piwik no script img

Die WahrheitKnallchargenwahl

Anke Richter
von Anke Richter

Neues aus Neuseeland: Wenn wie zuletzt in Aotearoa gewählt wird, dann kriechen die gruseligsten Gestalten als Kandidaten aus ihren Höhlen.

D ie Achse des Bösen führt geradewegs von Manila nach Christchurch. Größenwahnsinnige Politschurken kennt unser Inselreich im tiefen Süden auch. In den soeben zu Ende gegangenen Lokalwahlen tauchte ein Panoptikum von Kriminellen und Knallchargen auf, gegen das der Marcos-Clan samt Imeldas Schuhfetisch verblasst.

Ganz Aotearoa hat neue Stadträte gewählt und dabei Rekorde gebrochen: Die Wahlbeteiligung war so niedrig wie nie. Hokitika an der Westküste hat jetzt die älteste Bürgermeisterin der Welt, die 82 und trans ist. Und Christchurch hatte die höchste Anzahl an Kandidaten, denen es an jeglichen Gewinnchancen fehlte, aber nicht an beeindruckender Hybris.

Die Sonderlinge, allesamt männlich, werfen sich alle Jahre wieder erneut ins Rennen – der Hartnäckigste seit 1971. Manche stehen wochenlang am Straßenrand und halten tapfer Schilder mit ihrem Namen hoch. Drei von ihnen sind vorbestraft. Einige wären bei Therapeuten oder in Sicherheitsverwahrung besser aufgehoben als in einem öffentlichen Amt.

Blair Anderson zählt zu den Sympathischeren. Der 71-jährige Hundetrainer und Cannabis-Aktivist gibt als Hobby außer Joint-Dampfen auch Ski-Ballet an. Als Mitglied der „Aotearoa Legalise Cannabis“-Partei versuchte er es zum sechsten Mal, kam aber nie über 900 Stimmen. Auf die Frage, warum er dennoch antrete, antwortete er: „Weil ich gewählt wurde.“ Da war er wohl high.

Ähnlich verpeilt erscheint auch der pensionierte Peter Wakeman, zum siebten Mal dabei. Obwohl er in Christchurch lebt, kandidierte er gleichzeitig für den Bürgermeisterjob in der Metropole Auckland. Vielleicht sollte er seine Ambitionen gleich aufs Universum ausdehnen? Denn in einem Fragebogen gab er als ethnische Zugehörigkeit „Erdling“ an.

Komplexer wird es beim 79-jährigen Tubby Hansen. Das Urgestein fährt seit 54 Jahren eine Ein-Mann-Kampagne für breitere Straßen – und für den Ausstieg aus dem Commonwealth, unterlegt mit einem selbst komponierten Song über Charles und Camilla. Der Verschwörungsfabulierer warnt auch vor britischen Agenten, die uns mit Lasern und vergiftetem Tee bedrohen.

Zum zweiten Mal trat Nikora Nitro an. 2012 wurde der 47-Jährige wegen illegalen Sexes mit einem 16-jährigen Stricher verurteilt. Später gründete er einen Verein für sozial schwache Jugendliche, dem jedoch Nähe zur Prostitution vorgeworfen wurde. Es folgte Ärger wegen Veruntreuung von Geldern. Korruption können Kiwis auch!

Diese Karriere wird nur noch von Gegenkandidat Philip Arps übertroffen, der stets mit den Hitler-Insignien „14 88“ auf seinem Lieferwagen herumfuhr. Als der Neonazi 2019 das illegale Livestream-Video des Moschee-Attentats in Christchurch verbreitete, ging er in den Knast – aber stellte sich 2022 als Schulrats- und dieses Jahr als Bürgermeisterkandidat auf. Egal, dass Arps Letzter wurde: Auch er taucht garantiert wieder auf.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Anke Richter

Anke Richter
Anke Richter ist Wahrheit-Kolumnistin, Buch-Autorin und Mitglied von Weltreporter.net in Neuseeland. Zuletzt erschien von ihr die Auswanderersatire "Was scheren mich die Schafe. Unter Neuseeländern - Eine Verwandlung" (Kiepenheuer & Witsch).
Themen #Kolumne Die Wahrheit #Neuseeland #Wahlen #Politiker
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
megaphon weiß als illu für kolumne
Die Wahrheit Möbel fürs Paradies
Kolumne Die Wahrheit von Anke Richter

Neues aus Neuseeland: Wer in Aotearoa unfreiwillig oder freiwillig strandet, merkt schnell: Auch im vermeintlichen Paradies gibts was zu kritisieren.

Die Wahrheit Moa im Jurassic Park
Kolumne Die Wahrheit von Anke Richter

Neues aus Neuseeland: Ein Unternehmen des „Herr der Ringe“-Regisseurs Peter Jackson will ein ausgestorbenes Tier klonen und wiederbeleben.

schwarzes Megaphon auf hellblauem Grund als Illu für Wahrheitkolumne
Die Wahrheit Krieg der Steine
Kolumne Die Wahrheit von Anke Richter

Neues aus Neuseeland: Sinnlose Touri-Trends gibts auch in Aoeterea. Jetzt hofft man dort auf ein Naturwunder, das das dortige Trendproblem beseitigt.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Äußerung zum „Stadtbild“ Saubere Städte, schmutzige Sprache
2
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
3
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
4
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
5
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
6
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden