kommentare

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  • DL
    Der letzte Macht das

    Gleißend weiß



    die Lichtgestalt



    Schwatte Kappe



    warte, halt

    Erst unterweist er noch die Medien



    wie sie ihn bestens schädien



    Aus dem Amt verfluchen



    als nächster kommt uns Tuchel

    Erstaunlich widda wie imma



    deswegen redet tagelang keiner



    über Weimer,



    div. Korruptmen und Klima

  •
    Martin Rees

    Das taz-Bild zeigt uns einen Mann,



    Der auch mal wütend werden kann,



    Das kam so an diversen Orten



    Mit Gesten über und mit Worten.



    /



    www.kicker.de/dues...kal-1418089/schema



    /



    Als Stoff für DFB-Palaver



    Spielt heute dann der zweite Kader...⚽

  •
    Martin Rees

    DER IST KLOPP



    /



    Ein Schwabenbube aus Stuttgart,



    Schon immer freundlich, nett und smart,



    Der hatte den Karriere-Start



    In Mainz und kam dort voll in Fahrt,



    Als Trainer blieb er noch viel länger,



    Ein Teambuilder und Menschenfänger,



    Egal dabei an welchem Ort,



    Er findet auch abseits vom Sport



    Für Probleme den richt'gen Ton,



    Als Kanzler sahen Fans ihn schon,



    Er zieht die Leute in den Bann



    Weil er allen erklären kann,



    Dass stolz auf dieses Land zu sein,



    Ist gut fundiert und nicht zum Schein.



    Wenn es gibt eine Niederlage,



    Erklärt er dies, ganz ohne Frage,



    Und weist Verantwortung nicht fort:



    Eine feiner Zug, nicht nur im Sport!



    /



    www.tagesspiegel.d...r-01-16100367.html



    /



    Oktober 2026, MR⚽

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