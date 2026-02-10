„Make America great again!“ Unter dieser wunderbaren Parole, dem schönsten und schlagkräftigsten Claim heute und morgen, haben sich Millionen und Abermillionen Amerikaner speziell in den USA versammelt, um ihr wunderschönes Land, die wundervollen „States“, wieder und wieder nach vorn und nach oben zu bringen, wo sie selbstverständlich sowieso schon sind und immer waren und sein werden.

Ja, es sind nicht nur die Reichen, Großen und Mächtigen, die oberen Zehntausend, nicht einmal nur die Reichsten, Größten und Mächtigsten, die obersten zehn, die sich unter dieser Losung versammeln, die der Wundertäter Donald Trump als größter Wundermann dieser an Wundern überquellenden Zeiten ausgegeben und mit gewaltiger Stimme ausgerufen und geschaffen, ja vollbracht, bewirkt und vollendet hat.

Und nein, auch die kleinen Leute, wie man sie im alten, rückständigen und verrunzelten Europa nennt, tituliert und beleidigt, sie, die wahrhaft großen und echten American People, sie fühlen und erkennen das Neue und Herrliche der herrlichen Ära, die so neu und herrlich angebrochen ist.

Da ist zum Beispiel Gus Skinky, der an einer Interstate für die unübertreffliche Sauberkeit der Toilette neben seiner Tankstelle sorgt. Das reinlichste und weißeste Papier und das klarste und durchsichtigste Wasser inmitten der glänzendsten Kacheln haben hier ihren Platz, den besten Platz in diesem hübschesten Raum im Umkreis von vielen Kilometern. Nur Menschen könnten noch durch unhygienisches Verhalten mit ihren riesigsten Kötteln weit und breit die reine Atmosphäre des kleinen, piekfeinen Studios infrage stellen und gefährden, das Gus Skinky deshalb für immer verschlossen hat.

Oder nehmen wir Amanda Dumpton. Böse, europäische Zungen würden sie als durchschnittliche Amerikanerin beschreiben, aber sie selbst sieht das hundertprozentig anders – und hat total recht wie Millionen und Abermillionen: „Ich bin die durchschnittlichste Amerikanerin überhaupt!“, betont sie und hat total recht.

Totaler Durchschnitt

Als mittelstes Kind mit zwei Geschwistern aufgewachsen, hatte Amanda die mittelsten Noten auf ihrer Schule im Mittleren Westen und ist jetzt in den mittleren, also besten Jahren; durchschnittlich groß, hat sie eine durchschnittliche Haarfarbe – straßenköterfarben – und arbeitet durchschnittlich viel, hat zwei Jobs und am Wochenende einen dritten und verbringt die Nächte gemütlich in ihrem Pick-up wie Millionen andere.

Was Amanda, die die Highschool besuchte, nicht weiß, ihr aber besser passt als ihre gebrauchte Brille von der Fürsorge: Die USA sind das einzige Land zwischen Kanada und Mexiko und befinden sich damit genau in der Mitte zwischen ihnen – wie sie als Frau im Mittleren Westen in der Mitte zwischen Ostküste und Westküste. Ein Tusch für Amanda! Und alle anderen!

Zu ihnen gehört auch Bill Zadman, der unter Tage in einem tief unten gelegenen Bergwerk in Virginia gern arbeitet. Bevor unter Donald Trump als dem wichtigsten und kostbarsten Präsidenten des Universums die fabelhaften tiefschwarzen Schächte endlich wieder geöffnet wurden, hatte die Arbeit jahrelang geruht aufgrund der dünkelhaften woken Gouverneure der elitären und recht eigentlich weibischen Demokratischen Partei, die selbst nie mit maskulinem Hammer und Bohrer die Kohle aus dem Gestein meißelten und nie wie einige von Zadmans besten Kumpels in den stockdunklen Stollen erstickt oder in der überalterten Mine von einstürzenden Steinen erschlagen worden waren.

Nun ist Zadman endlich wieder in Arbeit, träumt wie Millionen Amerikaner den Traum, eines Tages als Millionär aufzuwachen, und teuft in den niedrigsten Stollen der Welt auf dem Bauch liegend 60 Stunden die Woche das Gestein ab. Er ist stolz, Amerikaner zu sein und persönlich die USA wieder great zu machen, worauf er stolz sein kann.

Für diese Gunst bewundert er seinen Präsidenten, der wahrlich der geschäftstüchtigste Präsident der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ist und nicht nur diamantenbesetzte Uhren, die 40.000 Dollar wert sind, mit seinem eingravierten Namen für 100.000 Dollar verkauft, sondern bald auch seine ausgeatmete Luft einschweißen lassen und für 100 Dollar den Beutel verkaufen wird, damit auch die ärmeren Mitbürger sich das leisten können, nicht nur die Reichen, Großen und Mächtigen.

Es sind eben nicht nur sie, die in den höchsten Tönen das Hohelied auf Amerika singen, das als einziges Land der Welt das wahre Amerika ist und God’s wie nun auch Trumps own country. Darauf kann, darf und muss Amerika stolz sein wie Donald Trump – und auf Donald Trump, den einzigen Donald Trump der Welt, womit alles bewiesen ist!