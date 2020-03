Corona-Notstand auf iberischer Halbinsel : Spanien folgt Italien

Das Land liegt mit fast 6000 Infizierten auf Platz zwei in Europa. Nun geht auch seine Regierung mit einem nationalen Shutdown gegen das Virus vor.

MADRID taz | Spanien wird per Dekret den Alarmzustand verhängen, um gezielter gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgehen zu können. Die entsprechende Sonderkabinettssitzung hielt bei Redaktionsschluss noch an. Die beiden Koalitionspartner, die sozialistische PSOE und die linksalternative Unidas Podemos debattierten heftig über die wirtschaftlichen und sozialen Begleitmaßnahmen, so die spanische Presse.

Nur so viel ist bisher klar: Ab Montag früh um acht Uhr herrscht in ganz Spanien ein weitreichendes Verbot, die Wohnung zu verlassen, wenn dies nicht absolut notwendig ist, wie zum Beispiel für den Einkauf von Medikamenten und Grundnahrungsmitteln, fürs Tanken oder Geld abheben, den Besuch eines Gesundheitszentrums, den Weg zur Arbeit und zurück, die Unterstützung und Betreuung älterer Menschen, Minderjähriger, Menschen mit Behinderungen oder besonders schutzbedürftiger Personen. Es öffnen nur noch Lebensmittelgeschäfte, Tabakläden, Tankstellen und Kioske. In großen Teilen des Landes waren schon Tage vor dem Dekret alle Bildungseinrichtungen geschlossen worden.

Der Alarmzustand, eine Art ziviler Ausnahmezustand im Falle von Katastrophen, gibt der Regierung außerdem die Möglichkeit, über alle Ressourcen der verschiedenen – auch regionalen und lokalen – Verwaltungen zu verfügen, sowie Güter zu rationieren oder Fabriken und Material zu beschlagnahmen.

Das Szenario in Spanien gleicht damit weitgehend dem, was in Italien bereits seit vergangenen Dienstag umgesetzt wird. Die spanischen Gesundheitsbehörden zählten am Samstag 5.753 Covid-19-Erkrankte – die Hälfte davon in der Hauptstadtregion Madrid. Das Land ist damit ist nach Italien die Nummer 2 in Europa, wenn es um die Coronavirus-Pandemie geht. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen, da längst nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet werden. 136 Tode sind im ganzen Land zu beklagen. Bereits am kommenden Dienstag wird Spanien vermutlich die Schwelle von 10.000 Erkrankten deutlich überschreiten.

Alle Osterprozessionen sind abgesagt

Die Regionalregierung in Madrid hatte bereits am Samstag alle Parks, Kneipen, Restaurant und Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, geschlossen. Kulturelle Veranstaltungen waren bereits vergangene Woche abgesagt und Theater sowie Museen geschlossen worden.

In der Mittelmeerregion Murcia herrscht bereits seit Freitag eine Ausgangssperre in den Küstenorten. Und der katalanische Ministerpräsident Quim Torra ordnete ebenfalls am Freitagabend ein Reiseverbot in, nach und aus Katalonien an. Er forderte die Madrider Zentralregierung auf, den Zug- Flug und Schiffsverkehr in die nordostspanische Region zu unterbinden. Mit dem Alarmzustand wird dies jetzt weitgehend umgesetzt.

Erst einmal wird der Alarmzustand zwei Wochen in Kraft sein. Will Sánchez – was mehr als wahrscheinlich ist – die drastischen Maßnahmen verlängern, muss er vors Parlament. Die beiden Oppositionsparteien, die konservative Partido Popular (PP) und die rechtsliberalen Ciudadanos (Cs) kündigten an, eine solche Ausweitung des Alarmzustandes zu unterstützen. Die Spanier werden wohl ihren – neben den Sommerferien – liebsten Urlaub in der Osterwoche in den eigenen vier Wänden verbringen müssen. Die katholische Kirche hat bereits alle Osterprozessionen abgesagt. 62 Länder haben mittlerweile Einreisebeschränkungen oder gar -verbote für Menschen aus Spanien erlassen.