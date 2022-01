Corona-Impfpflicht in Österreich : Mit Kaiserschmarrn und Peitsche

Vor der Abstimmung über eine Corona-Impfpflicht hat Wien ein Belohnungspaket beschlossen. Eine Mehrheit für die verpflichtende Impfung galt als sicher.

WIEN taz | In Österreich wird es ab 1. Februar eine Impfpflicht gegen Covid-19 geben. Das wollte der Nationalrat am Donnerstagnachmittag beschließen – die Abstimmung fand nach Redaktionsschluss der taz statt, doch eine große Mehrheit galt als sicher. Die Impfpflicht gilt für alle über 18-Jährigen mit Wohnsitz in Österreich. Ausgenommen sind Schwangere und Menschen mit medizinisch begründeter Unverträglichkeit. Wer sich dem Stich beharrlich verweigert, kann bis zu viermal jährlich mit einer Verwaltungsstrafe belegt werden.

Das Gesetz zählt zu den umstrittensten Vorhaben der jüngeren Geschichte. Während der Begutachtung wurden über 100.000 Stellungnahmen von Institutionen und Privatpersonen abgegeben, die meisten davon negativ. Man habe viele der Kritiken und Anregungen in den finalen Entwurf eingearbeitet, beteuerte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vor einigen Tagen.

Vom Projekt selbst und dem vorgesehenen Inkrafttreten am 1. Februar wolle man aber nicht abrücken. Einwände waren nicht nur von notorischen Impfgegnern, Esoterikern und Verschwörungsanhängern gekommen. Auch renommierte Virologen hatten zu einer Verschiebung geraten. Denn für die Omikron-Welle komme die verpflichtende Impfung zu spät. Hilfreich wäre derzeit nur die sogenannte Booster-Impfung, die hohen Schutz vor Ansteckung und schwerem Verlauf garantiere. Die 7-Tage-Inzidenz, wurde von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zuletzt mit 1.438,9 bemessen, mehr als doppelt so viel wie in Deutschland.

In letzter Minute aufgegriffen wurde der Vorschlag, parallel zur gesetzlichen Verpflichtung neue Anreize zu schaffen. So wird es eine Impflotterie geben, bei der jede oder jeder zehnte Geimpfte einen Warengutschein bekommen soll. Wer dreimal geimpft ist, bekommt auch dreimal die Chance auf einen Gewinn. Die Gutscheine im Wert von 500 Euro sollen bei österreichischen Betrieben im Handel, der Gastronomie, in Hotels, Kultur- und Sporteinrichtungen eingelöst werden können. Belohnt werden sollen auch Gemeinden mit einer Impfquote ab 80 und 90 Prozent mit jeweils höheren Förderungen für kommunale Projekte.

Fachleute hatten geraten, die Impfpflicht erst im Frühjahr einzuführen, damit sie vor einer möglichen neuen Coronawelle im kommenden Herbst ihre Wirkung entfalten könne. Außerdem seien die Behörden noch gar nicht gerüstet. Denn vor April sei die Verwaltung der Elektronischen Gesundheitsakte (Elga) gar nicht in der Lage, die Meldedaten mit den Impfdaten zu verknüpfen. Erst dann können von Amts wegen Strafbescheide ausgestellt werden. Bis dahin muss die Polizei die Einhaltung des Gesetzes überprüfen. Und in der ersten Phase sollen Sanktionen überhaupt ausbleiben, so die finale Fassung des Gesetzes.

Wer dreimal geimpft ist, bekommt bei der Impflotterie auch dreimal die Chance auf einen Gewinn

Juristinnen und Juristen gehen weitgehend davon aus, dass das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof halten wird. Der Eingriff in die Grundrechte durch die Impfpflicht sei angesichts der Bedrohung der Volksgesundheit durch das Virus verhältnismäßig. Bedenken gibt es vor allem deswegen, weil die Omikron-Variante auch Geimpfte nicht verschont. Trotzdem war schon Tage vor der Abstimmung im Parlament klar, dass das Gesetz mit einer großen Mehrheit angenommen würde. Geschlossen dagegen war nur die rechte FPÖ, die jedes Wochenende zu den Demonstrationen der Impfgegner aufruft. Parteichef Herbert Kickl sieht die Regierung auf dem Weg zur „Diktatur“ und zieht in seinen polemischen Ansprachen grenzwertige Vergleiche mit dem Nazi-Regime.