Täglich erscheint auf der Meinungsseite der taz eine Karikatur oder ein Cartoon zur aktuellen politischen Lage. Immer ist dieses Werk ein eigenständiger Kommentar der ZeichnerInnen. Jetzt hat der Künstler BECK, der regelmäßig für uns arbeitet, den Deutschen Cartoonpreis 2025 gewonnen. Rund 220 ZeichnerInnen hatten 4.200 Cartoons eingeschickt. Eine Jury wählte die Siegercartoons des vom Lappan Verlag und der Frankfurter Buchmesse vergebenen Preises. Auf den zweiten und dritten Platz zeichneten sich Jens Eike Krüger und Piero Masztalerz.

BECK gewann die mit 3.000 Euro dotierte Trophäe für seinen Cartoon „Außenhandelsdefizit“, der am 25. Juli 2025 auf der taz-Meinung erschienen war. Da steht eine empörte Frau vor einer Käsetheke und erklärt dem Verkäufer, dass es finanziell so für sie nicht mehr weitergehe: „Ich kaufe alles bei Ihnen, Sie nichts bei mir.“ Nicht nur die Jury, sondern auch wir finden – BECK gelingt es, in nur einem Bild, mit nur einer Sprechblase die absurde Trump’sche Handelspolitik zu erklären.

Sind schlechte Zeiten also gute Zeiten für Cartoons? „Nein“, meinte BECK jetzt im Interview mit dem Deutschlandfunk – Karikaturen und Cartoons würden leider eher abgeschafft als gefördert. Jüngstes Beispiel: Die Berliner Zeitung hat dem Zeichner OL gekündigt, der Stern erscheint ab sofort ohne Til Mette. Die taz dagegen pflegt und hegt auf vielen Plätzen Karikaturen, Cartoons und Comics: Auf der Meinung, der Wahrheit und auf den Gesellschaftsseiten leuchtet viel Lustiges. Herzlichen Glückwunsch, lieber BECK, zum Deutschen Cartoonpreis – und noch auf viele weitere Werke bei uns!