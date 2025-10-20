piwik no script img

Die WahrheitVerdächtig runde Steine

Ralf Sotscheck
von Ralf Sotscheck

Bei den abseitigsten Sportarten gibt es oft die merkwürdigsten Betrügereien von Teilnehmern, die offenbar alles tun, um Rekorde aufzustellen.

D ie kleine schottische Insel Easdale ist im vergangenen Monat von einem Skandal erschüttert worden. Bei den Weltmeisterschaften im Steinhüpfen oder Flitschen, bei dem man flache Steine so über ein Gewässer wirft, dass sie möglichst oft abprallen, bevor sie versinken, ist massiv betrogen worden.

Die Regeln besagen, dass die Teilnehmer nur unbearbeitete Steine aus dem einheimischen Schiefer verwenden dürfen, aber der Organisator Kyle ­Mathews sagte, dass es „schändliche Taten“ gegeben habe. Einige der Teilnehmer hatten „verdächtig runde Steine“ verwendet. Sie hatten sie abgeschliffen, um ihre Sprungkraft zu verbessern. Mathews erklärte, dass die Teilnehmer künftig nur noch vorselektierte Steine verwenden dürfen und ihnen dadurch die Freude an der eigenen Auswahl entgehen werde.

Die Weltmeisterschaft findet seit 1997 auf der Schieferinsel statt. Easdale hat nur 60 Einwohner, aber in diesem Jahr kamen mehr als 2.200 Teilnehmer aus 27 Ländern zum Flitschen. Weltrekordhalter laut dem „Guinness-Buch der Rekorde“ ist seit 2013 ein Kurt Steiner, der wirklich so heißt, mit 88 Sprüngen, wobei er eine Distanz von fast 100 Metern überbrückte.

Aber „Flitschgate“ ist nur die jüngste in einer langen Reihe von skurrilen Betrugsgeschichten in Sportarten, bei denen man solche Gemeinheiten nicht unbedingt erwarten würde – wie bei „Conkers“, dem in England beliebten Kastanienkampf. Dabei schlagen die Teilnehmer mit einer zufällig ausgewählten Rosskastanie, die an einer Schnur hängt, abwechselnd auf die Frucht des Gegners ein. Wer die Kastanie des anderen zertrümmert, hat gewonnen.

Voriges Jahr wurde der 82-jährige David „King Conker“ Jakins bei den Conker-Weltmeisterschaften in Northamptonshire des Betrugs verdächtigt, als man bei ihm eine bemalte Stahlkugel gefunden hatte, die einer echten Kastanie täuschend ähnlich sah. Er behauptete, er habe die Kastanie nur zum Spaß dabeigehabt.

Beim Curling, bei dem ein Wettkämpfer den Spielstein auf dem Eis anschiebt und andere wie Derwische fegen, um den Lauf des Steins zu beeinflussen, würde man nicht unbedingt Doping vermuten. Aber eine kanadische Nationalspielerin wurde auf eine leistungssteigernde Droge positiv getestet, die sie wie auf Speed hatte fegen lassen.

Auch beim Angeln wird gern geschummelt. Ein Matthew Clark gewann vor einigen Jahren das Turnier des „Guernsey Bailiwick Bass Club“, als er einen fast 14 Pfund schweren Barsch fing. Doch dem Zweitplatzierten kam Clarks Fang wegen der Markierungen am Kopf bekannt vor. Er hatte das nasse Tier im örtlichen Aquarium kennengelernt. Als er im Aquarium nachschaute, fand er das Barschbecken leer.

Clark hatte den Fisch nicht nur gestohlen, sondern ihn nach dem Sieg auch an einen Händler verkauft, so dass das Aquarium nur den Kopf und die Schwanzflosse zurückbekam.

Ralf Sotscheck

Ralf Sotscheck

 Korrespondent Irland/GB
Geboren 1954 in Berlin. 1976 bis 1977 Aufenthalt in Belfast als Deutschlehrer. 1984 nach 22 Semestern Studium an der Freien Universität Berlin Diplom als Wirtschaftspädagoge ohne Aussicht auf einen Job. Deshalb 1985 Umzug nach Dublin und erste Versuche als Irland-Korrespondent für die taz, zwei Jahre später auch für Großbritannien zuständig. Und dabei ist es bisher geblieben. Verfasser unzähliger Bücher und Reiseführer über Irland, England und Schottland. U.a.: „Irland. Tückische Insel“, „In Schlucken zwei Spechte“ (mit Harry Rowohlt), „Nichts gegen Iren“, „Der gläserne Trinker“, "Türzwerge schlägt man nicht", "Zocken mit Jesus" (alle Edition Tiamat), „Dublin Blues“ (Rotbuch), "Mein Irland" (Mare) etc. www.sotscheck.net
