Er hatte bis zum Ende getan, was er seit Jahrzehnten getan hatte. Er hatte aufgeschrieben, was um ihn herum geschah. Was er sah. Wie es ihm ging, was er machte, was er dachte. Das konnte er sehr gut. Feuilletons schreiben. Dabei war sein Leben zu einem zunehmend traurigen Feuilleton geworden. Jetzt ist Detlef Kuhlbrodt am 21. November im Hospiz des Wenckebach-Krankenhauses in Berlin-Tempelhof an Krebs gestorben. 65 Jahre alt ist er geworden.

Kuhlbrodt stammte aus einer Familie, die der Zweite Weltkrieg nach Bad Segeberg verschlagen hatte. Sein Vater war Heizungsmonteuer, kam im Blaumann mittags zum Essen nach Hause. Seine Mutter arbeitete als Phonotypistin.

Über seine Mutter schrieb Kuhlbrodt einmal: „Mit 13 war sie vertrieben worden, getrennt von ihren Eltern Wochen durch West-Polen geirrt; in Segeberg waren die Flüchtlinge (meine Mutter beharrte immer auf vertrieben) nicht willkommen gewesen.“

Als sein Großvater, als junger Mann ein Nazi, später in den 1950er Jahren Gewerkschaftsfunktionär, Geld unterschlug und dabei erwischt wurde, unternahm er einen Suizidversuch. Suizide waren für die männlichen Mitglieder der Familie Kuhlbrodt eine verbreitete Art und Weise zu sterben. Es war schon eine schwere Hypothek, mit der Detlef ins Leben getreten ist.

Generation Merve

Seine Eltern waren stolz darauf, dass ihre drei Kinder alle das Abitur machten. Auch wenn sie mit der Allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, für die sich Detlef an der Freien Universität in Berlin eingeschrieben hatte, nichts anfangen konnten. 1984 zog Detlef nach West-Berlin, die Hausbesetzerbewegung hatte er knapp verpasst. Er gehörte zur postmarxistischen „Generation Merve“ und lernte den späteren taz-Kultur-Redakteur Harald Fricke, der 2007 an Krebs starb, an der Uni kennen. Sie hatten stets ein Bändchen aus dem Avantgarde-Verlag in der Tasche, der die aktuelle französische Philosophie publizierte.

Kuhlbrodt schrieb einmal: „Gerade in Berlin angekommen, habe ich zwei Wochen als Komparse für Rosa von Praunheim gearbeitet. Einer meiner All-time-favourite-Jobs. Obgleich ich nie davon geträumt hatte, Schauspieler zu werden. Der Film hieß jedenfalls ‚Horror Vacui‘, die Nachtigall von Ramersdorf und Lotti Huber waren die Stars. Und ich war einfaches Mitglied der Sekte für ‚Optimalen Optimismus‘. In einem Satz sollte ich meine Lebensproblematik beschreiben. Ich sagte: ‚Ich bin zu schüchtern.‘“

Schüchtern war er in der Tat, mit Selbstbewusstsein war er nicht gut ausgestattet. Bei seinen Texten allerdings bestand er von Anfang an mit großer Sicherheit auf den von ihm gewählten Formulierungen, von denen er wusste, dass sie Sinn ergaben.

Sein Wunsch war es gewesen, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin zu studieren. Aber zu seinem Bedauern wurde seine Bewerbung abgelehnt. Stattdessen fing er an, für die Berlin-Kultur-Seiten der taz zu schreiben, betreut von den Redakteurinnen Sabine Vogel und Gabriele Riedle. Alltagsszenen schrieb er auf, über Hausmeister, Supermärkte, die Jahreszeiten, über seinen Kreuzberger Kiez. Oder über Außenseiter des Kulturbetriebs. Klaus Beyer, den fünften Beatle, der Covers von allen Beatles-Songs einspielte. Friedrich Steinhauer, die Nachtigall von Ramersdorf.

In den Achtzigerjahren gab es noch ordentliche Skandale bei der taz. So schrieb der West-Berliner Schriftsteller Thomas Kapielski im Oktober 1988 in einem Bericht über den Club „Dschungel“, es sei dort am frühen Abend schon „gaskammervoll“ gewesen. Taz-Gründer Arno Widmann geißelte daraufhin den Antisemitismus in diesem und einem weiteren Text von Kapielski. Dafür sei die taz nun wirklich nicht gegründet worden. Kapielski durfte nicht mehr in dem linksradikalen Blatt schreiben; den beiden verantwortlichen Redakteurinnen wurde gekündigt.

Er spielte stets fair

Kuhlbrodt initiierte ein Protestschreiben gegen den Rauswurf, schrieb eine Weile aus Protest auch nicht mehr für die taz. Dann begann er wieder damit und sah später seine Solidarisierung mit Kapielski und Co. als einen Fehler. Die taz war seine Zeitung.

Neben der Literatur hatte Kuhlbrodt eine zweite große Leidenschaft, den Fußball. Er spielte viele Jahre mit der Betriebssportgruppe der taz. Zunächst auf einem Acker hinter dem Portal des Anhalter Bahnhofs, eine Zeitlang vor dem Reichstag und schließlich auf dem Sportplatz der Fanny-Hensel-Schule in Kreuzberg. Er war ein flinker Rechtsaußen, der platziert schießen konnte. Wenn etwas auf dem Platz nicht geklappt hatte, zeigte er meist mit den Händen und Armen, was der Ball eigentlich hätte tun sollen. Er spielte stets fair.

Sein Club war der FC Schalke 04, diese lebenslange Bindung hatte er schon nach Berlin mitgebracht. Nachbarn aus Schleswig-Holstein, die aus dem Ruhrgebiet zugezogen waren, waren für seine Liebe zu dem Club aus Gelsenkirchen verantwortlich. Zu einem Match, in dem Schalke in den letzten Minuten die Meisterschaft verspielte, war er mit Berliner Fans extra nach Gelsenkirchen gefahren. Ein Lichtblick seiner trüben letzten Jahre war der Wiederaufstieg von Schalke in die Bundesliga.

Was machte die Eigenheit und Qualität von Kuhlbrodts Texten aus? Sie waren zumeist kurz. Ihre Sprache war einfach. Sie hatten keine Pointen im klassischen Sinne; sie verzichteten auf Superlative und auf Wortwitze. Oft waren sie auch melancholisch, von einer freundlichen Melancholie durchzogen. Norddeutsch. Sie hatten einen eigenen Ton. Sie waren Feuilleton, das schwierigste Genre des Schreibens für Zeitungen. Der Zeit-Redakteur Benedikt Erenz pries seine „kunstvolle Kunstlosigkeit“.

Kuhlbrodt schrieb in teils gnadenloser Ehrlichkeit und Präzision über sich selbst, aber ohne sich irgendwie zu stilisieren. Der erste Sammelband seiner Zeitungstexte erschien 2007 im Suhrkamp-Verlag: „Morgens leicht, später laut. Singles.“ Im Jahr darauf wurde er mit dem Ben-Witter-Preis ausgezeichnet. Fünf Jahre später erschien „Umsonst und draußen.“ Neben seinen Kolumnen für die taz unter dem Rubrum „Berliner Szenen“ schrieb Kuhlbrodt auch kurze Texte für die Berliner Zeitung.

Die Sache mit der Boheme

Als Leiter des West-Berliner Büros des Spiegel hatte ich ihn 1995 als Pauschalisten für Kulturthemen mit ordentlichem Honorar anstellen lassen. Doch er ertrug es nicht, dass und wie seine Texte redigiert wurden. Nach drei Monaten sagte er mir, er habe keine Lust mehr, schrieb im von Michael Rutschky herausgegebenen Alltag eine Kiss-and-tell-Story über die merkwürdigen Menschen beim Spiegel und ging wieder zur taz zurück.

Detlef wählte ein prekäres Leben, ein Leben in Armut. Doch lebenspraktisch ist das so eine Sache mit der ewigen Boheme. Ihr Charme verblüht, auf die Dauer lässt sie sich nicht wohlgelaunt durchhalten. Ungesund ist sie auch.

Kuhlbrodt war Kiffer und während der Technojahre, den Neunzigerjahren, nahm er gerne Extasy, wenn er in den Tresor ging. Einer seiner Dealer amüsierte sich stets sehr darüber, dass Detlef darauf Wert legte, dass das erste e in seinem Namen lang gesprochen wird. Deetlef.

Zur stofflichen Grundlage seines Schreibens wurden filterlose Zigaretten, Haschisch und Bier. Er hatte auch eine Schwäche für Computerspiele und in seinen letzten Jahren für Schach, das er im Internet mit Gegnern aus aller Welt spielte. Disziplin hatte er keine.

Um seine Gesundheit hat sich Detlef nie sonderlich gekümmert. Doch irgendwann konnte er die ständigen Unterleibsschmerzen nicht mehr ignorieren, die bis zu seinem Ende undiagnostiziert blieben. Mit das Schlimmste: Er konnte bald nicht mehr Fußball spielen. Er besuchte viele Ärzte, aber sein Interesse an deren Erkenntnissen blieb eigentümlich begrenzt. Die Details seiner gesundheitlichen Probleme haben ihn nie sonderlich interessiert. Irgendwann wurde noch Krebs in der Lunge diagnostiziert.

Sein Vater hatte Suzid begangen, sich im Keller des Hauses in Bad Segeberg erhängt. Seine Mutter hatte ihn gefunden und die Jahre bis zu ihrem Tod in der geschlossenen Psychiatrie verbracht, gepeinigt von Zwangsvorstellungen.

Gehen durch den Regen

In der Berliner Zeitung schrieb Detlef: „Meine Schwester sagte, meine Mutter würde denken, dass ich tot sei. Ich rief im Heim an, ein Pfleger sagte, ich solle später noch einmal anrufen. In der Zwischenzeit spielte ich Motorstorm Apocalypse und machte mir Vorwürfe, weil ich sie zu selten besuche. Dann sprachen wir endlich miteinander. Sie hatte wieder so einen Schub mit sich im Kreis drehenden Zwangsgedanken, in denen es um Geld ging, also dass keins da sei, und dass ihre Kinder wegen des fehlenden Geldes, das sie uns nicht geben könne, elendig zu Grunde gehen würden. Wie sie ja auch. Am Telefon war ich nicht nur mit meiner Mutter verbunden, sondern auch mit ihrer Kindheit, der Vertreibung 1945. Ich konnte sie kaum auf andere Gedanken bringen. Draußen begann es zu gießen. Ich ging durch den Regen. Zwei Stunden später war ich fünfzig.“

Was für ein Text! Aber ich hätte Detlef, meinem Freund, schlechtere Texte und ein besseres Leben gewünscht.