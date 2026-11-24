afp | Nach Verhandlungen mit Peking verhängt die EU ab Dezember erste Importquoten für Hybridautos aus China. Die Obergrenze liegt vorläufig bei höchstens rund 15 Prozent mehr Fahrzeugen, als China im vergangenen Jahr in die EU importierte, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Darauf hatten sich EU-Handelskommissar Maros Sefocvic und der chinesische Handelsminister Wang Wentao im Oktober geeinigt.

Grundsätzlich sind die meisten Handelspartner der EU von den Importquoten betroffen, ausgenommen sind die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums Liechtenstein, Island und Norwegen sowie die Ukraine und Kenia. Außerdem sind eine Reihe von Entwicklungsländern ausgenommen.

Die Obergrenzen sollen aber vor allem Peking treffen: Nur im Handel mit China sind die Importe so stark gestiegen, dass ein Anstieg um mehr als 15 Prozent überhaupt wahrscheinlich wäre. Im vergangenen Jahr importierte die EU etwas mehr als 300.000 Hybridautos und Plugin-Hybride aus China, die Obergrenze liegt nun bei knapp 350.000 Fahrzeugen pro Jahr. Sie wird pro Quartal abgerechnet. Von Dezember 2026 bis Ende Februar 2027 dürfen also rund 87.500 Fahrzeuge aus China in die EU verkauft werden. Wird die Obergrenze nicht erreicht, dürfen im nächsten Quartal mehr Autos importiert werden.

Die nun verhängten Quoten sind vorläufig und bleiben formal höchstens für 200 Tage in Kraft. Bis dahin muss die Kommission einen langfristigen Vorschlag machen, dem dann die 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Dieser soll die Quote von knapp 350.000 Fahrzeugen im ersten Jahr bestätigen, danach soll die Obergrenze schrittweise ansteigen.