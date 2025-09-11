piwik no script img

Die WahrheitKrötig wie finnische Auftragskiller

von Christian Kreis

Schildkröten sind, was soziale Interaktionen anbelangt, eine riesige Enttäuschung. Über das Zusammenleben mit einem Tier, das schon immer da war.

V or 24 Jahren wollte ich nur eine Freundin haben, als Kollateralbeziehung kam jedoch eine Schildkröte dazu. Die Schildkröte gehört eigentlich der Tochter meiner Freundin. Die Tochter zog irgendwann aus, die Schildkröte nicht.

Es ist ja nicht so, dass ich was gegen Schildkröten hätte, wenn sie behaart wären, miau sagen würden und aufs Katzenklo gingen. Und nach 15 Jahren sterben würden, wie sich das für ein ordentliches Haustier gehört. Aber eine griechische Breitrandschildkröte wird mindestens 80.

Der Ex-Mann meiner Freundin kam vor über 30 Jahren auf die Idee, diese Schildkröte zu kaufen. Da sieht man mal, in welchen Zeiträumen sich Schildkröten bewegen. Der Ex-Mann wohnt inzwischen in Honolulu. Darf er sich seiner Verantwortung einfach so entziehen? Manchmal überlege ich, mir seine Adresse und einen Karton mit Luftlöchern zu besorgen.

Man sollte sich, was Schildkröten anbelangt, nichts vormachen. Es gibt sicherlich kluge, teils sehr liebevolle Tiere. Und es gibt Schildkröten. Unsere heißt mit vollem Namen Kassiopeia. Wie die Schildkröte in „Momo“. Michael Ende, der Autor des Buches, stellt Schildkröten darin als weise Kreaturen dar, woran man erkennt, dass Kinderbücher oft sehr verlogen sind.

Wenn eine Schildkröte dich mag, kommt sie an und versucht, dir in den Fuß zu beißen. Wenn sie dich nicht leiden kann, kommt sie an und versucht, dir in den Fuß zu beißen. Ihr Gefühlsausdruck ist so facettenreich wie der eines finnischen Auftragskillers. Schildkröten sind Einzelgänger und mögen es nicht, dass man sie streichelt. Wirf einen Stock, die Schildkröte wird dir den Stock nicht wiederbringen. Schildkröten sind, was soziale Interaktionen anbelangt, eine riesige Enttäuschung. Der größte Vertrauensbeweis einer Schildkröte ist, wenn sie in deiner Gegenwart entspannt Stuhlgang hat.

Ich werde alt und brauche das Geld

Trotzdem mögen Kinder Schildkröten. Als ich mal – ich werde alt und brauche das Geld – einen Online-Schreibworkshop mit Elfjährigen durchführen musste, war die Schildkröte meine Rettung. Als ich nicht mehr weiterkam, weil diese Elfjährigen ultraschnell alle Schreibübungen fertig hatten, hielt ich die unwillig mit den Beinchen strampelnde Schildkröte einfach in die Kamera. Nach dem Schildkröteangucken sollten sie noch ein Schildkrötengedicht schreiben. Funktionierte prima!

Meine Freundin fand, ich würde unsere Schildkröte für meinen Job missbrauchen. Worauf ich dolle Kopfschmerzen bekam und sagte, dass die Schildkröte auch mal arbeiten solle, das Futter koste Geld, das müsse man sich verdienen!

So ist es mir schließlich auch von meinem Vater mit auf den Weg gegeben worden, als er mir die ganzen Kosten für mein etwas aus der Regelstudienzeit gelaufenes Studium vorgerechnet hat, das er komplett finanzieren musste. Warum sollte es unserer Schildkröte genauso gut gehen wie mir? Das verdirbt den Charakter.

Christian Kreis
Themen #Kolumne Die Wahrheit #Schildkröten #Schildkröte #Biologie #Tiere #Beziehung #Sozialverhalten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
