Nein, beweisen lassen sich die Aussagen in den Reels nicht; aber für ein paar unterhaltsame Memes reichen sie auf jeden Fall.

Einige Frauen in den USA sollen es sich zum Ziel gesetzt haben, ICE-Agent:innen zu daten, um Fotos von ihren Gesichtern aufzunehmen – vermutlich, um diese dann online zu veröffentlichen und die Vermummten für alle kenntlich zu machen. Ob diese Frauen ausschließlich Männer daten, geht aus dem geschlechtsneutralen Englisch nicht hervor.

Wohlwollend könnte man die Aktion so verstehen, dass die Motivation der Frauen lediglich ist, Menschen zu warnen: ICE-Beamt:innen gehen derzeit mit massiver Gewalt gegen viele nichtweiße Menschen in den USA vor und ziehen sie aus ihren Häusern oder Autos, um sie in Abschiebehaft zu stecken.

Dating ICE-Agents Verschiedene Links, z. B. hier: https://www.tiktok.com/@real923la/video/7574911233258736926

Diese Menschen sind begleitet von existenzieller Angst, sie fühlen sich nirgends sicher – genau das will die Trump-Regierung. Rechtmäßigkeit spielt in den USA schon lange keine Rolle mehr.

Verschleierung der Identität hat zwei Gründe

Bei den brutalen Übergriffen sind die Be­am­t:in­nen alle vermummt, eine Praxis, die seit Trumps Amtsantritt noch zugenommen hat. Vermutlich verbergen sie ihre Identität aus vermeintlichen Sicherheitsgründen, aber sicher auch, um noch martialischer, noch einschüchternder zu wirken.

Ob die durch das Dating gewonnenen Bilder als Warnung für diejenigen hilfreich sind, die wirklich betroffen sind? Etwa wenn fünf ICE-Beamt:innen gerade ihr Autofenster einschlagen, um sie dann herauszuzerren?

Jedenfalls ist es eine Form des Widerstands, die Bilder zu veröffentlichen. Die Identität der Mitglieder des faschistoiden Schlägertrupps ist somit nicht mehr verborgen und sie können in ihrer Umgebung isoliert werden.

Das Internet jedenfalls feiert die Frauen für ihren Einsatz: „These Women are our MVP’s“, das steht im Sport für „Most Valuable Player“, also di­e:der wichtigste Spieler:in.

Als ob das nicht schon genug Demütigung für die Behörde wäre, macht dazu ein weiteres Meme die Runde: Zu sehen ist ein ICE-Beamter, der auf einer eisig glatten Straße ausrutscht. Dazu die Überschrift: „Not even Ice supports ICE“.