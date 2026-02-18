Da gibt es null Komma nix Zweifel: Donald Trump ist der beste, mächtigste und schönste Trump aller Zeiten! Das ist das Mindeste, was man über den herrlichsten Präsidenten der größten Weltmacht des Universums nach einem Jahr sagen kann und ausrufen muss – eines riesig dicken Universums, das doch klein ist verglichen mit der bedeutendsten Persönlichkeit in der Geschichte der Menschheit, die in Donald Trump (s.o.) ihren höchsten Punkt gefunden hat.

Milliarden Fehlschläge und Rohrkrepierer waren zuvor zu erleiden und abzuhaken, seit es vor 300.000 Jahren irgendwo in Afrika mit dem ersten, noch grunzdummen Menschenbaby begonnen hatte. Doch am 14. Juni 1946, dem bedeutendsten 14. Juni überhaupt, war es so weit: Donald Trump schlüpfte, nein brach, ja explodierte heraus und war auf der Stelle mit garantiert 52 Zentimetern und sieben Pfund das größte und schwerste Baby, das jemals mit 52 Zentimetern und sieben Pfund auf die Welt kam. Die Uhr schrieb 12 Uhr mittags, die Sonne wollte ihn, ihren Sohn, sehen.

Schon in seiner Jugend bewies sich der Wunderknabe als wahrer Kant, der den Dollar als Ding an sich über alles schätzte, als neuer Einstein, der relativ schnell die Marktgesetze erkannte, und als echter Trump, der seinen Mitschülern in der Pause Coca-Cola verkaufte, aber nur Wasser von der Schultoilette in die Flaschen füllte; und mit der Highschool abschloss. Eine Legende, gewiss, aber mit einem Kern aus alternativen Fakten!

Ein Allroundtalent wie Trump hätte alles und mehr werden können. Der Tausendsassa hätte mit seinem die Kalotte ausfüllenden Gehirn Schachweltmeister oder Hyperquantenphysiker werden und die Lösung sämtlicher Welträtsel heraushauen können – für lächerliches, luftiges, unwürdiges Dozentenhonorar. Unser Held entschied sich für den einem Heros einzig angemessenen Kampf ums Dasein – fürs Geschäftsleben. Womit wir aus sagenumwallter Vergangenheit in die geschichtlich überlieferten Epochen einfahren:Bei seinem im Immobiliengeschäft lebenden Vater durchlief unser Supermann die Grundausbildung und machte sich die Finger sauber. Mutig, tapfer und kühn wollte er dann selber das Weiße im Auge seiner Geschäftspartner sehen und sich auf dem Feld tummeln, wo es wirklich um Leben und Tod geht, statt in Vietnam. Und tatsächlich drohte dem bald größten Immobilienmogul des Planeten immer einmal die süße Luft abgeklemmt zu werden.

Prunkvollster Tycoon

1990 hatte der pracht- und prunkvolle Tycoon Trump nach mehreren Insolvenzen über drei Milliarden Dollar Verbindlichkeiten aufgeschaufelt: eine Summe, höher als der Mond, der maximal 400.000 Kilometer auf die Waage wirft, und höher noch als der auf 202 Meter aufgepumpte Trump Tower in New York. Der übrigens nur wenig größer als er selbst und nur halb so intelligent ist!

Natürlich ließ das turmhohe Genie einfach die Gläubiger seine Schulden fressen, während unser wunderbarer Gigant sich goldenen Champagner Unico Imperial einträufelte und weiter geborgtes Geld sprudeln und spritzen ließ für Spielcasinos, Golfclubs und Modelagenturen – zum Gucken, gegessen wurde zu Hause. Auch die Casinos rutschten unter die Null, aber bevor der Unbezwing- und -pleitbare nun vielleicht Wolkenkratzer auf Mondgrundstücken in sein Portefeuille aufnahm, kroch das Fernsehen auf ihn zu.

Es verankerte ihn in der „Apprentice Show“, wo Trump lebende Objekte den kapitalistischen Überlebenskampf üben ließ – junge Arschgeigen, denen unter dem Jubel des Publikums mit einem eiskalt gestochenen „Du bist gefeuert“ das Licht ausgeblasen wurde, wie es in der bürgerlichen Gesellschaftsordnung sein muss. So probte unser Meister für seine erste Präsidentschaft von 2017 bis 2021, in der die hohlen Köpfe ebenfalls reihenweise purzelten.

Zuvor musste unser Hüne und Recke nur noch ein paar Proben bestehen und locker wegdrücken: so die Trump University, die sich in Dampf auflösen musste, nachdem sie als illegaler Geschäftsbetrieb eingereiht worden war – obwohl aller Handel das ist, seit es Kaufleute gibt; so die Donald Trump Foundation, deren Gelder unser Koloss und Mäzen für privates Trallala nutzte – verboten, obwohl die Stiftung extra seinen Namen als Sinn und Zweck ausrief!

Attraktivster Womanizer

Damit nicht genug, geriet der attraktivste und legalste Womanizer und Brocken ever – zur Erinnerung: Donnie Trump – sogar ins Highlife, ins von Untiefen gepflasterte Nachtleben. Doch ätsch: Tricky Trump verstand es, anders als sein Kumpel und Strippenauszieher Jeffrey Epstein, hinter den Kulissen sein Ding zu drehen und zu schieben! Gegessen wurde zu Hause.

Jedenfalls fast immer. Undankbare Weiber, die auf Geld aus sind, neidische Steuerbeamte, die das Geld anderer Leute schlucken wollen, nachtragende Staatsanwälte, die für Geld die Gesetze drehen und verknoten, um einem Unantastbaren und Unkaputtbaren Wahlfälschungen anzuhängen und reinzudrücken – am 20. Januar 2025 war damit Finito. Ein neues Zeitalter hub an!

Als Präsident ist Trump endlich strafunmündig. Für den absolutesten und ultimativsten Weltherrscher und Mehrtonner der Geschichte existieren keine Grenzen mehr: nicht im Inland, wo der Überschuss aus Behörden und Universitäten getilgt oder auf den Straßen ausgerupft wird; dieweil der Berufene und Auserwählte zu Hause Beute macht und sein Privatvermögen mittels einer selbst gebastelten Kryptowährung und ähnlichem Zauber auf sechs Milliarden Dollar verdickt und vervielfacht hat.

Nicht im Ausland, wo unser Herkules getreu dem Schlachtruf „Amerika den USA!“ ebenfalls über Leichen geht, wenn es nicht seine eigene ist. Er braucht sich noch für sein „Board of Peace“, dessen Zugang jedem Staat für eine Jahresgebühr von einer Milliarde Dollar hinten offen steht. Präsident ist Seine Herrlichkeit auf Lebenszeit, aber Nordkorea winkt bereits: Schon während seiner ersten Präsidentschaft hatte Trump sich mit Kim III. getroffen und das Nötige auswendig gelernt.

Was unser Titan dafür gern benutzt, ist sein großes und stabiles Gehirn, das er gern rühmt und damit beweist. Und ist seines nicht passgenau das Definitivste, um den Homo sapiens nach inzwischen 300.079 Jahren über die Ziellinie zu bringen? Die Sonne ist sein einziger Zeuge.