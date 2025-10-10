piwik no script img

Delikatesse Olive all’ascolanaWarme Kruste, würziger Mantel, fleischiger Kern

In der italienischen Region Marken kamen Köche im 19. Jahrhundert auf die Idee, Oliven mit Fleisch zu füllen. Die Kreation ist bis heute eine Spezialität.

Ein Mann steht an einem Strand und hält einen Teller mit einem Olivengericht in der Hand
Markiger Snack: Luca Diotellevi, Chefkoch in Senigallia, präsentiert seine Olive all’ascolana Foto: Verena C. Mayer

Von

Verena C. Mayer

Gemüse, Fisch, Fleisch, Schokoriegel. Manche Leute behaupten, dass durchs Frittieren alles besser wird. Ich gehöre nicht dazu. Ich mag es kulinarisch puristisch, bevorzuge den Eigengeschmack der Lebensmittel. Ohne Panade, die oft nach altem Fett schmeckt und vom Rumliegen labbrig wie weiche Pappe ist.

Als ich von den Olive all’ascolana hörte, war ich daher erst mal skeptisch. Frittierte, gefüllte Oliven sind die Spezialität in den Marken. „Was und wo ist das denn?“, fragten mich eine Freundin, meine Schwester und meine Mutter, als ich ihnen von meinem anstehenden Trip nach Mittelitalien erzählte.

„Die unentdeckte Toskana!“, erklärte ich wissend. Dabei hatte ich selbst erst wenige Wochen zuvor von dieser Region erfahren, die, durchzogen von sanften Hügeln und mittelalterlichen Dörfern, südlich von Rimini zwischen Adriaküste und Apennin liegt.

Die frittierten Oliven stammen ursprünglich aus dem Süden der Marken. Im 19. Jahrhundert waren sie ein beliebter Snack an aristokratischen Festtafeln, denn auf den wohlhabenden Anwesen gab es Fleisch im Überfluss. Um für Abwechslung zu sorgen und übriggebliebene Stücke zu verarbeiten, kam das findige Küchenpersonal auf die Idee, das Fleisch kleinzuhacken und in Oliven zu packen. Das Panieren wiederum entstammt ursprünglich der Arme-Leute-Küche.

Altes Brot war kostbar und Lebensmittel oft so fade, dass man sie nur zu gerne in einer fettigen Kruste versteckte. Bald aber fand auch die Oberschicht Gefallen an der goldgelben Verkleidung, und so wurden die gefüllten Oliven ebenfalls in Ei, Mehl, Bröseln und Fett gebadet.

Die Olive all'ascolana gibt es mittlerweile auch vegan, mit Linsen oder Quinoa

Das Endergebnis sieht aus wie ein frittiertes Osterei. Eine Spielerei, denke ich, als ich mir am Abend meiner Ankunft die erste Oliva all’ascolana in den Mund stecke. Wozu dieser Aufwand? Dann beiße ich auf die noch warme Kruste, dringe vor zur Olive, die süß, bitter und würzig zugleich ist, und schließlich zum zart schmelzenden Kern aus Fleisch. Ein kulinarisches Trio Divino, das viele Geschmacksrichtungen und Texturen in einem Happen vereint.

Mittlerweile auch vegan

Das erste Schälchen ist rasch leer. Meine einheimische Begleitung bestellt ein zweites. Ich bin zu voll, entgegne ich, und esse dann doch immer weiter. Das Geheimnis liegt an der Fleischmischung, erklärt mir die Köchin: Rind, Schwein, Huhn und manchmal auch Kalb werden mit Soffritto angebraten, mit Weißwein abgelöscht und zuletzt mit etwas Käse und Gewürzen abgeschmeckt.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Am wichtigsten aber sind natürlich die Oliven. Die in den Marken beheimatete Sorte Ascolana Tenera ist besonders groß, fleischig und saftig – ideal für dieses Gericht. Natürlich gibt es die Olive all’ascolana mittlerweile auch vegan (mit Linsen oder Quinoa), am Meer werden sie mit Fisch gefüllt.

Ein paar Tausend Stück pro Woche gehen locker raus, sagt Luca Diotallevi, der in Senigallia als Chefkoch in einem der Strandlokale arbeitet. Die Zubereitung? Sehr einfach: Kern raus, Füllung rein, panieren und ab in den Tiefkühler. So kommen sie immer frisch frittiert und knusprig an den Tisch.

Die ideale Begleitung für die Oliven ist übrigens ein Wein aus den Marken, die für ihren Verdicchio, Pecorino und Rosso Piceno bekannt sind. Als ich ein paar Tage später mit einem Winzer und seinem Sohn zusammensitze und ihnen von meinem Vorsatz erzähle, nach meiner Heimreise die Olive all’ascolana nachzukochen, lachen die beiden und wünschen mir viel Glück.

Noch hab ich’s zeitlich nicht geschafft, aber Motivation und Verlangen sind groß. Die Gläser mit den mitgebrachten Ascolana-Tenera-Oliven stehen zuhause im Regal und warten auf ihren Einsatz.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Italien #italienische Küche #italienisches Essen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Giorgia Meloni schaut ernsthaft
Regionalwahlen in Italien Georgia Meloni bleibt fest im Sattel

Regionalwahlen in der Region Marken bringen dem regierenden Rechtsbündnis einen klaren Sieg. Melonis postfaschistische Partei bleibt stärkste Kraft.

Von Michael Braun
Ein Nudelverkäufer hinter Bündeln von Spaghetti
Billig-, Marken- und Edelpasta im Test Spaghetti alla schlappi

Unsere Autorin hat Pastasorten auf Geschmack, Gefühl und die Bereitschaft, sich mit der Sauce zu verbinden, getestet – und hat eine klare Siegerin.

Von Anna Fastabend
Ein älteres Paar trägt je eine zusammengerollte Fahne Italiens. Die Mienen der beiden sind ernst
Wahl in Italien Italien hat Angst

Die wahren Probleme werden im italienischen Wahlkampf nicht besprochen: Weder die Klimakrise, noch die Mafia oder die Armut im Land.

Von Ambros Waibel
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
2
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
3
Ende des Bürgergeldes Das Jobcenter als Besserungsanstalt
4
Friedensnobelpreis Nein, Donald Trump hatte ihn nicht verdient. Aber 2026?
5
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld
6
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union