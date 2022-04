Bundeswehr-Sondervermögen im Bundesrat : Klatsche für die Bundesregierung

Bundeskanzler Scholz will das „Sondervermögen Bundeswehr“ im Grundgesetz verankern. Bei der ersten Beratung im Bundesrat gab es wenige Stimmen dafür.

BERLIN taz | Bei der ersten Beratung im Bundesrat gab es eine Klatsche für die Bundesregierung. Ihr Plan, der Bundeswehr über ein Sondervermögen zusätzliche 100 Milliarden Euro zukommen zu lassen, fand an diesem Freitag nicht einmal eine einfache Mehrheit. Sowohl CDU/CSU- als auch links-mitregierte Länder verweigerten in der Länderkammer die Zustimmung.

Am 27. Februar, drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, hielt Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag seine Zeitenwende-Rede. Darin kündigte er ein „Sondervermögen Bundeswehr“ an, das Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufnehmen kann, um die Bundeswehr wieder einsatzfähig zu machen. Dieses Sondervermögen solle auch im Grundgesetz verankert werden.

Sinn der Grundgesetz-Änderung ist, dass der Bund trotz der grundgesetzlichen Schuldenbremse zusätzliche Schulden machen darf. So könnte der Bund in den nächsten Jahren zum Beispiel teure Jagdflieger anschaffen, ohne deshalb die Sozialausgaben kürzen zu müssen.

Die Grünen versuchten zunächst, die Verwendung der Mittel auch auf humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit auszuweiten. Sie ließen sich dann aber besänftigen, als die Bundesregierung Anfang März ankündigte, sie werde in den kommenden vier Jahren auch 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz ausgeben.

Seltsamer Vorgang um Bodo Ramelow

Im Gesetzentwurf für die Grundgesetzänderung, den die Bundesregierung am 17. März beschloss, ist jedenfalls festgeschrieben, dass das Sondervermögen „zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ dient. In Artikel 87a soll ein neuer Absatz 1a dieses Sondervermögen absichern.

Erforderlich ist hierfür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Wie üblich debattierte über die Regierungsvorlage zunächst die Länderkammer.

Im Vorfeld sorgten die vier links-mitregierten Länder Thüringen, Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern für einen gewissen Knall. In einer gemeinsamen Erklärung von Links-Politiker:innen, die unter anderem von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow unterzeichnet war, hieß es, diese vier Länder werden einem Sondervermögen Bundeswehr nicht zustimmen, weil es eine „Spirale der Aufrüstung“ auslöse. Stattdessen solle das Geld für eine „Energiewende für alle“ ausgeben werden.

Ramelow war bis zum Freitagmorgen auch als Redner im Bundesrat angekündigt, was zum Ziel der Linken gepasst hätte, wieder sichtbarer zu werden. Doch Ramelow redete dann doch nicht. Mehr noch: Laut dem Thüringer Regierungssprecher Falk Neubert war nie geplant, dass Ramelow redet. Der linke Ministerpräsident habe nicht aus Rücksicht auf die Thüringer Koalitionspartner SPD und Grüne zurückgezogen. Ein seltsamer Vorgang, der zum Zustand der Linken passt.

Die Abstimmung an diesem Freitag lief dann aber doch wie von den Linken (unausgesprochen) gewünscht. Weder die Grundgesetzänderung noch das Begleitgesetz zum Sondervermögen fanden eine Mehrheit im Bundesrat. Die Länderkammer signalisierte damit keine Zustimmung.

Merz baut Druck auf

An den Linken allein kann das nicht gelegen haben, denn die vier links-mitregierten Länder haben nur für 14 der 69 Stimmen im Bundesrat. Offensichtlich verweigerten auch alle oder viele der zehn CDU-CSU mitregierten Länder ihre Zustimmung.

In der Debatte, in der nur Unions-Politiker redeten, hatte sich das nicht angedeutet. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, er unterstütze das Sondervermögen, wenn „jeder Cent bei der Bundeswehr landet“. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) bezeichnete das Sondervermögen als „richtig und notwendig“. Bayerns Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) war auch dafür, solange sichergestellt ist, dass das Geld wirklich in neue Ausrüstung fließt und nicht in die Verwaltung und die Pensionslasten der Bundeswehr.

Dass die Unionsländer dennoch einen positiven Beschluss des Bundesrats verhinderten, ist wohl als Rücksicht auf Friedrich Merz, den Chef der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, zu werten. Dieser hatte Ende März angekündigt, dass seine Fraktion zur geplanten Grundgesetzänderung nur die 75 Stimmen beisteuern werde, die für die Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag erforderlich sind.

Wenn auch nur ein:e Abgeordnete der Ampel-Koalition dagegen stimmt, wäre die Grundgesetzänderung zum Sondervermögen damit gescheitert. Die Dramatik des Merz-Manövers wollten die CDU/CSU-regierten Länder offensichtlich nicht durch ein frühzeitiges positives Votum des Bundesrats konterkarieren. Der nächste Schritt ist nun die Beratung im Bundestag.