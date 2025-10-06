piwik no script img

Die WahrheitErst gehängt, dann begnadigt

Ralf Sotscheck
von Ralf Sotscheck

Wenn es darum geht, skandalöse Fehlurteile aufzuheben, lässt sich die irische Justiz mitunter erstaunlich viel Zeit.

B esser spät als nie. Vor 143 Jahren, am 3. Oktober 1882, wurde der Bauer Thomas Browne auf einem Feld in der südwestirischen Grafschaft Kerry erschossen. Sylvester Poff und sein Cousin James Barrett wurden für den Mord gehängt. Nun sind die beiden begnadigt worden, weil sie unschuldig waren. Ihren direkten Nachkommen, die mit dem Stigma leben mussten, mit verurteilten Mördern verwandt zu sein, nützt das freilich nichts und den beiden Gehängten erst recht nicht.

Die Todesurteile hatten eine Vorgeschichte. Am 6. Mai jenes Jahres wurden der Chefsekretär der irischen Regierung Lord Frederick Cavendish und der ständige Unterstaatssekretär Thomas Burke bei einem Spaziergang durch den Dubliner Phoenix Park erstochen. Es war der Höhepunkt der sogenannten Landkriege, der Kämpfe gegen die Großgrundbesitzer. Als Reaktion darauf erließ die britische Regierung ein Gesetz, das härteste Strafen für gewalttätige Ausschreitungen vorsah.

Poff war pfälzischer Abstammung. Seine protestantischen Vorfahren kamen in den 1740er Jahren nach Kerry, nachdem sie Deutschland verlassen hatten, um der religiösen Verfolgung zu entgehen. Irgendwann in den folgenden 130 Jahren wurden die Poffs katholisch.

Viele Pfälzer in Irland florierten im Flachshandel, aber Poff gehörte nicht zu ihnen. Er, seine Frau und die vier Kinder wurden von ihrem Land vertrieben und mussten bei Nachbarn unterkommen. James Barrett war erst Mitte 20, er lebte bei seinem Vater und war nicht vorbestraft.

Selbst die Staatsanwaltschaft konnte kein Motiv für den Mord an Browne finden, doch die Geschworenen verurteilten die beiden im zweiten Anlauf trotzdem aufgrund der Aussage einer einzigen Zeugin, Bridget Brosnan. Die hatte ihre Geschichte mehrmals geändert, und ihre Aussage beeindruckte die ausschließlich männlichen Geschworenen im ersten Prozess nicht. „Keine Chance“, lautete ihre Antwort, als der Richter sie fragte, ob sie zu einem Urteil gekommen seien.

Eine zweite „Sonderjury“ wurde aus einigen wohlhabenderen Bewohnern des Bezirks einberufen, die über die Landkriege entsetzt waren. Sie verurteilten Poff und Barrett im Dezember 1882, obwohl die Beweislage immer noch genauso dünn war wie beim ersten Prozess.

Selbst für viktorianische Verhältnisse galt der Mordprozess als Farce. Sechs Jahre später erklärte der irisch-nationalistische Abgeordnete Edward Harrington, die beiden seien „mit Bedacht ermordet“ worden und die Beweggründe für ihre Hinrichtung seien politischer Natur.

Es dauerte dann noch 137 Jah­re, bis auch die Regierung zu dieser Einsicht gelangte. Sie empfahl dem irischen Präsidenten Michael D. Higgins nun, Poff und Barrett zu begnadigen. Die britische Regierung ist viel flinker: Den Soldaten, die während des Nordirlandkonflikts ab 1969 gemordet haben, droht keine Strafe.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ralf Sotscheck

Ralf Sotscheck

 Korrespondent Irland/GB
Geboren 1954 in Berlin. 1976 bis 1977 Aufenthalt in Belfast als Deutschlehrer. 1984 nach 22 Semestern Studium an der Freien Universität Berlin Diplom als Wirtschaftspädagoge ohne Aussicht auf einen Job. Deshalb 1985 Umzug nach Dublin und erste Versuche als Irland-Korrespondent für die taz, zwei Jahre später auch für Großbritannien zuständig. Und dabei ist es bisher geblieben. Verfasser unzähliger Bücher und Reiseführer über Irland, England und Schottland. U.a.: „Irland. Tückische Insel“, „In Schlucken zwei Spechte“ (mit Harry Rowohlt), „Nichts gegen Iren“, „Der gläserne Trinker“, "Türzwerge schlägt man nicht", "Zocken mit Jesus" (alle Edition Tiamat), „Dublin Blues“ (Rotbuch), "Mein Irland" (Mare) etc. www.sotscheck.net
Themen #Kolumne Die Wahrheit #Irland #Justiz #Großbritannien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
weißes megaphon auf pink als illu für wahrheitkolumne
Die Wahrheit Unglücksraben mit Schleudertrauma
Kolumne Die Wahrheit von Ralf Sotscheck
Mit Auffahrunfällen ist nicht zu spaßen. Mit Gerichten auch nicht. Und mit der Familie Gaynor in Irland schon gar nicht.
Die Wahrheit Das Leben des O’Brien
Kolumne Die Wahrheit von Ralf Sotscheck
Der irische Verkehrsminister kann sich einfach keine Namen merken, nicht einmal den eines guten Freundes aus Großbritannien.
Die Wahrheit Nationalhymne des Saufens
Kolumne Die Wahrheit von Ralf Sotscheck
Die US-Hymne geht auf zweifelhaftes irisches Liedgut zurück, dafür wollen die Amerikaner endlich Rache nehmen.
Tageszeitung, Wochentaz und Le Monde diplomatique zusammen mit einem Handy mit taz-App.
Schnell noch taz komplett auf Papier testen

Nostalgie und ein bisschen Zukunft

Sie lesen werktags gern klassisch auf Papier? Dann holen Sie sich jetzt die letzten gedruckten Ausgaben der Werktags-taz ins Haus, inklusive der festlichen Abschiedsausgabe am 17.10.2025, unserer Seitenwende.

  • Erleben Sie ein Stück taz-Geschichte hautnah mit!
  • Lesen Sie Mo-Fr auf Papier bis zum Druckschluss – und danach bequem digital weiter
  • Inklusive der letzten gedruckten Werktags-taz als festliche Sonderausgabe
  • Inklusive Zugriff auf die Zukunft: die digitale taz als ePaper oder in der App

5 Wochen für nur 20 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
2
Kopftuch-Phobie in Hannover Die gefühlte Diskriminierung der Klara P.
3
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
4
Reformpläne der Bundesregierung Von Friedrich dem Großen zu Friedrich dem Verzagten
5
Vorschlag zum Nahostkonflikt Für ein freies Palästina
6
Lithiumabbau in Deutschland Den Erzfeind lieben lernen