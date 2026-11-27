A ußer dir, mein geliebtes, fantastisches Tagebuch, gibt es nicht viele, die mich wirklich gut kennen, die bis auf den Grund meiner Seele schauen können. Karl-Heinz Rummenigge gehört gewiss dazu. Anlässlich meines zehnjährigen Dienstjubiläums sagte Kalle im Februar über mich einfach nur: „Er hat ein Fußballherz.“ Von meinem früheren Idol so in meinem Wesenskern gesehen und mit wenigen Worten so treffend und umfassend beschrieben zu werden, hat mich besonders berührt. Kalle ist ein großer Poet, er ist ja für seine Gedichte bekannt. Dankenswerterweise hob er zudem hervor, dass mich nicht nur das Geld interessieren würde.

An ihn muss ich gerade besonders denken, weil viele in Deutschland über Kalle herziehen, nur weil er sein ebenfalls großes Fußballherz hat sprechen lassen. Wir alle, die den Fußball lieben, wollen doch Jamal Musiala wieder fantastischen und nicht mittelmäßigen Fußball spielen sehen. Wer wirklich glaubt, Kalle gehe es dabei um Geld und Gehälter, kennt ihn schlecht.

Bild: Rattelschneck Giannis geheimes Tagebuch Gianni Infantino ist immer am Ball. Überall. Bei der Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA natürlich erst recht. Da kommt niemand mehr hinterher. Außer der Fifa-Präsident selbst. Vielleicht. Die taz hat Zugang gefunden zu seinem geheimen Tagebuch. Alle Tagebucheinträge finden Sie hier.

Er will wie ich sowieso immer alles wieder in den Fußball zurückfließen lassen. Das ist uns beiden ein Herzensanliegen. Geld ist so ein heikles Thema. Auch mir wird traurigerweise derzeit allerhand unterstellt. Dabei verdiene ich vielleicht ein Fünftel von dem, was Musiala jährlich bekommt. Das muss man sich einmal vorstellen! Unter meiner Führung sind die größten und großartigsten Fußballfeste, die es jemals auf diesem Globus gegeben hat, gefeiert und die Verbände mit Milliarden von Schweizer Franken überhäuft worden. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Gemessen daran ist mein Gehaltsanteil der Erwähnung nicht wert. Nicht umsonst fühle ich mich besonders den Ehrenamtlern im Fußball besonders verbunden.

Berührendes Zeichen der Anerkennung

Natürlich quält meine Geschäftspartner und Funktionärsfreunde die Sorge, ob ich dem Weltfußball erhalten bleibe. Und das ist schon lange, bevor mich mein Präsident und Freund Donald für den Posten des UN-Generalsekretärs vorgeschlagen hat, so. Exorbitante Gehaltserhöhungen habe ich immer nur widerwillig angenommen. Diese wecken nur falschen Argwohn. Wenn euch meine Arbeit wirklich wichtig ist, habe ich gesagt, dann gibt es doch zudem die Möglichkeit von Aufwandsentschädigungen.

Dass ihnen meine Arbeit dann tatsächlich so wichtig war, hat mich freilich sehr berührt. Es ist ein schönes Zeichen der Anerkennung, das niemand kaltlassen kann. Herzlos wäre es gewesen, wenn ich mich danach nicht für eine weitere Amtsperiode als Fifa-Präsident im März zu Wahl gestellt hätte. Das Prinzip Geben und Nehmen verbindet alle Weltreligionen und uns Menschen fast genauso sehr wie der Fußball selbst.

Jetzt freue ich mich aber sehr auf einen fantastischen Wahlkampf mit fantastischen Konkurrenten. Viel kann ich zu ihnen nicht sagen, aber sie sind schon deshalb großartig, weil sie meine Wahl umso glanzvoller erscheinen lassen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil es lange Zeit so aussah, als wolle mich niemand herausfordern. Dieser Franzose, aber auch der Japaner, sprechen jetzt viel von Integrität, Transparenz und Ethik. Wer möchte da nicht am Ende auf dem Kongress im März in Rabat die stehenden Ovationen der weltweiten Fußballgemeinde entgegennehmen, wenn das die Themen dieses Wahlkampfs sind.

Mehr Läuterung geht nicht. Das wird episch. Eine Ethikkommission haben wir in der Fifa ja schon, aber in der nächsten Amtsperiode werde ich noch eine Transparenzkommission, eine Integritätskommission, eine Ehrlichkeitskommission, eine Antikorruptionskommission und eine Antidiskriminierungskommission und vieles mehr einberufen. Das wird fantastisch! Mein Fußballherz fängt schon allein bei dem Gedanken mächtig zu hüpfen an.