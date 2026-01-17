Den Feind daten: Geheimnis aufgedeckt
Auf Tiktok kursieren Reels über Frauen, die ICE-Beamte daten, um deren Tarnung auffliegen zu lassen. Nur eine witzige Idee oder Akt des Widerstands?
Nein, beweisen lassen sich die Aussagen in den Reels nicht; aber für ein paar unterhaltsame Memes reichen sie auf jeden Fall.
Einige Frauen in den USA sollen es sich zum Ziel gesetzt haben, ICE-Agent:innen zu daten, um Fotos von ihren Gesichtern aufzunehmen – vermutlich, um diese dann online zu veröffentlichen und die Vermummten für alle kenntlich zu machen. Ob diese Frauen ausschließlich Männer daten, geht aus dem geschlechtsneutralen Englisch nicht hervor.
Wohlwollend könnte man die Aktion so verstehen, dass die Motivation der Frauen lediglich ist, Menschen zu warnen: ICE-Beamt:innen gehen derzeit mit massiver Gewalt gegen viele nichtweiße Menschen in den USA vor und ziehen sie aus ihren Häusern oder Autos, um sie in Abschiebehaft zu stecken.
Verschiedene Links, z. B. hier: https://www.tiktok.com/@real923la/video/7574911233258736926
Diese Menschen sind begleitet von existenzieller Angst, sie fühlen sich nirgends sicher – genau das will die Trump-Regierung. Rechtmäßigkeit spielt in den USA schon lange keine Rolle mehr.
Verschleierung der Identität hat zwei Gründe
Bei den brutalen Übergriffen sind die Beamt:innen alle vermummt, eine Praxis, die seit Trumps Amtsantritt noch zugenommen hat. Vermutlich verbergen sie ihre Identität aus vermeintlichen Sicherheitsgründen, aber sicher auch, um noch martialischer, noch einschüchternder zu wirken.
Ob die durch das Dating gewonnenen Bilder als Warnung für diejenigen hilfreich sind, die wirklich betroffen sind? Etwa wenn fünf ICE-Beamt:innen gerade ihr Autofenster einschlagen, um sie dann herauszuzerren?
Jedenfalls ist es eine Form des Widerstands, die Bilder zu veröffentlichen. Die Identität der Mitglieder des faschistoiden Schlägertrupps ist somit nicht mehr verborgen und sie können in ihrer Umgebung isoliert werden.
Das Internet jedenfalls feiert die Frauen für ihren Einsatz: „These Women are our MVP’s“, das steht im Sport für „Most Valuable Player“, also die:der wichtigste Spieler:in.
Als ob das nicht schon genug Demütigung für die Behörde wäre, macht dazu ein weiteres Meme die Runde: Zu sehen ist ein ICE-Beamter, der auf einer eisig glatten Straße ausrutscht. Dazu die Überschrift: „Not even Ice supports ICE“.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert