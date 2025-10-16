piwik no script img

Demo gegen WehrpflichtKeine Verfügungsmasse

Bevor im Bundestag die ersten Beratungen zum neuen Wehrdienstgesetz beginnen, formiert sich vor dem Reichtagsgebäude Protest.

Das Reichtagsgebäude im Dunkeln
Uneinigkeit in der Koalition, Unmut vor dem Gebäude Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Von

Anselm Mathieu aus Berlin

Am Donnerstagmorgen finden sich verschiedene Bündnisse am Platz der Republik zusammen, um vor dem Bundestagsgebäude gegen die Einführung einer Wehrpflicht zu demonstrieren. Drinnen soll an diesem Tag zum ersten Mal über das neue Wehrdienstgesetz beraten werden.

Der Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht Musterungen und Fragebögen vor, die zumindest für junge Männer verpflichtend sein sollen. Der CDU geht der Entwurf nicht weit genug, sie fordert, dass im Zweifel auch der tatsächliche Dienst für einige junge Menschen verpflichtend werden müsse, nicht nur die Musterung. Einig sind sich die Koalitionspartner zumindest darin: Es brauche dringend einen Aufwuchs der deutschen Streitkräfte.

Anders sieht das Michael Schulze von Glaßer von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK): „In letzter Zeit melden sich immer öfter Jugendliche und Eltern bei uns, die über die Einführung einer Wehrpflicht besorgt sind“, sagt er der taz. Die DFG-VK hat heute zu einer Protestaktion unter dem Namen „Wehrdienst schreddern!“ aufgerufen, bei der sich auch Red­ne­r*in­nen der Linksjugend, der Jusos und von Greenpeace beteiligen.

Anders als in der Regierungskoalition ist man sich hier einig: Aufrüstung werde nicht zu mehr Sicherheit führen, sondern zu Wettrüsten und Militarisierung der Gesellschaft. Sie fordern: Statt auf Rüstungsspiralen müsse man auf zivile Konfliktbearbeitung setzen, um internationale Auseinandersetzungen zu lösen. Um dieser Forderung Ausdruck zu verleihen, wird am Ende der Kungebung ein Ausdruck des Gesetzestextes in einem großen Häcksler geschreddert.

Jugend als Verfügungsmasse

Nur wenige hundert Meter weiter versammeln sich etwa ein Dutzend junge Menschen, um mit einer Performance unter dem Slogan „Generation Machtlos!“ auf die mangelnden politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten der Jugend aufmerksam zu machen.

Als Symbol dafür tragen die Demonstrierenden weiße Anzüge, ihre Münder sind mit schwarzem Klebeband abgeklebt. Sie stehen stramm in einer Reihe und lassen sich im Stil eines militärischen Drills mit Exerzierkommandos zubrüllen, bevor sie sich der Fremdbestimmung widersetzen und sich das Klebeband abreißen.

„Wenn verhandelt werden würde, dass ältere Menschen jetzt verpfllichtet werden sollen, wäre der Aufschrei riesig“, sagt Simon Marian Hoffmann zur taz. Er ist Initiator der Demonstration und setzt sich für die Einführung eines Deutschen Jugendrats ein, durch den Jugendliche sich an Entscheidungen im Bundestag beteiligen können sollen.

Es brauche unbedingt Strukturen, durch die sich junge Menschen an Fragen rund um Bildung, Klima, Rente und Militär beteiligen können, statt der Politik nur als Verfügungsmasse zur Verfügung zu stehen, so Hoffmann. Ansonsten werde die Demokratie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wehrpflicht #Bundestag #Schwarz-rote Koalition
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Vier Soldaten in herbstlicher Landschaft
Wehrdienst Nur Verlierer in dieser Lotterie

SPD, Union und das Verteidigungsministerium zerstreiten sich über die Ausgestaltung des neuen Wehrdienstes. Dabei schien eine Lösung zum Greifen nah.

Von Cem-Odos Gueler und Pascal Beucker
Bundeswehrsoldat vor Panzer
Streit um Wehrpflicht per Losverfahren Schwarz-roter Dilettantenstadl
Kommentar von Pascal Beucker

Anders als angekündigt erzielen Union und SPD doch keine Einigung in ihrem Streit um die Reformierung des Wehrdienstes. Aber es gibt Schlimmeres.

Ein Bundeswehrrekrut setzt seinen Helm auf
Neues Wehrpflichtmodell Losverfahren soll entscheiden

Die Koalition hat sich auf die Wehrpflicht geeinigt: Falls sich nicht genügend Freiwillige melden, soll ein Losverfahren greifen. Details sind noch unklar.

Von Cem-Odos Gueler
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Äußerung zum „Stadtbild“ Saubere Städte, schmutzige Sprache
2
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
3
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
4
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
5
Bürgergeld-Reform Wohnungslosigkeit als Druckmittel ist ein Tabubruch
6
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden