Es wird also ein Dreikampf. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist hat der Fußball-Weltverband am Donnerstag auf seiner Website die drei Kandidaten für die Wahl zum Fifa-Präsidenten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet: Philippe Diallo, Gianni Infantino und Kohzo Tashima. Nur wenige zweifeln allerdings derzeit daran, dass die Ergebnisse der Wahl auf dem Fifa-Kongress in Marokkos Hauptstadt Rabat am 18. März den jetzigen Amtsinhaber Infantino wieder an die erste Stelle rücken lassen.

Wie sich das gehört, fehlt es nicht an ersten vollmundigen Versprechen der Herausforderer. Tashima fällt mit nationaler Rhetorik auf. Er wolle mit „dem Geist eines Samurai“ um das Amt kämpfen und als Fifa-Präsident Japans „starkes ethisches Bewusstsein“ einbringen. Der Franzose Diallo erklärte: „Ich will gewinnen. Denn das, was passiert, hat schockiert und entspricht nicht der Zukunft des Fußballs.“ Er habe die Vision „einer offenen, kollegialen Regierungsführung“. Es dürfe keine Form der Alleinherrschaft mehr geben.

Dies ist natürlich eine Anspielung auf den Investorendeal, den Infantino nach der WM mehr oder minder im Alleingang glaubte umsetzen zu können. Zwanzig Prozent der kommerziellen Rechte an der WM und weiterer Wettbewerbe sollten für 4 Milliarden Dollar geradezu verscherbelt werden, wenn man dies in Relation zu den Einnahmemöglichkeiten setzt.

Vor allem beim europäischen Fußballverband Uefa war die Empörung über den Deal und den Angriff auf die Integrität des Fußballs immens groß, das strategische Geschick aber, eine personelle Alternative zu Infantino aufzubauen, erbärmlich klein. Der favorisierte Arsène Wenger sagte im letzten Moment ab, wäre jedoch wegen seiner sportpolitischen Profillosigkeit und Unerfahrenheit eh kaum vermittelbar gewesen. Ein wenig mehr hat in dieser Hinsicht der jetzige Uefa-Kandidat und Präsident des französischen Verbands, Philippe Diallo, zu bieten.

Sehr defensiv auf Social Media

Als Jurist hatte er schon 2003 in der Streitschlichtungskammer der Fifa zu tun und ist mit der Organisation vertraut. Seine senegalesischen Wurzeln könnten ihm auf seiner Wahlkampftour in afrikanischen Ländern helfen. In Sachsen Selbstinszenierung ist er allerdings im Vergleich zu Gianni Infantino ein kleines Licht. Während diesem knapp 6 Millionen Menschen auf Instagram folgen, hat Diallo auf dieser Plattform bislang keinen Account. Seine spärlichen Posts auf dem Portal X wollen nur rund 4.600 Menschen lesen.

Wie wenig es Diallo gedrängt hat, Infantino herauszufordern, hat dieser selbst eingestanden. Nach dem Insistieren der Kollegen, erzählte er, habe er eingelenkt. Zwei Tage vor dem Ende der Bewerbungsfrist. „Um meinen Überzeugungen treu zu bleiben, konnte ich mich dem nicht entziehen.“ Es hat schon schwungvollere Bewerbungsreden gegeben.

Die Verbände, die sich am stärksten eine Ablösung von Infantino wünschen, die Uefa und die Concacaf (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik), sind sowieso dabei, einen alternativen Kampf zu führen. Zum einen soll der von Infantino eingefädelte Investorendeal mithilfe der US-Justiz überprüft werden, um gegebenenfalls ein Strafverfahren in der Schweiz in Gang zu bringen. Es geht um die Frage, ob der vergleichsweise niedrig angesetzte Verkaufspreis der WM-Rechte damit zu erklären ist, dass Infantino und Gefolgsleute persönlich von diesem Deal profitiert hätten.

Zum anderen könnte notfalls der Internationale Sportgerichtshof zur Prüfung veranlasst werden, ob Infantinos Kandidatur für eine weitere Amtszeit überhaupt rechtmäßig ist. Denn die Fifa-Statuten begrenzen die Amtszeiten ausdrücklich auf maximal drei Perioden und Infantino ist bereits dreimal ins Amt gewählt worden. Infantino und seine Fifa-Getreuen haben sich indes eine andere Lesart zu eigen gemacht. Die erste Amtsperiode von 2016 bis 2019 zählt aus ihrer Sicht deshalb nicht, weil Infantino nur das unterbrochene Mandat von Vorgänger Sepp Blatter vollendet habe.

Der Wahlkampf zwischen Diallo, Infantino und Tashima ist nur ein Kampf von vielen.