Die Wahrheit: Ein Moped gegen Inzucht
Vor beinahe 70 Jahren befreite ein Viertakter aus Fernost die irische Dorfjugend aus der Isolation und sorgte für genetische Vielfalt.
E s gibt ein kleines Dorf in der südwestirischen Grafschaft Kerry, in dem früher alle Bewohner MacLooney hießen. Das Dorf war Jahrhunderte lang von der Welt abgeschnitten, weil es in einem unzugänglichen Tal der MacGillycuddy’s Reeks liegt. Die MacLooneys waren die Kallikaks Irlands.
Die Familie Kallikak aus dem Schweizer Kanton Tessin war angeblich genauso abgeschnitten von der Welt wie die MacLooneys. Wegen der zwangsläufigen Inzucht seien ihre Kinder alle geistesschwach geworden, wollte uns unser geistesschwacher Biologielehrer am Berliner Gymnasium weismachen. In Wirklichkeit waren die Kallikaks Gegenstand einer pseudowissenschaftlichen Studie des Psychologen Henry Herbert Goddard aus dem Jahr 1912 mit dem Titel „Die Familie Kallikak: Eine Studie über die Vererbung des Schwachsinns“.
Goddard behauptete, die Familie habe sich in zwei unterschiedliche Linien verzweigt: Die „gute Linie“ stammte aus der Ehe Martin Kallikaks, eines Ex-Soldaten, mit einer Quäkerin. Die „schlechte Linie“ entstand, als Martin eine Affäre mit einer „schwachsinnigen Bardame“ hatte. Hunderte ihrer Nachkommen wurden angeblich allesamt Kriminelle, Prostituierte und Alkoholiker. Nazi-Propagandisten nutzten den Quatsch als Rechtfertigung für Zwangssterilisationen und für ihr Euthanasie-Programm.
Für die MacLooneys – wie auch für andere jugendliche Dorfbewohner Irlands – kam die Rettung aus Japan. Vor fast 70 Jahren eroberte eine Erfindung die Grüne Insel: Ein japanisches Unternehmen brachte 1958 ein 50-ccm-Moped auf den Markt, die „Honda 50“. Soichiro Honda, der Firmengründer, wollte ein Zweiradfahrzeug, mit dem „der Lieferjunge vom Nudelrestaurant sein Tablett auf einer Hand balancieren und mit der anderen das Moped bedienen“ konnte. Das bedeutete, dass die Kupplung nicht von Hand betätigt werden musste.
Segen für die Dorfjugend
Weil das Moped relativ günstig und äußerst zuverlässig war, wurde es zum beliebtesten motorisierten Fahrzeug aller Zeiten. Weltweit wurden rund 100 Millionen Stück verkauft. Das Erfolgsgeheimnis war der 4-Takt-Motor, den man angeblich mit einem Eiscremestiel reparieren konnte.
Für Irlands Dorfjugend war das Moped ein Segen, weil es ihren Aktionsradius erheblich erweiterte. Das wirkte sich auch auf das Wirtschaftsleben in Irland aus, denn die Leute gelangten abends in die Nachbarorte oder gar in die Stadt, sie gingen in Kneipen und zu Imbissbuden, während sie zuvor mit den Geschwistern zu Hause sitzen mussten.
Irlands Folk-Legende Christy Moore hat dem Moped mit einem Lied ein Denkmal gesetzt: „Meine kleine Honda 50, sie ist schnell und wendig / An einem windigen Tag schafft sie 150.“ Das ist allerdings übertrieben, so schnell war das Moped nie, aber mithilfe eines Ersatzkanisters legte es locker 150 Kilometer zurück. Und die MacLooneys mussten sich nicht mehr untereinander vermehren.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
Die taz schreibt, redet und diskutiert für Pluralismus und eine freie, offene Gesellschaft – besonders jetzt, wo der Rechtsextremismus weiter erstarkt und demokratische Institutionen angreift. Dort wo rechtsextreme Kräfte an Zustimmung gewinnen, wächst auch die Befürchtung vor zunehmenden Angriffen und Diffamierungen gegen Gegner*innen extrem rechter Politik. Besonders selbstverwaltete Orte spüren diesen Druck, dabei brauchen wir gerade jetzt Orte der Kritik, (Sub)Kultur und der Solidarität. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und uns solidarisch mit denjenigen zeigen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit „Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!