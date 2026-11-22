Einen Negativrekord einstellen und im Abstiegskampf zugleich einen Tabellenplatz nach oben klettern. Solch wundersam prekäre Geschichten schreibt vielleicht nur der FC Schalke 04. Wieder ist es am Samstag nichts mit einem eigenen Treffer vor heimischem Publikum geworden. Seit fünf Spielen sehnt die blau-weiße Fangemeinde diesen erlösenden Moment herbei. Bundesligarekord! Aber am Ende dieses jubelfreien Nachmittags war ihr Team vom Abstiegsplatz auf den Relegationsplatz gesprungen.

Da kann einem schon der Gedanke kommen, ob Toreschießen in der Fußball-Bundesliga nicht überbewertet wird. Die Fans des 1. FC Union Berlin hätten sicherlich liebend gern sich den eigenen Treffer gegen RB Leipzig (1:5) abziehen lassen, wenn sie dafür wenigstens einen Punkt bekommen hätten. An der Alten Försterei sehnt man sich nach den Zeiten zurück, als Tore noch kein Massenphänomen waren.

Die Schalker haben einst ihre Vereinsphilosophie auf dem Grundsatz aufgebaut: „Die Null muss stehen.“ Und jede Geisteshaltung wird mitunter etwas eigenwillig weiterentwickelt. Anders als zu Zeiten von Huub Stevens steht in diesen Monaten eben nur noch die eigene Null verlässlich.

„Einfach nur Ball über die Linie“

Beeindruckend ist, mit welcher Tiefenentspanntheit etwa Trainer Miron Muslic diese notorische Erfolglosigkeit vor dem gegnerischen Tor in der eigenen Arena begleitet. Er bilanzierte am Samstag: „Wir haben uns etliche Torchancen erarbeitet. Jetzt heißt es einfach nur, den Ball über die Linie zu drücken. Dann wird alles gut.“

Vermutlich hatte er schon die nächste Partie in Paderborn vor Augen. Denn auswärts trifft sein Team verlässlich. Ein Tor pro Spiel lautet die stolze Bilanz.

Bleibt alles, wie es ist in der Liga, wird das Team von Muslic das Ziel Klassenerhalt über einen Auswärtssieg in der Relegation (1:0) locker erreichen. Dann wird alles gut bei Schalke Null Vier.