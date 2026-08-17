„Wenn ich den erwische, der diese Hitzeglocke über Deutschland gestülpt hat!“ Klaus Wend ist nicht nur vor Wut rot angelaufen. „Du meinst nicht den, sondern die!“, korrigiert ihn, heißblütig bei über 40 Grad im Schatten, seine Nachbarin Elke Jankers: „Die Meteorologen drehen hier das ganz große Ding!“

„Sie meinen, die wollen auf unsere Kosten weltweit ihre Arbeitsplätze sichern?“ – „Pah, Arbeitsplätze! Die wollen uns alle einkochen und die Weltherrschaft an sich reißen! Jeder hat dann sein Leben nach dem brodelnden Wetterbericht auszurichten – oder auf offener Straße zu verbrennen wie früher die Hexen! Diktatur! Und ein Wetterfrosch als neuer Führer!“

„Ah, deshalb stecken die Wettervorhersager mit den Herstellern von Klimaanlagen, Ventilatoren und Sonnenschirmen unter einer Decke! Das ist der Beweis!“, nickt Herr Wend, und Frau Jankers reißt den Horizont noch weiter auf: „Vergessen Sie nicht die Umweltschützer und ihre Partei, die Grünen! Die wollen alle weg von KohleGasÖl und setzen auf Sonnenenergie!“

„Wie meinen Sie das?“, fragt der Hobbyastrologe Wend mit nun wieder leerem Gesicht. „Ja, merken Sie denn nichts? Son-nen-en-er-gie! Von der wollen diese Hirnamputierten noch mehr! Wo die Sonne uns jetzt schon einheizt und die Birne weich wie Butter macht!“

Solche Diskussionen sind dieser Tage häufig. Der Mensch ist ein rational gelenktes Lebewesen, das verborgene Zusammenhänge bis auf den Grund zu durchschauen vermag, und indem er den Faden logisch weiterspinnt, reißt er den Schleier von all den Verschwörungen, die den Globus einlullen.

Mit Millionen V2-Raketen zum Mond?

Dass, um nur ein Beispiel zu nennen, die Nazis nach 1945 mit einer V2 auf den Mond geflohen seien und dort an ihrer heutigen Rückkehr gearbeitet hätten, lehnt ein vernünftig Denkender wie Wendemeier natürlich ab. „Eine V2 war dafür viel zu klein“, weiß er. „Es gab Tausende, Hunderttausende, Millionen Nazis. Die klare Schlussfolgerung lautet deshalb: Sie sind mit Hunderten, Tausenden, Millionen V2-Raketen zum Mond gesaust!“

Dass die Amerikaner ebenfalls auf dem Mond gelandet seien, stellt er dagegen in Abrede. Nicht, weil er bis heute keinen einzigen ihrer Astronauten hautnah auf dem Mond gesehen und angefasst hat. Das wäre kindlich gedacht! Nein, er bezweifelt, dass der Mond groß genug ist: Wie jeder am eigenen Nachthimmel erkennen kann, ist der Trabant viel zu winzig für eine Landefähre, geschweige denn für den Spaziergang eines ausgewachsenen Menschen

Dass diese beiden Theorien unvereinbar seien, bringt Wendemeier nicht ins Wackeln. „Sie können in jeder Wissenschaft Widersprüche mit kalter Hand aufspüren. Deshalb sind die Theorien aber nicht bodenlos falsch. Nein, diese narzistischen Logiker und platten Empiriker, die solche Details herauspicken und wie verrückt aufbauschen, sind selber verrückt, wie damit bewiesen. Und werden von der CIA, dem Mossad und Bill Gates bezahlt! Was jeder sehen kann, der sehen kann.“

 Man kann es drehen und wenden, bis man schwarz wird: Intrigen, Kabale, Verschwörungen überall. Einfaches Beispiel: der Sozialismus!

Wer sehen kann, erkennt sofort das teuflische Muster: Dass die vor 5.000 Jahren mutwillig erfundene Schrift eine Verschwörung des Pharaos in Ägypten und der Stadtkönige in Mesopotamien mit ihren Bütteln, den Lehrern war, um das Volk unter dem eigenen Arsch zu halten. Wird gewahr, dass die Schwerkraft und die Fallgesetze nur eine arbeitsplatzsichernde Phantasmagorie der Physikerclique seit Isaac Newton sind. Begreift, dass die Medizin seit ihrer Erfindung durch den Großmanipulateur Hippokrates ein Komplott ist, um mittels erfundener Krankheiten, „ja, auch Geisteskrankheiten!“, ruft Wend dazwischen, Geld aus gesunden Menschen zu schlagen: „Kein Baby hat Rücken und Alzheimer!“

Man kann es drehen und wenden, bis man schwarz wird: Intrigen, Kabale, Verschwörungen überall. Einfaches Beispiel: der Sozialismus! Er wurde nicht von den in Wirtschaft und Gesellschaft rumpelnden Widersprüchen zerrieben, sondern aus den Angeln gehoben durch das unterirdische Wühlen und Nagen kapitalistischer Agenten, von denen es allein in der DDR 16 Millionen gab.

Anderes, gröber gestricktes Beispiel: Chemtrails, scheinbar bloß heiße Luft aus dem Auspuff von Flugzeugen! In Wahrheit Bremsspuren der Außerirdischen, die in ihren Ufos hocken und lieber ihre Überlichtgeschwindigkeit – deshalb sieht man ihre Fahrzeuge nicht! – drosseln, als mit den primitiven Boeings und Airbussen zu kollidieren und unschuldige Leben zu opfern, wie es unter Menschen üblich ist.

Drittes, groß aufgeblasenes Beispiel: das Universum, Produkt einer Verschwörung von Raumplanern und Innenarchitekten! Angetrieben von einem geheimnisvollen horror vacui, erzeugen zuerst die einen riesengroße Räume, dann stellen die anderen sie mit Möbeln und Galaxien voll.

„Dazu braucht es nicht Gott noch Satan“, sagt Elke Jankers, die sich als gelernte Pastorin inzwischen eine andere Glaubenslehre zugezogen hat. „Es sind andere verborgene Mächte und geheime Zirkel, die unsere Geschicke lenken und für alle Krisen und Katastrophen verantwortlich sind“, predigt die Geläuterte. „Zufall gibt es in einer Welt, in der alles schnurgerade berechenbar ist, nicht! Als aufgeklärte Vernunftwesen gabeln wir die realen Drahtzieher auf und richten die in Unordnung gesunkene Wirklichkeit wenigstens im eigenen Dachstübchen wieder gerade!“

Und wirklich muss man nicht erst großschnäuzig denken wie in der Theologie, der Philosophie, der Wissenschaft. Man findet für jede rätselhafte Erscheinung eine Erklärung wie schon Heinz – „Alles geht natürlich zu, nur die Hose geht natürlich nicht zu“ – Erhardt. „Wie für den offenen Hosenschlitz gibt es für alles eine menschliche Ursache!“, beschließt Frau Jankers ihre huppelfreie Beweisführung.