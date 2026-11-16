Amt des Fifa-Präsidenten„Es sollte keine Wahl ohne Gegenkandidaten geben“

Eines ist Peter Auf der Heyde wichtig: „Ich möchte nicht, dass diese Aktion als Gag angesehen wird“, sagt der 65-Jährige. „Es ist wichtig, dass Gianni Infantino einen Gegenkandidaten bekommt, um zumindest all jenen in der Welt des Fußballs eine Stimme zu geben, die sich von ihm übergangen und ungerecht behandelt fühlen“, so Auf der Heyde.

 All jenen eine Stimme zu geben, die sich von Infantino ungerecht behandelt fühlen Peter Auf der Heyde

Der in Südafrika aufgewachsene einstige Sportjournalist, der heute im englischen Southampton an der Universität Sportjournalismus unterrichtet, hat seinen Hut in den Ring geworfen, wie man so sagt. Er hat vor 14 Tagen sämtliche 211 Verbände des Weltfußballverbandes Fifa angeschrieben und ihnen einen Maßnahmenkatalog für die Fifa geschickt – verbunden mit der Bitte, ihn für die bevorstehenden Wahlen zum Fifa-Präsidentenamt zu nominieren.

Die Kernpunkte seiner Bewerbungsunterlagen: Ein Komitee ehemaliger Fußballprofis mit Vetorecht bei Präsidentenentscheidungen soll eingerichtet werden. „Um Alleingängen des Präsidenten, wie jüngst bei dem geplanten Verkauf der WM-Rechte an eine der Trump-nahe Investorengruppe einen Riegel vorschieben zu können“, erklärt Auf der Heyde.

Beschämende Vorgänge wie die Verleihung eines Friedenspreises an Trump oder der unsägliche Fall Balogun, als ein Trump-Anruf bei Infantino offenbar eine Spielersperre aufhob, hat er ebenso im Visier: „Solche peinlichen, die Integrität des Fußballs untergrabenden Alleingänge des Präsidenten müssten von einem Gremium verhindert werden können.“

„Fußball-WM der Kleinen“

Charmant fände Auf der Heyde auch eine „Fußball-WM der Kleinen“. Ein Wettbewerb für Länder wie Andorra, Eswatini oder San Marino – dessen Sieger mit einem „echten“ WM-Ticket belohnt werden könnte. „Sonst haben solche Länder ja niemals eine realistische Chance auf eine WM-Teilnahme“, erklärt Auf der Heyde.

Das liebe Geld spielt eine wichtige Rolle in der Fifa-Welt. Der Verdacht, Fifa-Entwicklungsgelder könnten gerade kleinere, finanzschwache Verbände bei anstehenden Wahlen zugunsten des aktuellen Gebers beeinflussen, steht schon seit Blatter-Zeiten im Raum. Und ist unter Infantino keineswegs geringer geworden. „Die kleinen Verbände sollten verstehen, dass diese Gelder, die hauptsächlich bei der WM eingenommen werden, keine großzügigen Gaben sind, sondern ihnen rechtmäßig gehören. Denn ohne die Fußballverbände – auch die Kleinen – gäbe es keine WM“, argumentiert Auf der Heyde.

Er selbst wolle sich bei einer etwaigen Wahl mit einem anfänglichen Jahresgehalt von einem symbolischen Dollar begnügen – und sich später anhand seiner Leistungen angemessen bezahlen lasse. „Infantino verdiente 2025 inklusive Prämien rund sechs Millionen Dollar. Wo ist da das realistische Verhältnis zum Beispiel zum Verdienst eines einfachen Verbandspräsidenten wie – sagen wie einmal als Beispiel – dem Tschad?“, fragt Auf der Heyde rhetorisch. Seiner Auffassung nach wäre ein Jahressalär von 450.000 US-Dollar für den Präsidenten der Fifa irgendwie angemessen. „Das bekommt er aber nur, wenn ihm nach einem Dienstjahr gute Arbeit bescheinigt werden kann“, lautet Auf der Heydes Idee.

Erfahrungen mit der Apartheid

Den Unterdrückten eine Stimme geben. Gegen Ungerechtigkeiten angehen und der Obrigkeit die Stirn bieten – Auf der Heyde kennt es nicht anders. Mitten in der Apartheid in Südafrika aufgewachsen, hat er sich bereits als Heranwachsender nicht mit dem Rassismus in seinem Heimatland abfinden können. Er hat sie aktiv bekämpft – auf seine Art: Als Torwart der „Eleven Attackers“ in seinem Heimatort Grahamstown spielte er verbotenerweise als einziger Weißer in einem Schwarzen-Team.

„Es war nicht verboten, in diesem Team zu spielen, es gab aber Gesetze, die es verhinderten. Eines war, dass es Weißen verboten war, sich in bestimmten schwarzen Townships aufzuhalten. Weil die Meisterschaftsspiele aber nun einmal in jenen Townships stattfanden, war mein Einsatz dort gesetzeswidrig“, erklärt Auf der Heyde. Er tat es dennoch – jahrelang. Und landete immer wieder im Gefängnis. „Ich wurde festgenommen, landete in Haft, mir wurde immer wieder der Prozess gemacht. Auch später, als ich mich weigerte, der Wehrpflicht nachzukommen. Ich habe nicht eingesehen, in der Woche auf jene das Gewehr anzulegen, mit denen ich am Wochenende zusammen Fußball gespielt habe“, erklärt Auf der Heyde.

Südafrika hat er dennoch erst mit 42 Jahren verlassen – aus beruflichen Gründen. Als Sportjournalist nahm er eine Stelle beim englischsprachigen Dienst der dpa in Irland an – siedelte etwas später mit seinem Arbeitgeber gemeinsam nach Berlin um. Im Zuge dieses Jobs berichtete der verheiratete Vater zweier heute erwachsener Söhne unter anderem von 13 Afrika-Cups. Vor ein paar Jahren sagte er dem aktiven Journalismus adieu – heute unterrichtet Auf der Heyde Studenten in Southampton im Fach „erzählende Sportreportage“.

Erfahrung mit Chancenlosigkeit

Dass er Fifa-Präsident werden könnte, glaubt Auf der Heyde selbst nicht. „Infantino ist zu mächtig, im Hintergrund hat er sich schon die nötige Anzahl der Stimmen gesichert“, glaubt er. Mindestens fünf der 211 Verbände müssten ihn nominieren, das besagt eine Regel, die seit 2012 greift. Damals – zu Blatter-Zeiten – wagte mit dem US-Amerikaner Grant Wahl schon einmal ein Sportjournalist eine Gegen-Kandidatur zum Fifa-Boss. Sie blieb erfolglos und scheiterte schon an Formalien. Wie übrigens auch der Versuch des taz-Sportredakteurs Andreas Rüttenauer, der sich 2012 als Nachfolger des DFB-Präsidenten Theo Zwanziger ins Spiel brachte. Auch Auf der Heydes Kandidatur wird erfolglos bleiben – bisher haben nurmehr drei Verbände – England, Jamaika und die Schweiz – überhaupt auf seinen Brief geantwortet.

Dennoch bleibt er bei seiner Herausforderung des mächtigen Schweizers. „Es sollte keine Wahl ohne Gegenkandidaten geben. Das ist wichtig für die Rechenschaftspflicht und Transparenz.“ Nur als offizieller Gegenkandidat dürfe man im Zuge der Wahl direkte Fragen an den Amtsinhaber stellen. „Fragen an Infantino gibt es genug“, findet Auf der Heyde.