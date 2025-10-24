Bis vor Kurzem hatte ich auf Kleinkinder einen unverfälschten Blick. Sie sind anstrengend, laut und können – besonders am Anfang – überhaupt nicht richtig reden. Und sie sind von Natur aus extrem manipulativ. Sobald meine Freundin eines sieht, fängt sie an zu lächeln und ist wie bezaubert. Wenn sie mich sieht, passiert das eher selten, auch wenn ich versuche, niedlich zu gucken. Gegen Kleinkinder habe ich keine Chance.

Richtig enttäuschend, als meine Mutter anfing, sich Enkelkinder zu wünschen. Bin ich ihr als Kind nicht mehr gut genug? Liegt es an meinem Bart? Den könnte ich abrasieren. An meiner tiefen Stimme? So tief ist sie gar nicht. Die letzten 30 Jahre habe ich mich ernsthaft darum bemüht, nicht erwachsen zu werden, und wie wird es mir gedankt? Ich soll Enkelkinder produzieren. Zum Glück muss ich das jetzt nicht mehr, weil ich selber ein Enkelkind habe.

Nanu, werden sich einige denken, müsste man dafür nicht vorher so etwas wie Vater gewesen sein? Was klingt wie das Wunder der Jungfrauengeburt, ist mit unserer Patchworkfamilie schnell erklärt. Die Tochter meiner Freundin ist Mutter geworden, und ich rutsche in die Rolle. Statt Vater einfach schon Großvater, oder wie es Walter Ulbricht ausdrückte: überholen ohne einzuholen.

Fortpflanzung war eh nie so mein Ding. Wie eitel muss man sein, zu glauben, die eigenen Gene wären es wert. Schauen die Leute nicht in den Spiegel? Unter Männern gibt es Fortpflanzungsfanatiker, die sogar jene Frau verlassen, mit der sie schon Kinder haben, um dann mit einer jüngeren noch mal welche zu zeugen. Da werde ich lieber direkt Großvater.

Wenn wir unser Enkelkind besuchen, bringt mir mein Schwiegersohn erst einmal ein Bier. Zwar bin ich nicht viel älter als er, das heißt aber noch lange nicht, dass ich ihm keine guten Ratschläge fürs Leben erteilen kann. Schließlich habe ich zu vielem eine sehr überholte Meinung und vertrete sie notorisch auch gegen vernünftige Argumente. Alles von der Großvaterrolle gedeckt! Bald kann ich auch Sachen machen, die ohne Enkelkind eher seltsam wirken, zum Beispiel Kindereisenbahnfahren. Steigt man dort alleine ein, wird einem das ja „ruck-zug“ falsch ausgelegt.

Jeden Tag bekommen wir ein Foto zugeschickt, das den aktuellen Entwicklungsstand dieses Kleinsäugers äußerst putzig darstellt. Und ich tappe voll in die recht plump aufgestellte Oxytocin-Falle. Das Bindungshormon Oxytocin entpuppt sich dabei als regelrechtes Oxytoxin, das dir die Sinne umnebelt wie ein hochdosiertes Opiat.

Nach dem Babyangucken bin ich so dermaßen Opi, dass ich auf jeden Enkeltrick reinfallen würde: „10.000 Euro überweisen! Sofort! Ach, wie erwachsen du schon klingst, neulich hast du noch gebrabbelt“, hörte man mich senil ins Festnetztelefon sprechen, obwohl wir nicht mal ein Festnetztelefon haben. Bist du Opi, bist du Opfer.