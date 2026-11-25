taz/afp | Die gesetzlichen Pflegekassen haben den Bund angesichts der angespannten Finanzen zu weitreichenden Garantien aufgefordert. Die Pflegefinanzen seien aktuell „das dringendste Problem, welches gelöst werden muss“, sagte der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, der Rheinischen Post. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, fordert eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung und bringt erneut eine Pflegevollversicherung ins Spiel. Am Mittwochnachmittag findet im Bundestag eine öffentliche Anhörung zum umstrittenen Pflegeneuordnungsgesetz statt.

Zuletzt hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags eine zinslose Kreditlinie in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für das kommende Jahr beschlossen, um die Liquidität der Pflegeversicherung zu gewährleisten. Die bisherigen Kreditzusagen trügen zwar kurzfristig „für die nächsten Monate zur Sicherung der Liquidität bei“, sagte GKV-Chef Blatt dazu. Aber: „Im nächsten Jahr sehen wir einen bisher ungedeckten Finanzierungsbedarf von rund 10 Milliarden Euro.“

„Für derart angespannte Situationen“ brauchten die Pflegekassen zukünftig „ein Sicherheitsnetz in Form einer Bundesgarantie“, wie es auch in der Renten- und Arbeitslosenversicherung „selbstverständlich“ sei. Blatt forderte „ein verlässliches Verfahren für ein zinsloses Darlehen, durch welches die Zahlungsfähigkeit gesichert“ werde und „Zeit unbürokratisch überbrückt werden“ könne, bis gesetzliche Maßnahmen griffen. Eine solche Garantie des Bundes gebe es bisher in der Pflege nicht. „Das sollte uns die Pflege aber wert sein“, mahnte der Verbandschef.

Die steigenden Pflegekosten belasteten auch die kommunalen Haushalte zunehmend. In Leipzig hätten sich die Ausgaben für die sogenannte Hilfe zur Pflege innerhalb von fünf Jahren auf 55 Millionen Euro verdoppelt, sagte der Leipziger Oberbürgermeister und Präsident des Städtetags Burkhard Jung (SPD) den Funke Medien. Rund 40 Prozent der Bewohner von Pflegeheimen in der Stadt würden inzwischen über das Sozialamt mitfinanziert. Gerade in Ostdeutschland könnten viele ältere Menschen den Eigenanteil für einen Heimplatz nicht mehr aufbringen. „Eigentlich soll das Sozialamt dem einzelnen Menschen in Not helfen, mittlerweile ist es zum Regelfinanzierer der Pflege geworden“, kritisierte Jung. „Daran sieht man, wie sehr das System kollabiert ist.“

Jung warf dem Bund einen Vertrauensbruch bei der Finanzierung der Pflege vor. Die Bundesregierung habe zugesagt, ab dem 1. Oktober bei jedem Kabinettsgesetz die finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen zu prüfen. Nach dem Prinzip „Wer bestellt, bezahlt“ sollten Bund und Länder bei Mehrkosten von mehr als 200 Millionen Euro die Kommunen entlasten. Das neue Pflegegesetz sei jedoch bereits am 30. September und damit einen Tag vor Inkrafttreten dieser Regelung durchs Kabinett gebracht worden.

Der Gesetzentwurf bedeute für die Kommunen Milliarden an Mehrkosten, sagte Jung. „Das war ein krasser Vertrauensbruch.“ Er habe noch nie eine derart angespannte Stimmung unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern erlebt wie in den Oktobertagen. Die Kommunen erwarteten weiterhin eine Entlastung und forderten diese massiv ein.

Für eine langfristige Reform schlägt Jung einen Fahrplan über fünf bis zehn Jahre vor. Neben einer Begrenzung der Eigenanteile müsse geklärt werden, wie die Pflege organisiert werde und wer daran wie viel verdiene. Die Finanzierungslücke, die durch eine stärkere Absicherung entstehe, müsse geschlossen werden. Denkbar sei auch eine schrittweise Beteiligung von Bund und Ländern, möglicherweise auch der Kommunen. „Mein Ziel wäre eine Vollversicherung der Pflege, die dafür sorgt, dass ein Mensch im Alter versorgt ist“, sagte Jung. Ältere Menschen bräuchten die Sicherheit, „nur bis zu einem bestimmten Betrag selbst zahlen zu müssen“.

Dass eine solche Vollversicherung politisch als unrealistisch gilt, will Jung nicht als Argument gelten lassen. „Man könnte es wenigstens einmal durchrechnen: einen vernünftigen Pfad über zehn Jahre.“ Am Ende könne dabei auch eine weitergehende Teilabsicherung stehen. Entscheidend sei, verschiedene Modelle überhaupt zu prüfen. Bislang sehe er dafür jedoch keine Bemühungen. „Stattdessen verlässt man sich auf die Finanzierung durch die kommunalen Sozialämter. Das kann nicht gutgehen.“

Nach der Anhörung am Mittwoch soll das Pflegeneuordnungsgesetz, das unter anderem Änderungen bei der Entlastung für pflegende Angehörige und der Einstufung in die Pflegegrade vorsieht, noch in diesem Jahr Bundestag und Bundesrat passieren. Zum 1. Januar 2027 soll es in Kraft treten. (afp, taz)