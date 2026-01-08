piwik no script img

CO₂-Emissionen der LuftfahrtBesser fliegen fürs Klima

Fluggesellschaften können klimafreundlicher fliegen, wenn sie ihre Effizienz steigern, sagen Forscher. Schon drei Maßnahmen würden helfen.

Flugzeuge auf einem verschneiten Flughafen
Auf dem Flughafen Düsseldorf, 7. Januar: Fliegen ist die klimaschädlichste Art zu reisen Foto: Federico Gambarini/dpa
Nanja Boenisch

Von

Nanja Boenisch

Fliegen könnte halb so klimaschädlich sein: mit effizienten Flugzeugen, mit einer Auslastung von 95 Prozent auf allen Flügen und nur mit Holzklasseausstattung in den Maschinen. Zu diesem Ergebnis kommen sechs europäische Forscher in einer neuen Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment erschienen ist.

Die Wissenschaftler haben errechnet, dass sich der klimaschädliche CO2-Ausstoß des Luftverkehrs weltweit zumindest theoretisch um 50 Prozent reduzieren ließe. Wenn Fluggesellschaften all ihre aktuellen Flugrouten möglichst effizient betrieben, könnten sie die Emissionen schon um 10,7 Prozent senken.

Auf Sitzplätze in der Business- und der ersten Klasse entfallen bis zu fünfmal so viel CO2-Emissionen wie in der Economy-Class. Deshalb sagen die Forscher: Gäbe es in Flugzeugen nur Economy-Sitze, würde der CO2-Ausstoß ebenfalls deutlich sinken.

Fliegen ist die klimaschädlichste Art zu reisen, pro Person und Kilometer entstehen deutlich mehr CO2-Emissionen als bei einer Fahrt im Zug oder Fernbus. Dazu kommen die klimaschädlichen Nicht-CO2-Effekte, etwa durch Kondensstreifen. Weltweit gehen rund 5 Prozent der Erderwärmung auf das Konto des Flugverkehrs.

Klimafreundlicher wird Fliegen erst, wenn Flugzeuge nachhaltigen Kraftstoff aus erneuerbaren Energien tanken, sagt Klimaforscher Martin Cames

Kleine Flughäfen sind oft schlechter fürs Klima

Die Wissenschaftler haben Flugdaten von rund 27,5 Millionen Flügen aus dem Jahr 2023 ausgewertet. Meist hoben an kleinen Flughäfen weniger effiziente oder nicht voll besetzte Flugzeuge ab – zum Beispiel in Norwegen. Am effizientesten waren Flüge in Brasilien oder Indien.

„Die Studie ist handwerklich gut gemacht“, findet Martin Cames, Klimaforscher am Öko-Institut. Den CO2-Ausstoß durch Effizienzsteigerungen zu halbieren, das sei zwar „sicher nicht erreichbar“. Die errechnete Reduktion der Emissionen um gut 10 Prozent hält Cames aber „für plausibel und realistisch“ – zumindest mit politischer Maßgabe, „etwa durch Aufschläge auf Business- und First-Class-Sitze“.

Klimafreundlicher werde Fliegen jedoch erst, wenn Flugzeuge nachhaltigen Kraftstoff aus erneuerbaren Energien tanken. Nur: Die sind bisher teuer und selten. Außerdem hat die Bundesregierung erst vor Kurzem Klimavorgaben gekippt, die nationale Beimischquote für nachhaltige Kraftstoffe abgeschafft und die Steuer auf Flugtickets gesenkt.

