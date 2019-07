Sechs Wochen im Osten: Vor der Landtagswahl in Sachsen am 1. September 2019 ist die taz in Dresden. Seit dem 22. Juli sind wir mit einer eigenen Redaktion vor Ort. Auch in Brandenburg und Thüringen sind wir vor den Landtagswahlen mit unserem #tazost-Schwerpunkt ganz nah dran – auf taz.de, bei Instagram, Facebook und Periscope. Über ihre neuesten Erlebnisse schreiben die Journalist*innen außerdem im tazost-Hausblog.

Begleitend zur Berichterstattung gibt es Veranstaltungen in Sachsen und Brandenburg. Mehr dazu lesen Sie auf taz.de/ost.