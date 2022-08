Deutsch-russische Zusammenarbeit : „Wir arbeiten weiter, nur nicht gemeinsam“

Unter anderem DAAD und DFG stellen die institutionelle Zusammenarbeit mit russischen Instituten ein. Sie reagieren auf Russlands Angriffskrieg.

BERLIN taz | Seit fast einem halben Jahr sind Forschungskooperationen zwischen Deutschland und Russland unterbrochen. Am 25. Februar 2022 veröffentlicht die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ein Statement zur Solidarisierung mit der Ukraine, ein Tag nachdem die russische Armee den flächendeckenden Angriff startete. Die Kooperationen und der Austausch mit der Ukraine sollen gestärkt, die mit Russland eingefroren werden. Zu dieser Allianz gehören unter anderem die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, Leibniz, Helmholtz und Max-Planck-Gesellschaft. Keine deutschen Forschungsgelder sollen in die russische Kriegstreiberei investiert werden.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hatte zum Beispiel 183 deutsch-russische Forschungskooperationen, die jetzt eingefroren wurden. Allein für das Jahr 2022 wurden für diese Projekte 14,5 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. Das Geld darf nun nur noch auf deutscher Seite genutzt werden, schreibt DFG-Präsidentin Katja Becker im hauseigenen Magazin forschung.

Projekt stand kurz vor Abschluss der ersten Phase

Eins der betroffenen Projekte ist der Sonderforschungsbereich zu Quantentechnologie an der Technischen Universität Dortmund. Es ist das vierte Jahr der Forschung, finanziert durch die DFG. Das Projekt stand kurz vor Abschluss der ersten Phase und hätte noch zweimal um jeweils vier Jahre verlängert werden können. Marc Aßmann leitet eins der noch laufenden 24 Unterprojekte. Das Problem jetzt: „Da unser Sonderforschungsbereich ein Kooperationsprojekt war, treffen die Sanktionen das Projekt natürlich zentral“, erklärt er.

Eigentlich hat die Physik der TU Dortmund mit der Staatlichen Universität und dem Ioffe Institut in Sankt Petersburg zusammen geforscht. Mit den Instituten dürfen sie nicht mehr zusammenarbeiten, private Kontakte halten sie dennoch. „Über die Jahre sind schließlich auch persönliche Freundschaften entstanden“, erklärt Manfred Bayer, Rektor der Universität und Sprecher des Projekts.

Die Folge der abgebrochenen Wissenschaftsbeziehungen könnte sein, Russland als Wissenschaftsstandort zu schwächen und damit Auswirkungen auf den russischen Wohlstand zu haben, schreibt DFG-Präsidentin weiter im Editorial der ersten Ausgabe des forschung-Magazins 2022. Die Entscheidung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, unter anderem eben auch der DFG, die Beziehungen zu Russland abzubrechen, wird kurz nach dem Entschluss bestätigt. Am 4. März 2022 veröffentlichen mehr als 700 russische Uni­ver­si­täts­di­rek­to­r:in­nen einen Brief, in dem sie die russische Regierung und den Krieg offen unterstützen. Die russische Wissenschaftselite unterstützt den Kurs der Regierung. Im gleichen Land unterschreiben 8.000 russische Wis­sen­schaft­le­r*in­nen und Wis­sen­schafts­jour­na­lis­t*in­nen einen Brief gegen den Krieg. Die leitenden Stellen bleiben trotzdem offiziell hinter dem Krieg.

Offiziell ist das Projekt auf Eis gelegt

Deswegen dürfen deutsche und russische Institute nicht mehr zusammenarbeiten. „Das Projekt läuft auf russischer Seite und es läuft auf deutscher Seite weiter, wir arbeiten nur nicht mehr gemeinsam“, erklärt Peter Scharff. Er war von 2004 bis 2020 Rektor der Technischen Universität Ilmenau. Er leitete von Ilmenauer Seite aus das Projekt GRIAT – German-Russian Institute of Advanced Technologies. Das Ziel des Projekts: Deutschen Ingenieurstandard nach Russland bringen. Das Hauptgebäude des Instituts steht in Kasan, der Hauptstadt der russischen autonomen Republik Tatarstan. Denn die Zusammenarbeit wird von russischer Seite aus von der Kasaner Nationalen Technischen Forschungs-Universität geführt. In Deutschland haben die TU Ilmenau und die Otto-von-Guericke-Universität das Projekt 2013 eröffnet. 2016 trat noch die TU Kaiserslautern dem Zusammenschluss bei. Die Partneruniversitäten boten Masterstudiengänge an, in denen Doppelabschlüsse erworben werden konnten. Das war alles vor dem 24. Februar 2022.

Die Universitätsleitung der TU Ilmenau vergibt keine Doppelabschlüsse mehr. Die Pro­fes­so­r:in­nen fliegen nicht mehr nach Russland. Digitale Lehrveranstaltungen sind ausgesetzt. Offiziell ist das Projekt auf Eis gelegt, aber das heißt nicht, dass die Kontakte ruhen. Alle ein bis zwei Wochen sehen sich die Pro­jekt­ko­or­di­na­to­r:in­nen aus beiden Ländern immer noch digital und tauschen sich aus. Der deutsche Institutsdirektor Christian Hartmann ist auch immer noch vor Ort in Kasan. „Wir geben noch nicht auf. Das Projekt ist nicht abgebrochen, nur erstmal unterbrochen“, erklärt Scharff. Er war oft in Russland, aber auch in der Ukraine und hat Kol­le­g:in­nen in beiden Ländern. Er weiß, dass die Projekte wegen der russischen Aggression abgebrochen wurden: „Es ist alles furchtbar. Gerade in der Wissenschaft sind viele Menschen in Russland schockiert von dem Krieg“, erzählt der Hochschulprofessor.

Das Projekt von Scharff wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) mitfinanziert. Dieser brach schon am 25. Februar, einen Tag nach dem Russland den flächendeckenden Angriffskrieg auf die Ukraine startete, die Beziehungen zu Russland ab. Zumindest von deutscher Seite aus nach Russland. Andersrum, betont der DAAD, werden weiterhin Stipendien an russische Wis­sen­schaft­le­r:in­nen und Studierende vergeben. So wurden seit Beginn des Angriffskriegs 82 Stipendien für russische Staats­bür­ge­r:in­nen zugesagt. Bevor die Hochschulbeziehungen mit Russland abgebrochen werden mussten, stellten russische Studierende die fünfgrößte Gruppe der internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen dar. Seit Jahrhunderten waren Deutschland und Russland über den akademischen Austausch miteinander verbunden.

Die Hochschulrektorenkonferenz listet über den sogenannten Hochschulkompass Kooperationen, die jeweils mit einem Land geführt werden, auf. Mit Russland stehen dort 887. Das ist die Anzahl vor dem Krieg. Einmal im Jahr wird die Liste aktualisiert. Einige Projekte sind über die Jahre nicht mehr stark genutzt worden und sollten wieder aufgebaut werden. Das Projekt GRIAT zwischen Kasan, Ilmenau, Magdeburg und Kaiserlautern war dagegen „ein sogenanntes Leuchtturmprojekt im Bereich der transnationalen Bildung“, heißt es aus dem International Office der Universität Magdeburg. Für Peter Scharff aus der TU Ilmenau ist GRIAT noch nicht vorbei: „Wir wollen das Projekt irgendwann weiterführen. Wir wissen aber nicht, ob wir das können und wann und wie.“

In der TU Dortmund ist akuter Handlungsbedarf nötig. „Am härtesten trifft es die Doktoranden. Die Forschungsphase geht jetzt wie geplant zu Ende, doch ein Teil fehlt nun“, erzählt Aßmann der taz. Er telefoniert zwischen Terminen und Klausurbetreuungen in der vorlesungsfreien Zeit. Die meisten Abschlussarbeiten werden über die Drittmittel der DFG finanziert. Diese Mittel sind aber befristet. Das Umsteuern des Projektes auf andere Partneruniversitäten oder zur Zusammenarbeit mit anderen Wis­sen­schaft­le­r:in­nen kostet vor allem Zeit. Und die ist durch die Befristung der Gelder nicht gegeben. Die Institute in Deutschland und Russland hatten sich ergänzt: „Zum Beispiel gab es Projekte, in denen die Experimente hier in Dortmund durchgeführt wurden und die Theorie, die ein Verständnis der im Experiment beobachteten Ergebnisse ermöglicht hat, wurde in Sankt Petersburg entwickelt“, erklärt Aßmann. Ohne die Theorie fehlt ein großer Teil der Experimente und der Abschlussarbeiten.

Der Titel des Gesamtprojekts: „Kohärente Manipulation wechselwirkender Spinanregungen in maßgeschneiderten Halbleitern“. Aßmann erklärt das kurz: „Jedes Elektron verhält sich wie ein Kreisstrom, der sich nach links oder rechts dreht. Das ist der sogenannte Spin. Den wollen wir nutzen, um Daten zu verarbeiten.“ Das Ziel in grob zehn Jahren könnte die „all-in-one-chip“-Lösung sein. Denn Prozessoren in Computern und Handys werden immer kleiner, aber sie haben ihr Limit erreicht. Viel kleiner können sie nicht mehr werden, ohne dass die störenden Effekte vermehrt auftreten. Deswegen erforscht die Physik der TU Dortmund den Spin der Elektronen – in unterschiedlichsten Projekten, mit verschiedenen Möglichkeiten. Das ist die Grundlagenforschung.

„Teilweise werden jetzt die Arbeiten thematisch neu ausgerichtet. Teilweise können wir auf andere Kooperationspartner ausweichen“, erzählt Aßmann. Er erklärt: Das Problem bleibt das Geld. „Da versuchen wir gerade natürlich vor allem, Verzögerungen für die Leute, die im Projekt beschäftigt sind, zu minimieren, damit ihnen durch das Ende des Projekts möglichst keine Nachteile entstehen – was nicht immer ganz einfach ist.“