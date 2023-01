CDU-Vorstandsklausur in Weimar : Christdemokratisches Klimagestolper

Die Partei möchte ergrünen: Doch dann steht plötzlich die Prüfung neuer AKWs in einem Papier. Und Merz' „kleine Paschas“ gibt es ja auch noch.

WEIMAR taz | Als CDU-Parteichef Friedrich Merz am frühen Samstagnachmittag vor der Presse steht, unterläuft ihm ein bemerkenswerter Versprecher. „Wir sprechen uns ausdrücklich nicht gegen den Bau neuer Kernkraftwerke aus“, sagt Merz, spricht über Kernforschung und gibt dann das Wort an seinen Generalsekretär weiter. Unter den Jour­na­lis­t*in­nen im Raum macht sich Unruhe breit. Denn bereits bevor die Klausur des CDU-Bundesvorstands begonnen hat, hatte ein entsprechender Passus in dem Entwurf für ein Abschlusspapier für Aufregung gesorgt.

Darin war von einer „vorurteilsfreie(n) Prüfung des Baus neuer Kernkraftwerke der modernsten Generation“ zu lesen. Das allerdings widerspricht einem Parteitagsbeschluss, in dem sich die CDU für eine Verlängerung der Laufzeiten bis 2024 ausgesprochen, aber eben auch an dem grundsätzlichen Bekenntnis zum Ausstieg aus der Atomkraft festgehalten hatte. Der Satz in dem Entwurf hatte umgehend Andreas Jung, Vizeparteichef und Klimaexperte der CDU, auf den Plan gerufen, der die Streichung forderte.

Generalsekretär Mario Czaja hatte die Überlegungen zu einem möglichen AKW-Neubau gleich zu Beginn der Klausur eigentlich abgeräumt. „Der Ausstieg vom Ausstieg, den gibt es nicht.“ Doch Merz stellt erst nach der Frage eines Journalisten klar: Es hatte nicht „nicht gegen“, sondern „nicht für“ gemeint. Schließlich sei der Bau von Kernkraftwerken der modernsten Generation noch gar nicht möglich. Im Abschlusspapier fehlt der ursprüngliche Passus dann auch, Forschung und Entwicklung der Kernenergie aber wird befürwortet.

Der Bundesvorstand der CDU hat sich am Wochenende in Weimar zu einer zweitätigen Klausur getroffen, der inhaltliche Schwerpunkt lag bei den Themen Wirtschaft, Energie und Klima. Das ist auch notwendig: Die Kompetenzwerte der CDU beim Thema Wirtschaft, traditionell eines ihrer Kernthemen, sind eingebrochen, beim Klima waren sie noch nie besonders hoch. Zu Gast waren der Ökonom Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instututs, und die Meeresbiologin Antje Buetius von der Universität Bremen. Und natürlich hatte die CDU-Spitze bei ihren Beratungen auch die vier Landtagswahlen dieses Jahres im Blick, die erste ist die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Februar.

Klima- und Wirtschaftspolitik nicht über Verbote regeln

„Die CDU ist Klimaschutzpartei“, heißt es in der Weimarer Erklärung, die der Bundesorstand beschlossen hat. Merz sprach von einer „intensiven Debatte“, die gewünscht gewesen sei. Diese hat dazu geführt, dass das 1,5 Grad-Ziel und das Pariser Klimaabkommen überhaupt in dem Papier auftauchen. Der Entwurf aus der CDU-Zentrale hatte dies offensichtlich für nicht notwendig erachtet. Merz sagt denn auch: „Wir wissen, dass wir mit dem Klimawandel leben müssen.“

Ziel sei, Klima- und Wirtschaftspolitik nicht über Verbote zu regeln, sondern über Innovation, Fortschritt und Gründergeist, so Generalsekretär Mario Czaja. In dem Abschlusspapier steht vieles, was die Union bereits seit langem fordert oder mantraartig seit Monaten wiederholt. Klimaneutralität etwa sei allein mit dem Vermeiden von CO2-Emissionen nicht zu erreichen. Es müssten Emissionen „vermieden, aber auch abgeschieden, gespeichert und genutzt werden“. „Bürokratiefesseln“ müssten gelöst, Vorschriften, Nachweispflichten und Verbote verringert werden. Deutschland habe alle Potenziale, ein echtes „Wasserstoffland“ zu werden, und auch weitere Energiequellen wie „heimische Gasvorkommen“ sollen genutzt werden, womit Fracking gemeint ist.

Ganz ohne die Äußerungen von Friedrich Merz, der arabische Jungs als „kleine Paschas“ bezeichnet hatte, und die Frage der Berliner CDU an den Senat nach den Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit aus der Silvesternacht, ging es dann aber trotz des Schwerpunktthemas nicht. Beides hatte viele auch in der CDU verstört. In der Aussprache nach den Berichten von Parteichef und Generalsekretär am Freitagabend sollen sich, wie zu hören war, der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe und die frühere NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler kritisch geäußert haben.

Beide sitzen im Bundestag und werben immer wieder für eine weniger ausgrenzende und weniger polarisierende Rhetorik. Die allermeisten Vorstandsmitglieder sollen sich nicht geäußert haben. Merz selbst sagte in der Pressekonferenz, man sei sich einig in dem Wunsch, „die Menschen, die hier zum Teil seit Jahrzehnten leben, nicht gleich zu behandeln mit denen, die sich nicht benehmen können“. Genau das habe er aber auch gesagt. Von vielen sind seine Äußerungen anders verstanden worden.